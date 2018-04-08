Мара Багдасарян – живой аргумент против приватизации

Девушка по имени Мара Багдасарян стала печально известна, благодаря постоянному нарушению правил дорожного движения.

Удивительно, но государство «отчего-то» не в состоянии защитить добропорядочных граждан, которые ездят на своих авто по улицам или ходят по эти улицам на своих ногах. Защитить их от тех, кто публично и нагло нарушает ПДД. Создает опасность для жизни и здоровья граждан. От тех, кого ловят, наказывают, отпускают. Снова ловят и снова наказывают, но эти персонажи вновь оказываются за рулем. Хотя в подобной ситуации очевидно, что одного лишения прав или общественных работ тут уже не хватает. Пока какого-нибудь потерявшего голову и совесть «гонщика» реально не посадят в тюрьму, эта тема не пройдет.

Не хватает закона? Примите. Есть «дыра» в законодательстве – залатайте! У вас Конституционное большинство в Думе! Ау, партия «Единая Россия»? Ау, остальные думские партии?

Но речь даже не об этом.

Мара Багдасарян – живое свидетельство неэффективности проведенной Чубайсом приватизации. Не будет частное эффективнее государственного.

Поясню. Мара – наследница богатого папы. Таких «мар» много, имя им легион. Им не до бизнеса, им не до работы. Они выше всего этого. Думают, что даже выше закона, а государство «отчего-то» не приземляет их раз и навсегда.

Так вот, получив в наследство заводы, такие «мары» продадут их, черт знает кому.

И скорее всего, эти «черти» будут иностранными.

В случае, если «мары» сами возьмутся за дело – дело просто погубят, предприятие разорят.

Им не жалко никого и ничего и сегодня. Что взбредет в их голову завтра?

Даже если сегодня частный владелец «эффективен» после приватизации, то никто не гарантирует, что его дети будут такими же. Собственника не сменишь приказом – директора госпредприятия сменить при плохой работе можно.

Подумайте об этом на досуге…

Источник: nstarikov.ru