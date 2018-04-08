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Конституционный предел Путина. Часть 2. “Жестко о спекуляциях”. Девятая серия. [Цербер]

19:19. 8 апреля 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html
Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus

Первая часть 9-ой серии – https://youtu.be/oRAox6I3HU8

Ссылка на текстовую версию с источниками – http://cerber-news.ru/zhestko-o-speku…

1. Борьба с коррупцией. “Жестко о спекуляциях”. Первая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=yMaRq…
2. Крым придётся вернуть. “Жестко о спекуляциях”. Вторая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=xnY4M…
3. России нужна революция. “Жестко о спекуляциях”. Третья серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=tTUkn…
4. Либерал, значит – свободный! “Жестко о спекуляциях”. Четвёртая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=WHMEr…
5. Запрещено к показу по ТВ “Жестко о спекуляциях”. Пятая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=ulceM…
6. Кремлёвская пропаганда. “Жестко о спекуляциях”. Шестая серия. [Цербер] -https://www.youtube.com/watch?v=Kh4MW…
7. Россия и Украина – братья! “Жестко о спекуляциях”. Седьмая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=7DhIq…
8. Производства России. “Жестко о спекуляциях”. Восьмая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=k0FBJ…
9. Конституционный предел Путина. Часть вторая. “Жестко о спекуляциях”. Девятая серия. [Цербер] – https://youtu.be/XHvucqeJQtM

Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.

И это вторая часть 9-ой серии «Конституционный предел Путина».

В прошлой части, кратко – мы рассматривали упрёки в адрес Путина, что он нарушил конституцию и определение конституционного суда от 1998-ого года, когда решил баллотироваться на третий и соответственно на четвёртый срок. Мы обратились к конституции и разобрали определение суда. В результате пришли к выводу, что конституцию он не нарушил, а определение конституционного суда касалось непосредственно Ельцина и в определении о запрете третьего срока ничего не сказано.

А сегодня мы разберём спекулятивную статью rmn-nikolaev “Третий срок – тягчайшее конституционное преступление”.

Источник: www.youtube.com

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