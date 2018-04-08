Конституционный предел Путина. Часть 2. “Жестко о спекуляциях”. Девятая серия. [Цербер]

Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html

Группа VK – https://vk.com/lcerberusl

Сайт – http://cerber-news.ru

Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus



Первая часть 9-ой серии – https://youtu.be/oRAox6I3HU8



Ссылка на текстовую версию с источниками – http://cerber-news.ru/zhestko-o-speku…



1. Борьба с коррупцией. “Жестко о спекуляциях”. Первая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=yMaRq…

2. Крым придётся вернуть. “Жестко о спекуляциях”. Вторая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=xnY4M…

3. России нужна революция. “Жестко о спекуляциях”. Третья серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=tTUkn…

4. Либерал, значит – свободный! “Жестко о спекуляциях”. Четвёртая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=WHMEr…

5. Запрещено к показу по ТВ “Жестко о спекуляциях”. Пятая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=ulceM…

6. Кремлёвская пропаганда. “Жестко о спекуляциях”. Шестая серия. [Цербер] -https://www.youtube.com/watch?v=Kh4MW…

7. Россия и Украина – братья! “Жестко о спекуляциях”. Седьмая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=7DhIq…

8. Производства России. “Жестко о спекуляциях”. Восьмая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=k0FBJ…

9. Конституционный предел Путина. Часть вторая. “Жестко о спекуляциях”. Девятая серия. [Цербер] – https://youtu.be/XHvucqeJQtM



Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.



И это вторая часть 9-ой серии «Конституционный предел Путина».



В прошлой части, кратко – мы рассматривали упрёки в адрес Путина, что он нарушил конституцию и определение конституционного суда от 1998-ого года, когда решил баллотироваться на третий и соответственно на четвёртый срок. Мы обратились к конституции и разобрали определение суда. В результате пришли к выводу, что конституцию он не нарушил, а определение конституционного суда касалось непосредственно Ельцина и в определении о запрете третьего срока ничего не сказано.



А сегодня мы разберём спекулятивную статью rmn-nikolaev “Третий срок – тягчайшее конституционное преступление”.

Источник: www.youtube.com