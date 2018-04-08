Эссе: Бич нашего прошлого – мусорный мир



Экологическое Эссе на тему двух статей:

+ "В Тихом океане вырастают огромные мусорные острова":

http://sam-celitel.ru/news/v_tikhom_okeane_vyrastajut_ogromnye_musornye_ostrova/2017-02-15-17986

+ "СМИ: обнаруженный у берегов Таиланда "мусорный остров" исчез":

http://sam-celitel.ru/news/smi_obnaruzhennyj_u_beregov_tailanda_musornyj_ostrov_ischez/2017-02-10-17907

Строки из басни Крылова "Булыжник и Алмаз": http://mamaschool.ru/basni/basnyabulyzhnik-i-almaz

"Булыжник (химическая промышленная продукция) развозился, Блестящею судьбой Алмаза (натуральной продукции) он прельстился...

Взял камень (химическую продукцию) мужичок (Мировое Правительство) на свой тяжелый воз (Общество Иллюминатов), И в город (наш мир) он (Мировое Правительство) его привез (произошло внедрение химической продукции в жизнь людей).

Ввалился камень мой (химическая продукция в наш мир) и думает, что разом Засядет рядом он с Алмазом (натуральной продукцией);

Но вышел для него случай совсем иной: ..."

Каковы причины внедрения в жизнь людей нашего мира химической продукции...

До подписания президентом США Эйзенхауэром в 1954 году Сепаратного Соглашения с инопланетной расой Серых / Зета с Тёмного Мира Ориона галактики Орион в наш мир уже начала входить химическая продукция в своём минимализме и хорошего качества, которой можно было пользоваться годами. Тёмные инопланетные технологии иноСерых заменили хорошие искусственные товары на временные с плохим качеством. Новая химическая продукция оказалась с ограниченным сроком годности, после чего она устаревала, разрушалась и выбрасывалась, ибо дальнейшее её использование уже не предусматривалось. Причина проста: Чем быстрее износ, тем скорее люди купят новую вещь. Таким образом можно было заработать много дармовых денег практически не прилагая усилий.

Для Общества Иллюминатов это был один из способов быстрой добычи денег при минимальных начальных затратах. Поэтому начиная с 60 годов Иллюминаты начали искать известных производителей, чтобы заключать с ними контракты на внедрение в их производство своих тёмных химических разработок по инопланетным технологиям иноСерых. Ибо натуральная и хорошая искусственная продукция замещается на её химический аналог, который имел более быстрое производство, чем оно было ранее, а значит и приносил больше прибыли. Вкусив быструю прибыль производители начали искать пути уменьшения начальных затрат заменяя одно другим, так в обиход вошла разовая искусственная тара, которая стоила дешевле натуральной. С этого момента наш мир начала заполнять временная химическая продукция плохих искусственных товаров.

Что произошло после того, как в наш мир была внедрена тёмная химическая продукция имеющая временный срок годности...

Быстрота производства химической продукции и её дешёвость соблазнила многих производителей нашего мира своей экономичностью, и они стали замещать натуральное на искусственное. Особенно это касалось тары для продукции и упаковки для товаров, которая не предусматривала долговечность, поэтому выбрасывалась почти сразу же попадая к потребителю, а в итоге попадала на свалку.

Если натуральная продукция разлагалась или сжигалась, то от пришедших в негодность искусственных товаров так просто избавиться было невозможно, ибо её утилизация требовала времени и химических средств, которые бы её уничтожали. В результате, свалки начали увеличиваться в размерах и объёме.

Например, в России подобные свалки начали свою историю примерно с 80 годов прошлого века. Тоже самое было по всему нашему миру.

Большие свалки это ещё не проблема городов, рядом с которыми они вырастают, ибо беда в мир пришла от мусора разовых искусственных упаковок, которые начали валяться везде в поле зрения людей. Ведь купив товар для сиюминутного использования потребитель не собирался носить с собой мусор от него, поэтому он выбрасывался тут же не зависимо от того, была ли рядом урна для мусора, или нет. А как следствие, по всей округе валялся / летал мусор имеющий искусственное происхождение, где местные дворники перестали справляться со своими обязанностями, ибо размножающийся мусор убрать было нельзя - мусорные контейнеры переполнялись быстро, а постоянный вывоз мусора на свалку этой проблемы тоже не решал. Вот так потихонечку наш мир начинал превращаться в одну большую планетарную свалку.

К чему уже в нашем столетии подошёл наш мир благодаря жизнедеятельности человечества, пользующимся тёмными технологиями химического производства...

В единичном масштабе химическая продукция оказавшаяся на свалке легко перерабатывалась, а вот массовость искусственного мусора переработать уже стало сложнее. Поэтому свалки множились не только рядом с городами, но и на природе, где отдыхают люди. В лесах, у рек начал скапливаться мусор. Моря и океаны стали прибежищем для того мусора, который стекался к ним с рек и из прибрежных городов. А в океанах образовались плавающие острова мусора, которые отслеживают морские патрули передавая координаты их расположения судам данного региона, чтобы те смогли избежать приближения к ним. Вот так наша планета за 50 лет (с 60 годов прошлого века) превратилась в одну большую свалку искусственного мусора, от которой легко можно избавиться лишь захотев перестать мусорить.

Не только наша планета стала мусорной, но и её околоземное пространство также стонет от мусора, который состоит из обломков спутников и поломанных деталей орбитальных станций. Весь этот космический мусор летает по своей траектории на орбите нашей планеты иногда падая на землю. И если от планетарного мусора можно ещё избавиться просто перестав пользоваться разовыми упаковками искусственного происхождения, чтобы свалка смогла переработать то, что на неё попало за все последние десятилетия, то избавиться от космического мусора будет сложнее, потому что его утилизация в космосе сопряжена с некими трудностями невесомости и дороговизной утилизации. Поэтому космический мусор требуется переправлять на планету / спутник для его уничтожения. И это возможно сделать имея на то желание / цель и должное финансирование.

Как наша планета сможет снова стать чистой и красивой преобразившись в цветущий райский сад...

На всё воля и желание людей нашего мира сделать нашу планету чище, потому что она наш дом. Ведь наша планета отражает то, что есть внутри каждого дома, который ломится от лишних, мусорных вещей, а они имеют тенденцию к накапливанию. Поэтому каждая квартира / дом / офис являет собой свалку не нужных вещей, которыми уже ни кто не пользуется годами, но выбросить их жалко, потому что они ещё как бы хорошие.

В этом случае, лишние и не нужные вещи можно передать в хорошие руки, где они могли бы ещё пригодиться, или продать их. Это и будет первым шагом к тому, чтобы избавить своё личное пространство от мусора, дабы начать видеть его вокруг себя / своего дома и начать убирать его, чтобы жить свободным от него. Таким образом дело уборки мусора дойдёт и до планетарного масштаба, ибо людям нашего мира станет не всё равно, что находится в том месте, где они живут.

Схема избавления от планетарного мусора проста тем, что сперва необходимо перестать производить мусор отказавшись от химической продукции, чтобы перейти на хорошее искусственное. Без искусственных товаров нам Сейчас не обойтись, ибо они составляют основную часть комфортной жизни людей в нашем мире начиная с мелочей и заканчивая габаритными вещами. Но возможно заменить разовую химическую упаковку на искусственную бумажную, которую природа может легко переработать естественным образом. Отказаться от разовой химической тары, а использовать постоянную стеклянную бутылку / банку, ибо её можно сдавать в пункты приёма, чтобы она вернулась к своему производителю и была вновь использована. Одно только это решит проблему разового мусора, который перестанет валяться где попало и заметно ускорит процессы разгрузки свалок.

Каким образом человечество может отойти от жизни в мусоре...

Мусорить или нет / пользоваться мусорными товарами или нет, дело каждого человека и его этических принципов основанных на воспитании того общества, в каком он живёт с самого детства. Именно семья воспитывает в ребёнке моральные принципы закладывая в него основы его жизненных позиций в будущем, поэтому очень важно приобщить детей к чистоте жизни, в которой у них нет мусора. Ведь живя в мусоре лишних вещей человек с детства привыкает не замечать мусор вокруг себя считая его частью своего интерьера / ландшафта.

Таковы устои жизни были у всех последних поколений начиная с 90 годов прошлого века. А как следствие, только новое поколение рождённое в Эпоху Перемен - с 2012 года, и воспитанное иначе сможет помнить заветы родителей, которым не безразлична природа вокруг своего дома.

Производить мусорные товары или нет, дело каждого производителя, а он ориентируется на своего потребителя отслеживая конъюнктуру рынка. Поэтому от желания покупать ту или иную продукцию, зависит снабжение магазинов теми товарами, которые имеют спрос у покупателя. А как следствие, если люди перестанут покупать химические товары и откажутся от разовой искусственной упаковки, то магазины перестанут всё это закупать стараясь распродать по низким ценам то, что осталось, дабы вернуть денежные средства её закупочной стоимости. Таким образом производители начнут переоборудование своих цехов, чтобы идти в ногу со временем и желаниями своего потребителя пользоваться только натуральной и хорошей искусственной продукцией / товарами.

Это то самое будущее, к которому и придёт наш мир в итоге. А именно, жизнь людей без мусора и лишних / не нужных вещей в своих домах, дабы наша планета стала чище, а наш мир много Светлее.

Майтрея Рагнарёк, 2017 год.

Источник: narada-budda.ru