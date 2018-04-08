Белоруссия – проблемы те же, что и в России

К Белоруссии отношение в России уважительное и дружелюбное. Се же очень важно, что эта часть великого Русского народа не скатилась в оголтелую русофобию, что сегодня фактически стала правящей идеологией киевской власти.

Популярен в России и президент Белоруссии. При нем растет экономическая сила страны, уделяется большое внимание развитию промышленности и сельского хозяйства. Однако внутри белорусской экономики происходят и совершенно диаметральные процессы. Не все благополучно. Ситуация очень напоминает российскую: там, где лично глава страны и часть его окружения контролируют ситуацию, там рост и плюс. Там же, где правят бал чиновники либерального толка, наступает запустение и минус.

При этом работа иностранных фондов и НКО только нарастает. Беларусь явно толкают к майданному сценарию. Сегодня гарантией от такого развития событий является Александр Григорьевич Лукашенко. Но физический век любого политика ограничен. И Запад это понимает, поэтому деструктивная деятельность фондов и НКО, финансируемых с Запада, устремлена в будущее.

Где, как им кажется, у них появится шанс изменить политическую конфигурацию власти.

И в Белоруссии, и в России. Тут мы вновь в одинаковой ситуации и в одной лодке – работа ведется против нас всех сразу.

Об этом материал из Белоруссии.

Источник: rpts-polotsk.blogspot.ru

«Каждый год – уничтожь один завод» или декоммунизация «по-полоцки»

Выносить сор из избы всегда виделось мне делом по меньшей мере не этичным. Теперь же, считаю, что уже пора бить в колокола, потому что планомерная «декоммунизация» последних лет в моем родном белорусском городе Полоцке силами местных руководителей в скором времени приведет к тотальному уничтожению культурного и экономического достояния советского наследия.

Фото разрушенного Полоцкого мясокомбината. 2016 г.

Краткая историческая справка:

Город Полоцк – древнейший город Беларуси с населением 85 000 жителей Впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом.

В советское время Полоцк стал не только колыбелью культуры, но и развитым промышленным центром региона.

«Умельцы» сделали свое дело – уничтожили все, что смогли.

Крупные промышленные предприятия, уничтоженные в г. Полоцке за последние годы:

Наименование предприятия Год основания / реорганизации Год уничтожения Полоцкая мебельная фабрика 1956 2002 Полоцкий завод железобетонных изделий 1946 2003 Полоцкий комбинат строительных материалов 1929 2005 Полоцкий рыбозавод 1931 2005 Фариновский домостроительный комбинат 1990 2007 Полоцкий комбинат надомного труда 1974 2009 Полоцкий мясокомбинат 1931/1988 2010 Полоцкая фабрика художественных изделий «София» 1945 2012 Полоцкое производственное объединение по производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства (Сельхозтехника) 1961 2012 Полоцкий завод «Проммашремонт» (Авторемзавод) 1947 2013 Полоцкий льнозавод 1952 2014 Полоцкая универсальная база 1944 2017 Строительно-монтажный трест № 22 1989 Ликвидация с 2016 Полоцкий винодельческий завод 1929 Ликвидация с 2016 ??? … 2018

Кто на очереди? Молочный завод, Технолит или что-то еще?

За цифрами не видно всех масштабов катастрофы. Какими были эти уничтоженные предприятия?

Коротко пройдусь по нескольким характерным из них.

Полоцкий рыбозавод выпускал 15 видов консервов до 850 000 условных банок в год. В состав завода входили такие крупные озера, как Освейское, Нещедро, Лисно. Завод располагал самым большим рыбопромысловым фондом в 120 озер общей площадью около 25 тыс. га (более 20 % всего фонда Беларуси).

Примечательно, что незадолго до банкротства и ликвидации мясокомбинат закупил лучшее в области импортное морозильное оборудование. Какова же причина ликвидации, если учитывать что в сторону границ России колбасы шли ежедневно десятками тонн? Официальная версия – «недостаток местной сырьевой базы».

В скором времени за усердную службу по уничтожению предприятия его руководитель Сергей Куксов был назначен первым заместителем председателя горисполкома. Постарались на славу – уничтожено не только цветущее предприятие, но и весь инфраструктурный комплекс. Вот так оно выглядит сейчас. Впрочем, опять цветет. А не попытка ли это воссоздать в древнем Полоцке одно из семи чудес света – висячие сады Семирамиды.

Фото разрушенного Полоцкого мясокомбината. 2016 г.

Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.

Крупнейшее строительно-монтажное предприятие района Строительно-монтажный трест № 22 за последние годы самостоятельно не построил ни одного дома, так как регулярно проигрывал организуемые местными чиновниками тендеры иногородним организациям, прибалтам и прочим англичанам.

История Орденоносного Полоцкого авторемзавода не менее трагична. Большая часть некогда высокоточного оборудования порезана в металлолом, помещения зарастают мхом, металлоконструкции несмотря на охрану объекта стремительно «исчезают».

Любопытна история уничтожения Фариновского домостроительного комбината, описанная корреспондентом государственной газеты «СБ – Беларусь Сегодня» Виталием Волянюком.

По результатам ревизии, проведенной Министерством стройархитектуры, выяснилось, что развернутая антикризисным управляющим Александром Кириенко огульная распродажа завода в 2002—2004 гг. проводилась по смехотворным ценам по прямым договорам без аукционов. Документы же о продаже по словам управляющего просто исчезли.

«Был ли в этом шабаше заинтересован кто-то конкретно? Кириенко в объяснении указал:«…работники ГП ДСК по окончании срока действия контрактов сложили все документы в отдельное помещение и закрыли его. Все документы были в полной сохранности и в объеме, установленном законодательством, о чем свидетельствует отсутствие нареканий со стороны налоговой инспекции, которая в декабре 2004 г. провела комплексную проверку ГП ДСК». Так что сработала схема: «похозяйничали» и концы в воду. Все шито–крыто. Кто ответит? Пушкин!»

Автор публикации приходит к выводу, что «беловоротничковая» преступность не менее опасна, чем рейдерские захваты. По иностранным «схемам» орудуют юристы, экономисты и прочие наемные штыки. Они конструируют комбинации, искусственно «обваливают» предприятия, банкротят их и потом прибирают к рукам своих заказчиков. Опасно то, что «искусственное банкротство» осуществляется нередко в интересах зарубежных бизнесменов, пытающихся прикарманить в Беларуси все, что «плохо лежит».

«Каждый год уничтожь один завод» – таков лозунг местных руководителей в Полоцке. Те промышленные предприятия, составляющие основу благополучия города Полоцка, которые построили в советское время наши деды и прадеды, пережили Великую Отечественную войну, но не смогли сохраниться в эпоху «рыночных менеджеров».

В сталинские времена за такой «хозяйственный подход» руководителей города и предприятий неминуемо ждала исключительная мера наказания. А сейчас в эпоху «демократических преобразований» все «герои», приложив руки к уничтожению одного комплекса, переходят в другой регион. Разумеется, с повышением в должности.

С промышленностью поработали на славу. Но может власти просто переориентировали Полоцкий район на укрепление сельскохозяйственных предприятий?

Обратимся к архивным данным. В публикации «Выстояли и победили: свидетельствуют архивы» (Витебск, 2005) указывается, что к 15 июля 1944 года было воссоздано 39 колхозов (до войны их было 150), а по состоянию на 1 сентября того же года колхозов насчитывалось уже 127. Сейчас же сельскохозяйственных предприятий (колхозов) осталось 19, и зарегистрировано 52 фермерских хозяйства. И это при том, что количество населения в районе без учета Полоцка увеличилось с 15 943 в послевоенный год до 23 311 жителей в 2016 году. Еще страшнее звучат цифры в сельском хозяйстве, если обратиться к натуральным показателям в надоях молока, поголовью скота и собранному урожаю. Эта тема отдельной статьи, причем не столько газетной, скорее уголовной.

«Полоцк – колыбель белорусской государственности. Так называемое государство в государстве. Именно по этой причине решения вышестоящих органов для районных властей – не Указ, тем более каких-то предков и мнение местных жителей». Так начинается «кричащее» письмо руководителей местных отделений Компартии и Партии труда и справедливости в адрес Витебского губернатора.

Письмо полоцких активистов губернатору области

Последней каплей терпения неравнодушных полочан стало попирание местными властями советского исторического наследия Полотчины. Власти отчего-то стали стесняться слов «советский» и «социалистический», а ведь именно эти прилагательные и определяют значительную часть всей культурной жизни Полоцкой земли.

И уж совсем кощунственным выглядит тот бюрократический подход к святыням Великой Победы, таким как Курган Бессмертия, Парк 40-летия ВЛКСМ и Мемориал Урочище «Пески».

Фото мемориального комплекса «Урочище «Пески». 2016 г.

По мнению Николая Панкрата, владельца единственного в Беларуси частного музея Ленина и СССР, насчитывающего более 50 000 экспонатов, должностных лиц, причастных к разбазариванию собранных на протяжении 8 лет «всем миром» денежных средств на строительство мемориального комплекса, должна настигнуть не только уголовная мера наказания, но и небесная кара. 150 000 (!!!) невинно замученных нацистами советских граждан в лагере смерти DULAG-125 никогда не простят нам подобного расхлябанного отношения. Хочется верить, что совесть у чиновников и депутатов проснулась, и мемориал все таки будет достроен в ближайшие годы.

А вот велодорожка в Полоцке вопреки опасениям «евроскептиков» в 2017 году все таки появилась. И не удивительно. Потому что интерес к этому делу самый непосредственный. Причем и у европейских партнеров, и у полоцких чиновников.

Фото велодорожки в Полоцке. 2017 г.

Новости про улучшения в городском пространстве, конечно, всегда радуют. Финансирование проекта осуществлялось на «безвозмездной» основе Евросоюзом по известной в гражданских (читай оппозиционных) кругах программе «Негосударственные структуры и местные органы власти в деятельности по развитию» (NSA&LA). Координацией же проекта занимался фонд содействия развитию международного диалога и сотрудничества с обтекаемым названием «Интеракция».

Одной из задач программы NSA&LA согласно их же сайту является «усиление взаимодействия между государственными структурами и неправительственными игроками(какими? – ред.) в различных сферах, а также содействие усилению роли местных органов власти в процессах децентрализации».

Карикатура

Отбросим известное недоверие овец к безвозмездной помощи волков и порадуемся, что бюджет «помощи» белорусам от этой организации на 2012—2016 годы составил 400 млн. долларов США (!). Здорово, если эта помощь действительно пошла на благие цели.

Конечно же, часть из этих денег были потрачены на командировки полоцких чиновников за границу с целью обмена опытом с зарубежными коллегами.

Вот и ответ на вопрос, кому выгодно зажигать звезды. Одни зажигать, а другие гасить.

Много ещё вопросов не раскрытых осталось. Но, как говорилось выше, это уже отдельная статья.

В завершении приведу цитату из письма губернатору, которое осталось без прямого ответа (ответ Полоцкого райисполкома ниже – ред.).

«Жители чувствуют на себе, что медленно, но уверенно город приближается по уровню к г.п. Россоны. Для ускорения к нам прислали Петкевича П.М. (зампред по соцвопросам Полоцкого райисполкома – ред.). В нашем городе достаточно честных, принципиальных, творческих, думающих и любящих свой город людей, которым по настоящему будет стыдно за просчеты и упущения в работе… Богаче 80 лет назад страна была? Конечно же нет! Просто тогда каждый думал о стране, а теперь только о себе и своем близком окружении. Не советуясь с людьми. Вот и результат налицо…»