А может оставить Медведева премьером? Пусть будет почти как в первом куплете гимна “Интернационал”, в смысле “всё разрушим”.

Неофициальная госидеология России – либерализм – привела к тому, что правительство РФ саботирует экономическое развитие собственной страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заявили ведущие эксперты и политики на Московском экономическом форуме. По их оценке, перемены необходимы, но они вряд ли произойдут – нужно готовиться к новому кризису.

Президент промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин обратил внимание на то, что «учение либерализма» душит экономику России. «Идеология в России есть, это либерализм. Правительство живет в идеологии либерализма, хотя это учение притворяется неидеологией, но, так или иначе, наше правительство ставит во главу угла интересы личностей, мировых корпораций. При этом интересы государства отодвигаются на второй и на третий план», – заявил Бабкин.

При этом он подчеркнул, что выстроенные правительством финансовые потоки продолжают уводить капитал за рубеж.

«Мы видим, что растёт расслоение, мировая финансовая элита извлекает из России ресурсы, извлекает из России деньги, при этом деньги не идут потом на развитие нашей страны. Это движение укладывается в идеологию либерализма. Та ли это идеология, которая отвечает интересам нашей страны?» – сказал Бабкин.

Член бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриевасо своей стороны отметила, что экономическая ситуация в стране действительно ухудшается. По ее словам, к тем негативным тенденциям, которые наблюдаются в экономике с начала кризиса 2014 года, прибавилось еще несколько.

«Продолжающиеся тенденции с самого начала: дорогой кредит, отсутствие налогового стимулирования и сокращение платёжеспособного населения. За последние два года появились новые тенденции: девальвация, которая дала определённые позиции для роста, но уже с 2016 года сменилась укреплением рубля. Мы видим, что в 2016 году единственный и основной источник роста – экспорт и повышение цен на нефть. Появился печальный фактор – рост прибыли сменился падением прибыли», – констатировала Дмитриева.

По ее оценке, «у страны нет не только стратегии, но и тактики, и даже нет четкого анализа и диагностики, в каком состоянии находится экономика: рост, стагнация или продолжающийся кризис».

Бывший кандидат в президенты, директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин, выступая на Московском экономическом форуме, подчеркнул, что ситуация стране практически везде одинаково плохая – производство разрушено или разрушается.

«Везде одна и та же ситуация. Заводы и фабрики разрушены, их перестроили в торговые центры, главным драйвером роста является торговля, а не производство. Производство убито тарифами, налогами, ребятами в погонах», – констатировал Грудинин.

Он обратил внимание, что развитие экономики тормозится не только из-за внешнего давления, но действий правительства РФ.

«В 2008 году государство сказало, что у нас есть государственный проект по развитию села, дало деньги на покупку коров, дало денег на строительство ферм, а после этого стало ввозить пальмовое масло. В 2017 году был заключен контракт, что мы поставляем в Индонезию самолеты. А оттуда в качестве оплаты получаем пальмовое масло, и оно становится молочным продуктом. Кто же в этом виноват? Один министр говорит, что мы будем до последнего патрона отстреливаться и бороться с фальсификатом. А другие тихо ввозят огромное количество пальмового масла и гробят промышленность», – заявил Грудинин.

«Правительство, которое обязано, на мой взгляд, делать все, чтобы экономика развивалась, делает все, чтобы экономика умерла. А президент Российской Федерации выходит и говорит: Слушайте, а они неплохие ребята, они неплохо поработали, они побороли инфляцию… Мы все сидим и ждем перемен, а перемены не могут не произойти в таких условиях», – сказал он.

В то же время Грудинин выразил надежду, что при формировании нового правительства глава государства будет учитывать сложившуюся ситуацию. «Можно штукатурить сколько угодно эту стенку. Но она гнилая, она разваливается. Если мы это не сделаем, я боюсь, что произойдёт то же самое, что произошло с Советским Союзом. Будем надеяться, что новый президент выберет новое правительство и в ближайшее время предоставит нам новый экономический курс», – сказал экс-кандидат в президенты РФ.

Москва, Мария Вяткина

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