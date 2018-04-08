8 апреля Крым вошел в состав Российской империи. 1783 год

В феврале 1783 года Шагин Гирей отрекся от престола и манифестом Екатерины II от 8 апреля 1783 года Крым вошел в состав Российской империи.

По приказу Г. А. Потёмкина войска Суворова и Михаила Потёмкина заняли Таманский полуостров и Кубань, а войска Де Бальмена из Кизикермена вошли в Крым. С моря русские войска прикрывали корабли командующего Азовской эскадрой вице-адмирала Клокачёва.

По распоряжению Екатерины II сразу же после присоединения Крыма, к полуострову был направлен фрегат “Осторожный” под командованием капитана II ранга Ивана Михайловича Берсенёва для выбора гавани у юго-западного побережья. Осмотрев в апреле 1783 года бухту у посёлка Ахтиар, расположенный недалеко от развалин Херсонеса-Таврического. И. М. Берсенёв рекомендовал её в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота.

Екатерина II своим указом от 10 февраля 1784 года повелела основать здесь “военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом”. В начале 1784 года был заложен порт-крепость, названный Екатериной II Севастополем – “Величественным городом”.