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8 апреля Крым вошел в состав Российской империи. 1783 год

22:58. 8 апреля 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

В феврале 1783 года Шагин Гирей отрекся от престола и манифестом Екатерины II от 8 апреля 1783 года Крым вошел в состав Российской империи.

По приказу Г. А. Потёмкина войска Суворова и Михаила Потёмкина заняли Таманский полуостров и Кубань, а войска Де Бальмена из Кизикермена вошли в Крым. С моря русские войска прикрывали корабли командующего Азовской эскадрой вице-адмирала Клокачёва.

По распоряжению Екатерины II сразу же после присоединения Крыма, к полуострову был направлен фрегат “Осторожный” под командованием капитана II ранга Ивана Михайловича Берсенёва для выбора гавани у юго-западного побережья. Осмотрев в апреле 1783 года бухту у посёлка Ахтиар, расположенный недалеко от развалин Херсонеса-Таврического. И. М. Берсенёв рекомендовал её в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота.

Екатерина II своим указом от 10 февраля 1784 года повелела основать здесь “военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом”. В начале 1784 года был заложен порт-крепость, названный Екатериной II Севастополем – “Величественным городом”. 

Источник: www.kramola.info

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