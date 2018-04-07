“Возможно, мы примем удар”: Трамп предупреждает инвесторов, чтобы те готовились к “боли” на рынке

Два дня назад, комментируя утреннее погружение фондовых рынков (которое впоследствии было полностью компенсировано ростом Dow на 800 пунктов), мы сказали, что давно возникший вопрос – выберет ли Трамп стабильность рынков или торговую войну — наконец, получил свой ответ, когда ведущий канала CNBC Эмон Хэйверс сказал, что “официальный представитель Белого Дома заявил, что Белый Дом признает, что действия Трампа негативно влияют на фондовый рынок, но это “долгосрочная вещь”, и президент должен следовать своим ключевым обещаниям, данным во время предвыборной кампании”.

Несколько минут назад сам Трамп в ходе радиоинтервью подтвердил, что американские рынки могут столкнуться с некоторой “болью” от торгового противостояния с Китаем и другими странами, но уверил, что в долгосрочной перспективе американцы получат выгоду от его протекционистских действий.

Выступая в программе “Берни и Сид утром” на WABC Radio, Трамп сказал: “Я не говорю, что не будет никакой боли, поэтому мы можем немного потерять, но у нас будет гораздо более сильная страна, когда мы закончим начатое, и это то, о чем я говорю”.

“Мы должны делать то, чего другие люди не сделали бы, поэтому мы можем приять удар, но вы знаете, что в конечном итоге мы будем намного сильнее от этого”, — сказал Трамп во время радиоинтервью в пятницу. “Это то, что мы должны были сделать, и в конечном счете, если вы посмотрите, это не только торговые отношения с Китаем — это торговые отношения со всеми”.

Безусловно, в последние несколько недель на рынках акций наблюдались значительные колебания, когда Трамп резко активизировал действия касательно торговых отношений и усилил свою словесную риторику против нескольких стран, в основном Китая. Тем самым он показал, что он готов смириться с довольно значительным снижением индекса S&P. В своем пятничном интервью Трамп заявил, что “рынок вырос на 40% или 42%”, и это говорит о том, что президент готов разменять падение рынков на 20% или около того на победу в торговой войне с Китаем.

Между тем, как сообщалось ранее, в ответ на последнее сообщение о тарифах Трампа, Китай заявил, что он будет противодействовать протекционизму США “до конца и любой ценой”. Таким образом, торговая война между странами вышла на новый уровень.

“Китайская сторона будет отвечать до конца и любой ценой и будет решительно атаковать, используя новые всеобъемлющие контрмеры, чтобы твердо защищать интересы нации и ее людей”, — говорится в заявлении Министерства Торговли Китая, размещенном на его веб-сайте в пятницу.

Наконец, напомним, что вчера Китай признал, что “сжатие” фондового рынка США, возможно, является его самым эффективным рычагом. Теперь у него есть зеленый свет от самого президента США, чтобы сделать именно это …

… и поэтому, может быть, инвесторам следует пока посидеть на обочине.

Источник: khazin.ru