Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2018
15:55. 7 апреля 2018 Просмотров - 333 Нет комментариев Опубликовал: admin
Восточная Гута. 07.04.2018
Вчера вечером оставшиеся в Думе боевики отказались выполнять условия перемирия и были возобновлены боевые действия.
До этого из Думы были вывезены остатки боевиков "Файлах-аль-Рахман", некоторое кол-во боевиков "Джейш-аль-Ислам" и часть гражданских.
Оставшиеся радикалы сорвали уже заключенную сделку и заявили, что будут защищать город. С сирийской стороны сказали – окей, и начали наносить ракетно бомбовые удары по позициям боевиков, после чего штурмовые группы пошли в наступление.
По данным военнкоров Anna-News, за ночь САА заняли кусок территории в районе Рейхана и часть прилегающих к городу ферм. С утра продолжились бомбардировки опорных пунктов боевиков в пригородах.
Если боевики не прекратят сопротивление, то на первом этапе наступления САА будет занята сельская местность и обеспечено более тесное окружение города для обеспечения возможностей для штурма непосредственно Думы.
Одновременно с этим через российских представителей продолжаются переговоры с боевиками, дабы они не ломали комедию, исход которой предсказуем, а отваливали под крыло к Эрдогану, как все остальные их подельники.
На фоне возобновления боев, оживились разговоры о возможной химической провокации, дабы дать США повод для активизации действий в Сирии и попытаться сорвать договоренности России, Турции и Ирана в Анкаре.
Плюс награждение палестинцев из "Лива-аль-Кудс" российскими медалями за освобождение Восточной Гуты.
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