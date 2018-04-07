Патент с “Новичком”
20:39. 7 апреля 2018 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Американский патент "Способы лечения фосфорорганических отравляющих веществ" выданный в сентябре 2015 года. Сам патент был подан в 2008 году.
Формула "Новичка" + описание действия.
https://twitter.com/dgaytandzhieva/status/982476128379076608 – цинк
[0065] Наиболее эффективные составы из данного семейства, Новичок-5 и Новичок-7, предположительно примерно в 5-8 раз более эффективны, чем VX-газ; однако точная структура данных соединений не доступна в открытых источниках. Некоторые примеры соединений Новичка отображены в литературе и показаны на изображениях ниже:
[0068] двигательная координация, была очевидна на 5-15 минуте после подкожной инъекции 1,5×LD50 (летальная доза 50%) зомана (45 мг/кг веса тела) или зарина (63 мг/кг) подрастающей особи гвинейской свиньи мужского пола. Несмотря на инъекцию атропина (6-16 мг/кг), немедленно после начала мускариноподобного воздействия ФОВ, все животные демонстрировали тремор и интенсивные конвульсии в течение 15-30 минут после воздействия. Атропиненые и пораженные ФОВ гвинейские свиньи эвтаназировались по достижению признаков клинической смерти. По прошествии 24 часов после воздействия только 11% животных (7 из 65) остались живы.
Источник: colonelcassad.livejournal.com