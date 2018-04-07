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Обновление списка специально назначенных граждан

23:12. 7 апреля 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

4/6/2018

Сегодня Департамент Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов (ОФАК) назначает определенных лиц в соответствии с полномочиями Украины и России и двумя лицами в соответствии с властями правительства Сирии (см. Ниже). Кроме того, ОФАК выпускает следующие две лицензии общего характера, связанные с Украиной и Россией, в связи с этими обозначениями:   Общая лицензия 12«Разрешение определенных видов деятельности, необходимых для обслуживания или прекращения операций или существующих контрактов»; Общая лицензия 13 «Разрешить определенные операции, необходимые для передачи или перевода долга, собственного капитала или других холдингов у некоторых заблокированных лиц». OFAC также публикует восемь новых часто задаваемых вопросов, связанных с сегодняшними действиями, и публикует один обновленный FAQ, связанный с Законом о противодействии Америке через санкции (CAATSA) .   

Кроме того, OFAC добавила следующие имена в свой SDN-список. 

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯМИ ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ

Обновление списка специально назначенных граждан 

 

В список SDN OFAC добавлены следующие люди: 

 

АКИМОВ, Андрей Игоревич, Россия; DOB 1953; ПОБ Ленинград, Россия; Мужской пол; Председатель Правления Газпромбанка (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

БОГДАНОВ Владимир Леонидович, Россия; DOB 28 мая 1951 года; POB Suyerka, Упоровский район, Тюменская область, Российская Федерация; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13662].

 

ДЕРИПАСКА, Олег Владимирович, Москва, Россия; 64 Северная улица, Октябрьский, Хутор, Усть-Лабинский район, Краснодарский край 352332, Россия; 5, Belgrave Square, Belgravia, Лондон SW1X 8PH, Соединенное Королевство; DOB 02 января 1968; ПОБ Дзержинск, Нижегородская область, Россия; гражданин России; чередующийся гражданин Кипра; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661] [УКРАИНА-EO13662].

 

ДЮМИН, Алексей Геннадьевич (он же ДЮМИН, Алексей), Россия; DOB 28 августа 1972 года; POB Курск, Российская Федерация; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

ФРАДКОВ, Михаил Ефимович (Кириллица: ФРАДКОВ, Михаил Ефимович), Россия; DOB 01 сентября 1950; POB Курумоч, Куйбышевская область, Россия; Мужской пол; Директор Российского института стратегических исследований (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

ФУРСЕНКО, Сергей (он же ФУРСЕНКО, Сергей, а также ФУРСЕНКО, Сергей Александрович); DOB 11 марта 1954 года; ПОБ Санкт-Петербург (ФКА Ленинград), Российская Федерация; гражданин России; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

ГОВОРУН, Олег, Россия; DOB 15 января 1969 года; POB Братск, Иркутская область, Россия; Мужской пол; Глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами-участницами Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия (отдельные лица) [УКРАИНА-EO13661].

 

КЕРИМОВ, Сулейман Абусаидович (Кириллица: КЕРИМОВ, Сулейман Абусаидович) (ака КЕРИМОВ, Сулейман), Москва, Россия; Антиб, Франция; DOB 12 марта 1966 года; ПОБ Дербент, Республика Дагестан, Россия; гражданин России; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович, Россия; ДОБ 11 мая 1961 года; ПОБ Нижний Ломов, Пензенская область, Россия; Мужской пол; Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

КОСАЧЕВ, Константин, Россия; DOB 17 сентября 1962 года; POB Москва, Россия; национальность Россия; Мужской пол; Председатель Комитета Совета Федерации по иностранным делам (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

КОСТИН, Андрей Леонидович, Москва, Россия; DOB 21 сент. 1956; POB Москва, Российская Федерация; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

ЛЕОН МАРТИНЕС, Мигель Хосе (он же ЛЕОН, Мигель), Северо Диас 38, полковник Ладрон де Гевара, Гвадалахара, Халиско 44600, Мексика; DOB 16 мая 1980 года; гражданин Италии; чередующийся гражданин Венесуэлы; Веб-сайт www.miguelleone.com; Мужской пол; Паспорт YA1867648 (Италия) (индивидуальный) [SDNTK] (Связанный с: LOS CUINIS).

 

МИЛЛЕР, Алексей Борисович, Москва, Россия; DOB 31 января 1962 года; POB Санкт-Петербург, Российская Федерация; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

ПАТРУШЕВ, Николай Платонович, Россия; DOB 11 июля 1951 года; ПОБ Ленинград, Российская Федерация; национальность Россия; Мужской пол; Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

ПЕРЕС АЛЬВАР, Иисус (он же «Чучо Перес»), Герреро, Мексика; DOB 12 ноября 1984; POB Distrito Federal, Мексика; национальность Мексика; Мужской пол; RFC PEAJ-841112-UD1 (Мексика); CURP PEAJ841112HDFRLS06 (Мексика) (индивидуальный) [SDNTK] (Связан с: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION; Ссылка на: LOS CUINIS; Ссылка на: GALLISTICA DIAMANTE).

 

РЕЗНИК, Владислав Матусович, Москва, Россия; DOB 17 мая 1954 года; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

РОТЕНБЕРГ, Игорь Аркадьевич (он же РОТЕНБЕРГ, Игорь Аркадьевич); ДОБ 09 мая 1973 года; ПОБ Ленинград, Россия; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13662].

 

Шамалов, Кирилл Николаевич; DOB 22 марта 1982; ПОБ Ленинград, Россия; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13662].

 

ШКОЛОВ, Евгений Михайлович, Россия; DOB 31 августа 1955 года; POB Dresden, Германия; национальность Россия; Мужской пол; Помощник Президента Российской Федерации (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

СКОЧ, Андрей Владимирович (он же СКОЧ, Андрей), Россия; DOB 30 января 1966 года; POB Никольский (Москва), Россия; Мужской пол; Депутат Государственной Думы (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

ТОРШИН, Александр Порфирьевич, Москва, Россия; DOB 27 ноября 1953 года; POB г. Митога, Усть-Большерецкий район, Камчатская область, Российская Федерация; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

Утфинов, Владимир Васильевич, Россия; DOB 25 февраля 1953 года; ПОБ Николаевск-на-Амуре, Российская Федерация; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

Валиулин, Тимур Самирович, Россия; DOB 20 декабря 1962 года; POB г. Краснозаводск, Загорский район, Московская область, Россия; Мужской пол; Начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел Российской Федерации (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

ВЕКСЕЛЬБЕРГ, Виктор Феликсович, Россия; DOB 14 апреля 1957 года; ПОБ Дрогобыч, Львовская область, Украина; Пол Мужской (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13662].

 

ЖАРОВ, Александр Александрович (он же ЖАРОВ, Александр), Россия; DOB 11 августа 1964 года; ПОБ Челябинск, Россия; Мужской пол; Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

Золотов, Виктор Васильевич, Россия; DOB 27 января 1954 года; ПОБ Рязанская область, Россия; национальность Россия; Мужской пол; Директор Федеральной службы национальных гвардейских войск и командующий национальными гвардейскими войсками Российской Федерации (индивидуальный) [УКРАИНА-EO13661].

 

В список SDN OFAC добавлены следующие объекты: 

 

АГРОХОЛДИНГ КУБАН (иначе КУБАН АГРО, а также КУБАН АГРОХОЛДИНГ), ул. Мира, 77, Усть-Лабинск, Краснодарский край 352330, Россия; 1 ул. Монтажная, Усть-Лабинск, Краснодарский край, Россия; Ул. Мира, 116, Усть-Лабинск, Краснодарский край, Россия; Ул. Гоншиных, д. 1, Краснодарский край, Россия; Россия, Усть-Лабинск, Краснодарский край, Россия [УКРАИНА-EO13661] [УКРАИНА-EO13662] (ссылка на: DERIPASKA, Олег Владимирович, ссылка на: BASIC ELEMENT LIMITED).

 

BASIC ELEMENT LIMITED (такжеизвестныйкакBAZOVY ELEMENT), Esplanade 44, Saint Helier JE4 9WG, Джерси; Ул. Рочдельская, 30, Москва, 123022, Россия; Регистрационный номер 84039 [УКРАИНА-EO13661] [УКРАИНА-EO13662] (ссылка на: DERIPASKA, Олег Владимирович).

 

B-FINANCE LTD, Vanterpool Plaza, 2-й этаж, Wickhams Cay, Road Town, Тортола, Виргинские острова, Великобритания [УКРАИНА-EO13661] [УКРАИНА-EO13662] (Связано с: DERIPASKA, Олег Владимирович). 

 

EN + GROUP PLC, Esplanade 44, Saint Helier JE4 9WG, Джерси; 8 Cleveland Row, Лондон SW1A 1DH, Соединенное Королевство; Ул. Василия Кожиного, 1, Москва, 121096, Россия; Регистрационный номер 91061 [УКРАИНА-EO13661] [УКРАИНА-EO13662] (Связан с: DERIPASKA, Олег Владимирович).

 

ГАЛЛИСТИКА ДИАМАНТ (также известный как GALLISTICA DIAMANTE SA DE CV, aka TICKET PREMIER), Aguascalientes, Aguascalientes, Мексика; Quinta Los Pirules Num. Ext. 182, Quinta Los Naranjos, Leon, Guanajuato 37210, Мексика; Веб-сайт www.ticketpremier.mx [SDNTK].

 

ГАЗ ГРУППА, пр. Ленина, 88, Нижний Новгород 603950, Россия; Москва, 123022, Москва, Россия, Москва, Россия, 123022, Москва, Россия, 123022, Украина. [УКРАИНА-EO13662] (ссылка на: DERIPASKA, Олег Владимирович, ссылка на: РОССИЙСКИЕ МАШИНЫ).

 

ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ, ООО (FKA Буровой компания ОАО ГАЗПРОМ, ДОЧЕРНЕЕ OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ; ака Газпром бурение ООО, ака ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ, ака ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпром бурение, акой OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ), 12, ул. Наметкина, 117420, Москва; Веб-сайт www.burgaz.ru; Адрес электронной почты mail@burgaz.gazprom.ru; Регистрационный номер 1028900620319; Налоговый идентификатор № 5003026493; Номер правительственной газеты 00156251 [УКРАИНА-EO13662] (Ссылка на: ROTENBERG, Игорь Аркадьевич).

 

ОАО «ЕВРОСИБЕНЕРГО», ул. Чкалова, 165, Дивногорск, Красноярский край 663091, Россия; Ул. Василия Кожиного, 1, Москва, 121096, Россия; Регистрационный номер 5087746073817; Налоговый идентификатор №7706697347; Идентификационный номер 88303955 [УКРАИНА-EO13661] [УКРАИНА-EO13662] (ссылка на: DERIPASKA, Олег Владимирович, ссылка на: EN + GROUP PLC).

 

ЛАДОГА МЕНЕДЖМЕНТ, ООО (также ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛАДОГСКОЙ МЕНЕДЖМЕНТЫ, ООО ООО «ЛАДОГА МЕНЕДЖМЕНТ»), 123317, Москва, ул. Назд. Пресненская, 10; Регистрационный номер 1147748143971; Налоговый идентификационный номер 7729442761; Номер правительственной газеты № 29437172 [УКРАИНА-EO13662] (Ссылка на: Шамалов, Кирилл Николаевич).

 

НПВ ИНЖИНИРИНГ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГА», а также АО «ENPIVI INZHINIRING», а также «ENPIVI INZHINIRING», АО «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО« NPV ENGINEERING », а также ОАО« НПВ ИНЖИНИРИНГ »), 5, пер. Строченовский Б., Москва 115054, Россия; PER. Строченовский Б.Д.5, Москва 115054, Россия; Веб-сайт www.npve.narod.ru; Адрес электронной почты npw@npv.su; Регистрационный номер 106774653683; Налоговый идентификатор №7707587805; Номер правительственной газеты 95533058 [УКРАИНА-EO13662] (Связан с: РОТЕНБЕРГ, Игорь Аркадьевич).

 

RENOVA GROUP (aka АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕНОВА ГРУППА КОМПАНИЙ», а также Группа компаний «РЕНОВА»), г. Москва, ул. Балаклавский проспект, 28, 117452, Россия40, Малая Ордынка, Москва, 115184, Россия; Регистрационный номер 1047796880548; Налоговый идентификатор № 7727526670; Номер правительственной газеты 772701001 [УКРАИНА-EO13662] (Связан с: VEKSELBERG, Виктор Феликсович).

 

ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» (также ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», а также ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», а также «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», а также ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», а также РОССИЙСКИЙ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПОРТА РОСОБОРОНЭКСПОРТ), Россия, г. Москва 107076, Россия, ул. Стромынка, 27; Веб-сайт www.roe.ru; Исполнительный приказ 13662 Определение директивы – с учетом Директивы 3; Регистрационный номер 1117746521452; Налоговый идентификатор № 7718852163; Правительственный бюллетень № 56467052; Дополнительную информацию о директивах можно найти по следующей ссылке:http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives [SYRIA] [UKRAINE-EO13662] (Ссылка на: ROSTEC ).

 

РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ (АКК РФК-БАНК, а также БАНК РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, а также РФЦ-БАНК, а также РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО КОРПОРАТИВНОГО БАНКА), Георгиевский переулок, д. 1, стр. 1, Москва, 125009, Россия; д. 1 корп, 1 чел. Георгиевский, Москва 125009, Россия; SWIFT / BIC RFCBRUMM; чередующийся SWIFT / BIC 044525257[SYRIA].

 

РОССИЙСКИЕ МАШИНЫ (aka RUSSKIE MASHINY), ул. Рочдельская 15, 8, Москва 123022, Россия; Регистрационный номер 1112373000596; Налоговый идентификатор № 2373000582; Идентификационный номер 37100386 [УКРАИНА-EO13661] [УКРАИНА-EO13662] (ссылка на: DERIPASKA, Олег Владимирович, ссылка на: BASIC ELEMENT LIMITED).

 

UNITED COMPANY RUSAL PLC, 44 Esplanade, St. Helier JE4 9WG, Джерси; Ул. ВасилияКожиной, 1, Москва, 121096, Россия; 11 / F Central Twr., 28 Queens Rd. C, Центральныйокруг, Гонконг; Регистрационныйномер94939; НомеркомпанииF-17314 (Гонконг); Business Number 51566843 (Гонконг) [УКРАИНА-EO13661] [УКРАИНА-EO13662] (Ссылкана: EN + GROUP PLC).

 

Следующие изменения были внесены в список идентификации секторальных санкций OFAC: 

 

ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» (также ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», а также ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», а также «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», а также ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», а также РОССИЙСКИЙ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПОРТА РОСОБОРОНЭКСПОРТ), Россия, г. Москва 107076, Россия, ул. Стромынка, 27; Веб-сайт www.roe.ru; Исполнительный приказ 13662 Определение директивы – с учетом Директивы 3; Регистрационный номер 1117746521452; Налоговый идентификатор № 7718852163; Правительственный бюллетень № 56467052; Дополнительную информацию о директивах можно найти по следующей ссылке:http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives [UKRAINE-EO13662] (ссылка на: ROSTEC). ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» (также ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», а также ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», а также РОССИЙСКАЯ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПОРТ РОСОБОРОНЭКСПОРТ), Россия, Москва, 107076, Россия, ул. Стромынка, 27; Веб-сайт www.roe.ru; Исполнительный приказ 13662 Определение директивы – с учетом Директивы 3; Регистрационный номер 1117746521452; Налоговый идентификатор №7718852163; Правительственный бюллетень № 56467052; Дополнительную информацию о директивах можно найти по следующей ссылке: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives [SYRIA] [UKRAINE-EO13662] (Ссылка на: ROSTEC ).

Источник: pravosudija.net

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