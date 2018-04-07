Новые жесткие санкции: США готовятся к вымоленной Трампом встрече с Путиным и, похоже, считают своими агентами все руководство Банка России, кроме Торшина

Новый санкционный список США производит впечатление обычной муторной рутины, в 100500-й раз показывающий, что творят со страной, власти которой пытаются взаимодействовать с агрессором по его правилам, а не навязывать ему свои. Художественное обтекание МИДа под писк о тысячу раз просчитанных "зеркальных ответах", убитом аж в 1999 году НАТОвскими бомбежками тогда еще Югославии "международном праве" и прочих "правах человека", используемых колонизаторами исключительно для троллинга и (и то, если повезет) грабежа туземцев, давно не вызывает уже даже жалости (не говоря о симпатии).

Для понимания: это ПОЛНОЕ исключение возможности всякого взаимодействия с попавшими в список корпорациями. В "Русале", думаю, что-то вроде паники, - если у них так и не появилось стратегической аналитики (что вряд ли). Но на деле паниковать надо всем остальным, потому что им это - ПОЛНОЕ отсечение от США, их рынков и финансов - еще только предстоит.

А МИД все про законность и разумность... Интересно, неужели на Смоленской у них там где-то действительно есть молельня в честь Козырева, и это не сказка?

И понятно, что перед встречей Трампа с Путиным, буквально выпрошенной Трампом (правда, об этом сообщают его противники в США и Японии, - но Путину сейчас отчетливо не до него, так что, похоже, источники в данном случае правы), США усиливают свои переговорные позиции привычным хамским - и необычно агрессивным, ибо если "партнеры" терпят, то что бы не гнобить их дальше - способом. И понятно, что у нас в этом составе руководства Примаковых нет, и эти плевки все радостно и с воодушевлением стерпят.

Но вот что свежо и важно: в санкционный список впервые включен высокопоставленный чиновник Банка России - зампред Торшин. Один, кстати, из немногих нормальных (и, что и вовсе удивительно, профессиональных) людей в этом либеральном вертепе. Кстати, когда сотрудникам этого заведения употребляешь словосочетание "людоедка Эллочка", - они точно имеют в виду что-то глубоко свое. По крайней мере, ни один не переспрашивал.

А включение зампреда Банка России означает, что США рассматривают в качестве возможных объектов санкций руководителей Банка России. То есть это - потенциально санкционная категория. Вот только противником во всем этом руководстве они считают одного только Торшина. А всех остальных, включая Набиуллину, американцы, насколько можно судить, воспринимают как своих агентов.

И, учитывая политику Банка России, такой подход к Эльвире Сахипзадовне and corporation представляется вполне оправданным, обоснованным и, в отличие от остальных американских действий, бесспорным. Вот только российское государство из этого, по сути, признания точно не сделает никаких выводов: позиции Набиуллиной железобетонны - как когда-то Березовского (короткое время), Кудрина (долгое время) и Чубайса (очень долго и с ничтожными перерывами).

И, похоже, по тем же причинам.

ПС ФРС США- детиже Рокфеллеров и Ротшильдов и не контролируется ни Трампом, ни его командой, Центральный Банк России является -филиалом ФРС США

Источник: delyagin.ru