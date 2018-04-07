Новые санкции США: самый сильный удар по российской экономике за все время противостояния с Западом?

США наложили первые санкции на российских бизнесменов и чиновников, попавших в «кремлевский список». В список попало 24 бизнесмена и чиновника и 14 компаний. Через запятую с российскими олигархами и министрами без лишней щепетильности перечислены американские наркобароны и сутенеры.

Общее состояние попавших в список миллиардеров еще утром составляло $29,5 млрд. Уже к вечеру оно сократилось на $1,25 млрд. И самих участников списка, и их компании — и в первую очередь Олега Дерипаску с его Rusal и En+ — теперь ждут серьезные проблемы с международным бизнесом. Но самого опасного — вторичных санкций, распространяющихся за пределы США — пока не случилось.

Кто из бизнеса попал

Виктор Вексельберг, состояние по данным Forbes $12,4 млрд

Виктор Вексельберг, помимо традиционных операций в энергетическом секторе (которые не нравятся американскому минфину сами по себе), оказался под санкциями, благодаря российским силовикам. Минфин США вспомнил, что в 2016 году его бизнес-партнера и двух менеджеров обвинили во взятках в Коми.

Андрей Скоч, $6,9 млрд

Старейший партнер Алишера Усманова и совладелец его бизнес-империи Андрей Скоч официально пострадал за то, что он депутат Госдумы. Кроме того, американские власти подозревают, что Скоч долго сохранял связи с российскими ОПГ, а одной из них – управлял. Знакомый Скоча утверждает, что у предпринимателя нет бизнесов, которые пострадают от санкций.

Сулейман Керимов, $6,3 млрд

Керимов пострадал за то, что он сенатор от Дагестана. Во Франции, которую бизнесмен пока не может покидать без специальных разрешений, этот статус ему не помог. А минфин США, как выяснилось, пристально следит за тем, как там развивается его дело: например, американские власти в курсе, что Керимова обвиняют в перевозке во Францию сотен миллионов евро – чемоданами по €20 млн за раз, отмывании денег через покупку дорогой недвижимости на Лазурном берегу и экономии €400 млн на налогах. К слову, разбирательства во Франции еще продолжаются.

Олег Дерипаска, $5,1 млрд

Претензий к Олегу Дерипаске у американских властей гораздо больше. В обосновании санкций минфин США написал, что Дерипаска: напрямую или опосредованно действовал от лица неназванного высокопоставленного российского чиновника; сам признавался, что не отделяет себя от российской власти, пользовался дипломатическим паспортом и представлял интересы правительства в других странах. В числе других «скелетов в шкафу» бизнесмена перечислены: расследование по подозрению в отмывании денег, обвинения в том, что Дерипаска угрожал жизни своих контрагентов по бизнесу, в незаконной прослушке правительственного чиновнике, а также в участии в вымогательстве и шантаже. Наконец, пишет минфин, есть подозрения, что Дерипаска подкупал чиновника, заказал убийство бизнесмена и был связан с российской организованной преступностью.

Владимир Богданов, $1,9 млрд

Бессменный руководитель богатейшей и самой непрозрачной российской нефтяной компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов попал под санкции просто потому, что работает в российском энергетическом секторе (других обоснований минфин США не привел). Сам «Сургутнефтегаз», чьи накопления на конец прошлого года превышали 2,2 трлн рублей, оказался под санкциями еще в 2014 году. Инвесторы компании неприятностей Богданова не заметили – котировки «Сургута» на Московской бирже сегодня не изменились.

Кирилл Шамалов, $1,3 млрд

Кирилл Шамалов попал под санкции за участие в операциях в энергетическом секторе России, но не только за это. Американские власти считают, что его состояние кардинально улучшилось после женитьбы в 2013 году на младшей дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. До недавнего времени Шамалов действительно был одним из крупнейших совладельцев нефтехимического холдинга «Сибур», значительную часть акций которого он выкупил за счет кредита Газпромбанка у давнего друга президента Геннадия Тимченко (условия кредита не раскрывались, но он был крупным). Последняя информация о том, что Шамалов и Тихонова развелись, американских чиновников, видимо, не впечатлила.

Игорь Ротенберг, $700 млн

Игорь Ротенберг поплатился за щедрость своего отца Аркадия Ротенберга, который оказался под американскими санкциями одним из первых – как человек из ближайшего окружения Владимира Путина. Попав под санкции, Ротенберг-старший продал сыну 79% компании «Газпром бурение», одной из крупнейших буровых компаний в России. А еще ему принадлежит 50% оператора системы «Платон», которая после известной реформы, несмотря на протесты дальнобойщиков, собирает плату с большегрузных автомобилей.

Что это для них значит:

Самое банальное последствие – заморозка всех американских активов физлиц и компаний, попавших под санкции, а также тех структур, в которых им принадлежит не менее 50%. Американские граждане и компании также должны прекратить с ними всякие коммерческие отношения.

До 5 июня американцам и местным компаниям предписано свернуть все контракты, соглашения и операции с теми, кто оказался под санкциями (здесь тоже действует правило 50%). При этом все платежи по этим контрактам американские граждане и компании должны переводить на специальный счет в банке США – российские контрагенты этих денег не увидят.

Через 10 дней после истечения этого срока все американские граждане и компании, работавшие с теми, кто оказался под санкциями, должны детально отчитаться минфину США о прекращении операций.

Поставки в адрес людей и компаний из «черного списка» с территории США должны быть приостановлены немедленно.

Американским гражданам, работающим на компании или людей, оказавшихся под санкциями (в том числе, в советах директоров), также придется менять работодателя.

Тут есть только одна хорошая новость:

У российских бизнесменов был реальный риск попасть не только под американские, но и под вторичные санкции – ограничения, которые распространяются за пределы США, на третьи страны. Но в нынешней редакции речь об этом не идет.

Главный пострадавший

Хуже всех от новых санкций придется владельцу Rusal и En+ Олегу Дерипаске. Во-первых, его крупнейшие компании торгуются на европейских и азиатских площадках — американским инвесторам теперь придется продать свои акции. Котировки компаний Дерипаски уже упали на десятки процентов, и это, скорее всего, только начало. Во-вторых, Rusal и En+ теперь станет гораздо труднее занимать на международном рынке — это сильно затруднит рефинансирование их и без того высоких долговых обязательств.

Согласно требованию OFAC, до 7 мая 2018 года американские инвесторы обязаны продать все акции и долговые инструменты Rusal, En+ и группы ГАЗ. Инвесторы уже начали сбрасывать бумаги его компаний. GDR En+ в Лондоне после объявления о санкциях потеряли 20,9%. Акции Rusal на Московской бирже — 17,73%, но основные торги Rusal идут на Гонконгской бирже, которая к моменту объявления о санкциях уже закрылась — после открытия падение наверняка продолжится с новой силой.

Если акции Rusal и En+ заложены по банковским кредитам, такое резкое падение стоимости могло бы привести к margin calls, в результате которых кредиторы потребовали бы возврата долга. Но в отчетности Rusal и En+ информации о таких залогах нет.

Первым и непосредственным последствием для UC Rusal будет рост стоимости заимствований, говорит глава аналитического департамента Альфа-банка Борис Красноженов. Рынок евробондов с этого момента для компании фактически закрыт, в синдицированных кредитах придется заменять американские банки на новых участников — а они могут прийти на более жестких условиях.

Высокая долговая нагрузка — историческая проблема компаний Дерипаски. Чистый долг En+ на конец 2017 года составлял $12,2 млрд, чистый долг UC Rusal — $7,65 млрд.

Еще одна проблема UC Rusal — потеря (по крайней мере, официальная) американского рынка сбыта. На США в 2017 году пришлось 10% выручки Rusal на $1,4 млрд.



Что есть у остальных

У других миллиардеров-участников рынка нет таких крупных публичных активов — за исключением разве что Виктора Вексельберга, чья «Ренова» владеет европейскими промышленными компаниями Sulzer и Oerlikon (но их котировки на швейцарской бирже фактически не заметили объявления санкций — +0,64% и -0,53% соответственно).

Зато у Вексельберга могут быть инвестиции в США, которые теперь должны быть заморожены. Российский миллиардер — один из инвесторов венчурного фонда Maxfield Capital, работающего в Америке, Израиле и Европе. Только в Калифорнии Maxfield проинвестировал в десяток компаний, например, в e-health приложение Doctor Chrono и платформу для онлайн-образования Edwin.

Еще один участник списка с инвестициями в Кремниевой долине — Сулейман Керимов. Одни из его последних инвестиций – мессендежер Snapchat, в который бизнесмен вложился перед IPO в марте 2017 года, и компания SoundHound со штаб-квартирой в Калифорнии.

Кому опять повезло

«Просто поразительно, как везет Прохорову!», — написал после оглашения санкционного списка в своем телеграм-канале экономист Кирилл Тремасов. С ним трудно не согласиться: в конце февраля группа ОНЭКСИМ продала Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику 6% акций UC Rusal. На тот момент рыночная стоимость пакета составляла $660 млн.



Что говорят участники списка:

Алексей Миллер: «Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения — может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно»

Андрей Костин: «Я наказан, потому что американская администрация рассматривает политику правительства России как неправильную. Это очень печально»

Андрей Скоч: «Да как тут можно прокомментировать — я понятия не имею. Говорят, что с Украиной связано, но я не знаю даже, ведь в Крыму я не был, и никаких связей с Украиной у меня не осталось»

Николай Патрушев: «Я в США бывал, бывал там неоднократно. С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы»

Константин Косачёв (глава международного комитета Совфеда): «Попытка инструментарием оправдать отсутствие реальной стратегии и обосновать якобы существующую правомерность своих действий в отношении России»

Алексей Дюмин (губернатор Тульской области): «Могу лишь поддержать позицию МИД и руководства России: санкции — это свидетельство недружественной и непродуктивной позиции, но никак не аргумент в политическом споре и не ключ к разрешению противоречий»

Александр Жаров (глава Роскомнадзора): «Воспринимаю [свое попадание в санкционный список] как высокую оценку работы Роскомнадзора»

«Русал» Олега Дерипаски:

«„Русал“ проинформирован о включении в санкционный лист, компания сожалеет о таком развитии событий и анализирует ситуацию с юридическими консультантами»