Новости Украины и Новороссии 07 апреля 2018

За последнее время на Украине провели массу полезных для власти реформ. Однако нововведения нисколько не призваны облегчить или улучшить жизнь простого украинца. Они призваны выжать из страны и её населения последние деньги и соки.

Медицинская реформа неплохо сокращает население страны, а реформа образования служит инструментом отупления оставшихся в живых.

Пенсионная же призвана добить стариков. Все три столпа новаторств уничтожают около 200 тысяч человек в год. Но этого для забугорных хозяев слишком мало. Ведь за 5 лет население Украины сокращается всего на 1 млн украинзгэ швайнэ.

И что бы ещё такого можно было придумать западным хозяевам, чтобы агрорабов осталось необходимое количество? Новая идея вполне укладывается в современные рамки новой Украины. Ведь кроме реформ существует такое понятие как «декоммунизация».

Итак! Американцы требуют от Украины отменить 1035 нормативов о медпомощи и соцзащите, которые в наследие украинцам достались ещё от «проклятого совка».

Среди кипы этих нормативов имеются Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Так же имеются крайне полезные для народа законы, которые разработали «тоталитарные садисты», видимо, дабы жизнь мёдом не казалась.

Например, «Основы жилищного законодательства», предполагающие раздачу бесплатного жилья, «Основы социальной защиты лиц с инвалидностью», законы о государственных пенсиях, о защите прав потребителей, об охране окружающей среды, о референдуме, о свободе совести и религиозных организаций…

Уму не постижимо, но Петина Волость перед тем, как взяться за отмену пенсий, не позаботилась о законе, который гарантирует эти самые пенсии для украинцев.

Я уже говорил в прошлый раз, что подвижки в данном направлении ведутся уже давно. Совсем недавно министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что намерен внести на рассмотрение законодательную инициативу о том, что дети должны платить алименты на содержание своих пожилых родителей.

То есть, со временем отменить пенсии и сбросить этот балласт на трудоспособных граждан.

Однако, как оказалось, не с того начали. Для начала нужно убрать из Конституции всякое упоминание о такой привилегии как пенсия. Да и народ воспринял Реву крайне негативно.

После чего министр стал строить неуклюжие оправдания, якобы на самом деле речь идет о внедрении такого механизма касательно тех взрослых детей, которые не помогают своим родителям-пенсионерам на Донбассе.

Но если Рева, как и всякий «патриот», считает пенсионеров из зоны «АТО» гражданами Украины, тогда в чём может быть разница между всеми пенсионерами Незалежной?

Закон так или иначе касается всех. В общем, запутанно выходит. Так же будет и с остальными 1035 пунктами. Я в этом уверен потому, что есть с чем сравнивать.

Однако хочу обратить внимание на Закон Украины «О правонаступничестве Украины», который гласит следующее: «Законы Украинской СССР и другие акты, принятые Верховным советом Украинской ССР, действуют на территории Украины, поскольку они не противоречат законам Украины, принятым после провозглашения независимости Украины».

Но на Украине уже успели заверить, что эти законодательные и нормативные акты мешают развитию экономики. Не знаю, каким образом они могут мешать развитию, но своя путаница имеется.

А всё потому, что за последние годы «мудрое руководство» Украины постоянно принимало новые аналоги советских законов, не отменяя старых, которые «конфликтовали» с новыми и противоречили сами себе. Делалось это, конечно же, целенаправленно, но на развитие экономики это никак не влияло.

Из опыта прошлого можно заметить, что Украина стремится к новым западным трендам, и, принимая закон или реформу, ВР просто копирует американские, немецкие или другие западные схемы управления.

Ведь клонируя тот или иной закон другого государства, никто не обращает внимания на жизненный уклад, менталитет и по-своему уникальные реалии Украины. Главное, чтобы как в «метрополии», а не как у москалей.

Например, если раньше перед выпуском продукта питания на рынок нужно было дождаться выводов санитарной экспертизы, то теперь этого делать не нужно.

Товары будут классифицироваться по 3 типам: мясо, молоко и прочие, а их проверка будет осуществляется только самим производителем.

Иными словами, на этикетке колбасы будет написано что-то типа этого: «ГМО нет, добавок с маркером „Е“ нет. И вообще, колбаса на 100% из мяса, соли и приправ. Мамой клянёмся».

И реально контролировать качество продуктов уже некому. Производители станут «фаршировать» свои продукты чем угодно — от глютамата и формальдегида, уничтожающих кишечник, печень, почки и т. д., до E-123, 102, 110, провоцирующих рост раковых клеток!

Возможно, это и будет выгодно для внутреннего рынка страны, но это уничтожает не только экспорт, но и население.

Можно разобрать и остальные пункты, входящие в этот список 1035 «совковых» нормативов, которые необходимо изменить, но это займёт много вашего времени.

Однако их объединяет одно: все они посягают не только на деньги налогоплательщиков, но также на их жизнь и будущее. Иными словами, государство не то чтобы просто не выполняет своих обязательств перед народом, но и всячески стремится ухудшить жизнь граждан.

И в заключение. Для чего вообще существует государство? Для чего нужен Кабмин, Рада, президент, премьер-министр и государственные органы?

Они нужны для того, чтобы распределять деньги налогоплательщиков и платить им пенсии, обеспечивать лечение, обучение, защиту и благоустройство. Все украинские органы и чиновники тратят деньги народа.

Это украинцы платят зарплату президенту, а не он им. Это украинцы избирают, нанимают и содержат своих депутатов.

Если пересматриваются социальные выделения средств, то пересматривать нужно всю долю налогов и, как следствие, зарплаты чиновников.

Оглянитесь, разве такую страну вы хотели видеть?! Разве о таком будущем мечтали? И, наверное, главный вопрос: в какой стране не хотел жить народ Донбасса и от какой страны он отгородился?

Алексей Гумилёв, специально для «Русской Весны»

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