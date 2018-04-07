Новости Украины и Новороссии 07 апреля 2018
- 10:02 СРОЧНО: Экипаж российского судна, арестованного на Украине, отпущен на свободу.
- 09:21 “Как остановить Путина” в исполнении Кравчука.
- 08:10 Трегуб получит политическое убежище.
- 08:00 Миф о верховенстве права на Украине можно сдавать в архив, — политолог (ВИДЕО).
- 07:30 Как власть уничтожает украинцев: Последние реформы.
- 04:30 Страх расплаты за убийства «беркутовцев»: У «Меджлиса» зазвенели бубенчики.
- 04:00 Украинский праздник лицемерия: как воевать и торговать с Россией.
- 01:07 На Украине рассказали, когда освободят капитана захваченного российского судна.
- 00:57 Луганск отметил четвертую годовщину взятия здания СБУ.
- Вчера 22:17 Северный поток-2. Мы же о вас заботимся!.
СРОЧНО: Экипаж российского судна, арестованного на Украине, отпущен на свободу
Экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта, отпущен на свободу.
Об этом журналистам сообщила представитель компании-судовладельца — керченского рыбколхоза им. 1 Мая — Анна Шевелёва.
«Команда („Норда“), за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе, но им ещё необходимо 10-го (апреля) явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — цитирует Шевелёву РИА Новости.
До этого на протяжении десяти дней экипаж был вынужден находиться на судне с гниющей рыбой, не имея возможности покинуть сейнер, вокруг которого была выставлена охрана.
Напомним, ранее «Русская Весна» сообщала, что 6 апреля украинский суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко сроком на два месяца, а также наложил административные штрафы на остальных членов экипажа.
Капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», по украинским законам ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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“Как остановить Путина” в исполнении Кравчука
Очередной рецепт того, «как остановить Путина» дал первый президент Украины, человек, который напрямую поучаствовал в развале собственной Родины – СССР – Леонид Кравчук. По словам Кравчука, президент России может изменить свою политику только в одном случае – «под давлением международного сообщества».
Леонида Кравчука цитирует украинский портал «Обозреватель»:
По словам Кравчука, только объединёнными усилиями стран Запада можно добиться того, что «Россия остановится».
Кравчук:
Первый президент «незалежной» заявил, что он против силового решения, но при этом активный сторонник экономических и политических комплексных мер. При этом Кравчук заявил, что и Украине тоже нужно быть в этом вопросе единой.
Трегуб получит политическое убежище
После протестов общественности, депутатских запросов, призывов организаций ополченцев и митингов, дело Трегуба https://colonelcassad.livejournal.com/4099276.html получило приемлемое разрешение.
Глава ФМС России пообещала, что Трегуб получит временное политическое убежище в России.
«Николай Трегуб однозначно получит статус временного убежища. Работа по нему заканчивается уже. За него и других участников боевых действий нам всегда сложно дать ответ, ведь участник может быть с любой стороны. Для этого мы привлекаем все силы, коллег из других силовых ведомств, чтобы дать оценку претенденту.
У нас есть подтверждение, что Николай Трегуб не может вернуться на Украину из-за своих политических убеждений, потому он получит убежище. Про остальных – это всё чисто индивидуально».
Вот и хорошо.
Миф о верховенстве права на Украине можно сдавать в архив, — политолог (ВИДЕО)
Освобождение из-под стражи после давления националистов и отзыв подозрения боевику Евромайдана Ивану Бубенчику, признававшемуся в убийствах бойцов «Беркута» в затылок, будет иметь тяжелые правовые последствия.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.
«Теперь миф о том, что у нас — верховенство права, можно сдавать в архив, куда мы сдаем уже многие мифы за последние 3–4 года. Это верховенство „нашего“ права — мы захотели — так повернули, не захотели — не повернули.
Что для меня стало новым — я впервые узнал, что у нас есть объективные прокуроры и необъективные прокуроры. Эта симпатичная дама, Анжела Стрижевская, сказала, что первое подозрение было необъективным, а вот сейчас мы намалюем объективное.
Мне кажется, что после этой истории можно окончательно ставить крест и на американской визе, и американской мечте для Юрия Луценко. Думаю, что этим он переполнил чашу терпения и американского посольства, и целого ряда других серьезных институций, которые на эти вещи иногда посматривают.
Кроме того, обрастая подробностями, вокруг нас крутится история о грузинских снайперах. Был итальянский фильм, теперь израильская девушка сняла новый фильм, о ребятах, которые называют себя грузинскими снайперами. Лично я не исключаю, что в какой-то момент с Запада нам могут сказать разобраться с этим делом.
И на Банковой могут использовать эту историю с Бубенчиком как антидот, противоядие против „грузинских снайперов“. Это скандальная ситуация, которую удалось разрулить только таким путем, с привлечением государства. Мне кажется, что эта история сейчас затихнет, тут нет продолжения, но и сама она очень плоха, и ее правовые последствия печальны», — сказал эксперт.
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Как власть уничтожает украинцев: Последние реформы
За последнее время на Украине провели массу полезных для власти реформ. Однако нововведения нисколько не призваны облегчить или улучшить жизнь простого украинца. Они призваны выжать из страны и её населения последние деньги и соки.
Медицинская реформа неплохо сокращает население страны, а реформа образования служит инструментом отупления оставшихся в живых.
Пенсионная же призвана добить стариков. Все три столпа новаторств уничтожают около 200 тысяч человек в год. Но этого для забугорных хозяев слишком мало. Ведь за 5 лет население Украины сокращается всего на 1 млн украинзгэ швайнэ.
И что бы ещё такого можно было придумать западным хозяевам, чтобы агрорабов осталось необходимое количество? Новая идея вполне укладывается в современные рамки новой Украины. Ведь кроме реформ существует такое понятие как «декоммунизация».
Итак! Американцы требуют от Украины отменить 1035 нормативов о медпомощи и соцзащите, которые в наследие украинцам достались ещё от «проклятого совка».
Среди кипы этих нормативов имеются Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Так же имеются крайне полезные для народа законы, которые разработали «тоталитарные садисты», видимо, дабы жизнь мёдом не казалась.
Например, «Основы жилищного законодательства», предполагающие раздачу бесплатного жилья, «Основы социальной защиты лиц с инвалидностью», законы о государственных пенсиях, о защите прав потребителей, об охране окружающей среды, о референдуме, о свободе совести и религиозных организаций…
Уму не постижимо, но Петина Волость перед тем, как взяться за отмену пенсий, не позаботилась о законе, который гарантирует эти самые пенсии для украинцев.
Я уже говорил в прошлый раз, что подвижки в данном направлении ведутся уже давно. Совсем недавно министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что намерен внести на рассмотрение законодательную инициативу о том, что дети должны платить алименты на содержание своих пожилых родителей.
То есть, со временем отменить пенсии и сбросить этот балласт на трудоспособных граждан.
Однако, как оказалось, не с того начали. Для начала нужно убрать из Конституции всякое упоминание о такой привилегии как пенсия. Да и народ воспринял Реву крайне негативно.
После чего министр стал строить неуклюжие оправдания, якобы на самом деле речь идет о внедрении такого механизма касательно тех взрослых детей, которые не помогают своим родителям-пенсионерам на Донбассе.
Но если Рева, как и всякий «патриот», считает пенсионеров из зоны «АТО» гражданами Украины, тогда в чём может быть разница между всеми пенсионерами Незалежной?
Закон так или иначе касается всех. В общем, запутанно выходит. Так же будет и с остальными 1035 пунктами. Я в этом уверен потому, что есть с чем сравнивать.
Однако хочу обратить внимание на Закон Украины «О правонаступничестве Украины», который гласит следующее: «Законы Украинской СССР и другие акты, принятые Верховным советом Украинской ССР, действуют на территории Украины, поскольку они не противоречат законам Украины, принятым после провозглашения независимости Украины».
Но на Украине уже успели заверить, что эти законодательные и нормативные акты мешают развитию экономики. Не знаю, каким образом они могут мешать развитию, но своя путаница имеется.
А всё потому, что за последние годы «мудрое руководство» Украины постоянно принимало новые аналоги советских законов, не отменяя старых, которые «конфликтовали» с новыми и противоречили сами себе. Делалось это, конечно же, целенаправленно, но на развитие экономики это никак не влияло.
Из опыта прошлого можно заметить, что Украина стремится к новым западным трендам, и, принимая закон или реформу, ВР просто копирует американские, немецкие или другие западные схемы управления.
Ведь клонируя тот или иной закон другого государства, никто не обращает внимания на жизненный уклад, менталитет и по-своему уникальные реалии Украины. Главное, чтобы как в «метрополии», а не как у москалей.
Например, если раньше перед выпуском продукта питания на рынок нужно было дождаться выводов санитарной экспертизы, то теперь этого делать не нужно.
Товары будут классифицироваться по 3 типам: мясо, молоко и прочие, а их проверка будет осуществляется только самим производителем.
Иными словами, на этикетке колбасы будет написано что-то типа этого: «ГМО нет, добавок с маркером „Е“ нет. И вообще, колбаса на 100% из мяса, соли и приправ. Мамой клянёмся».
И реально контролировать качество продуктов уже некому. Производители станут «фаршировать» свои продукты чем угодно — от глютамата и формальдегида, уничтожающих кишечник, печень, почки и т. д., до E-123, 102, 110, провоцирующих рост раковых клеток!
Возможно, это и будет выгодно для внутреннего рынка страны, но это уничтожает не только экспорт, но и население.
Можно разобрать и остальные пункты, входящие в этот список 1035 «совковых» нормативов, которые необходимо изменить, но это займёт много вашего времени.
Однако их объединяет одно: все они посягают не только на деньги налогоплательщиков, но также на их жизнь и будущее. Иными словами, государство не то чтобы просто не выполняет своих обязательств перед народом, но и всячески стремится ухудшить жизнь граждан.
И в заключение. Для чего вообще существует государство? Для чего нужен Кабмин, Рада, президент, премьер-министр и государственные органы?
Они нужны для того, чтобы распределять деньги налогоплательщиков и платить им пенсии, обеспечивать лечение, обучение, защиту и благоустройство. Все украинские органы и чиновники тратят деньги народа.
Это украинцы платят зарплату президенту, а не он им. Это украинцы избирают, нанимают и содержат своих депутатов.
Если пересматриваются социальные выделения средств, то пересматривать нужно всю долю налогов и, как следствие, зарплаты чиновников.
Оглянитесь, разве такую страну вы хотели видеть?! Разве о таком будущем мечтали? И, наверное, главный вопрос: в какой стране не хотел жить народ Донбасса и от какой страны он отгородился?
Алексей Гумилёв, специально для «Русской Весны»
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Страх расплаты за убийства «беркутовцев»: У «Меджлиса» зазвенели бубенчики
Никто не ожидал, что новость об аресте Бубенчика, убийцы «беркутовцев», так всколыхнёт бурное майданное болотце, где жабы с гадюками вот уже четыре года выясняют, кто из них самый главный атаман, а кто будет сверху в итоге.
Ну, ладно основная затычка в любой национальной бочке Владимир Вятрович заявил, что Бубенчик имел право стрелять в силовиков. К слову, по этой же логике почётный караул может точно так же дать пару залпов в Петра Алексеевича Порошенко в частности и во Владимира Вятровича лично. Вот ставлю бутылку односолодового виски 23-летней выдержки, что никто в Киеве не огорчится.
Прокурор Департамента спецрасследований Алексей Донской, пребывая в здравом уме и трезвой памяти, открыл Бездну!
Оказывается, закон об амнистии в отношении майдановцев (принят 21 февраля 2014 года) является ничтожным: «Этот закон ничтожен … прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу … (он) не может быть применен…»
А значит для украинских патриотов, героев «АТО», «хизбовцев»* и недавно поставивших Порошенко аж цельный ультиматум «меджлисовцев»* открывается целое окно возможностей, правда окно это в мелкую клетку.
Владимир Парасюк заявил сразу же о возможности ареста себя нежного и прекрасного — чует кошка, чьё сало съела.
И тут неожиданно прорвало представителей «Меджлиса». Они все как один выступили на защиту неведомого им Бубенчика, судя по всему, события складываются таким образом, что позванивать с перепугу начали бубенчики именно у них.
Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров строго осудили арест героя Майдана. Тем более, что у них самих рыло в пуху относительно деятельности в Херсонской области. Добровольческий батальон «Крым» имени Номана Челебиджихана столько натворил, что прокуратуре ещё разгребать и разгребать. Когда отмашку дадут.
А вот именно эту отмашку «меджлисовцы» вместе с делом Бубенчика и получили. Слишком уже борзо и по-татарски гордо они выставили Порошенко ультиматум.
Напомним, «Меджлис» пообещал устроить массовые протесты в Киеве, если власти Украины не сделают полуостров «крымско-татарской национально-территориальной автономией». Об этом заявил Ленур Ислямов.
«Междлисовцы» требуют закрепления в украинской конституции статуса крымских татар, признания «органов национального самоуправления» и «переформатирования» Крыма в «национально-территориальную автономию».
Мустафа Джемилев заявил: «У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно».
Время ультиматума всё ближе. А тут и Бубенчик зазвенел. И Парасюк заверещал. И у Мустафы Джемилева и Рената Чубарова голоса проснулись.
Похоже, Пётр Алексеевич Порошенко решил устроить лёгкий фальстарт и обогнать, в смысле пересажать, самых буйных и требовательных ещё до начала основной президентской гонки.
Пётр Алексеевич распробовал титул «последнего диктора в Европе».
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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»
* запрещенная в РФ эктремистская организация.
Украинский праздник лицемерия: как воевать и торговать с Россией
Несмотря на риторику ненависти, украинский бизнес продолжает дружить с российским.
Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко отчиталась перед коллегами о новых достижениях в процессе разрыва отношений с Россией.
«До апреля 2018 года в целом принято решение о прекращении или приостановлении действий 44 сделок. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений», — с удовлетворением заявила депутатка под одобрительные аплодисменты патриотической публики.
Однако, как это обычно бывает в нашей стране, блестящая перемога немедленно обернулась коварной зрадой.
Дотошные журналисты вспомнили, что по данным Министерства иностранных дел Украины до победы Евромайдана Украина заключила 451 международный договор с различными государственными структурами северного соседа.
Другими словами, что за минувшие четыре года, несмотря на постоянную риторику ненависти, количество двусторонних договоров с Москвой сократилось всего лишь навсего на 10%. А это не слишком впечатляющее достижение для правительства воинствующего националистического джихада.
О чем говорить — если Украина до сих пор состоит в официальных органах СНГ и не денонсировала «Большой договор» о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Министры, депутаты и разнообразные активисты тысячу раз обещали на разных уровнях решительно покончить с этим позорным наследием прежних лет.
Однако, реальные потери от разрыва украинско-российских связей слишком затратны для экономики кризисной страны — и потому за громкими заявлениями обычно не следовало никаких сколько-нибудь решительных действий.
Больше того — согласно данным Национального банка Украины, товарооборот между странами увеличился в прошлом году на 28,6% — до достаточно внушительной суммы в 9,36 миллиарда долларов.
Хотя торговля между Украиной и Евросоюзом выросла за этот же период на 27,6%. При этом, импорт российских товаров в Украину вырос на 38,6% — до 6,3 миллиарда долларов — а экспорт украинских товаров в Россию увеличился на 11,9%, составив общую сумму в 3,06 миллиарда долларов.
Впрочем, есть и другие, более впечатляющие, данные. Согласно сводкам Федеральной таможенной службы Российской Федерации, внешнеторговый оборот между Российской Федерацией и Украиной в январе–декабре 2017 года составил 12 млрд. 855,1 млн. долл. США — что на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Объемы экспорта украинских товаров на российский рынок возросли до 4 млрд. 912,3 млн. долл. США, а объемы импорта товаров из РФ в Украину увеличились до 7 млрд. 942,8 млн. долл. США — то есть на 25,2% больше прошлогодних показателей.
Вдобавок наблюдалась также тенденция роста объема двусторонней торговли услугами — их объем возрос до 3 млрд. 825,3 млн. долл. США, а экспорт услуг Украины для России вышел на показатель в 3 млрд. 404,2 млн. долл. США — что на 10,8% больше, чем в 2016 году.
Все это показывает — несмотря на искусственные ограничения и барьеры, живые, естественные экономические и производственные связи между двумя соседними странами даже сегодня выказывают тенденции к росту, который обусловлен самой логистикой и рыночной конъюнктурой, сложившейся сегодня в Восточной Европе. А
на Украине сложилась своеобразная система двоемыслия, когда статусные политики не устают кричать о разрыве с Россией, окучивая свой ядерный националистический электорат — но украинский бизнес в это же время без особого шума наращивает сотрудничество с представителями страны-агрессора.
При том, что все понимают — представители украинского капитала достаточно тесно связаны с политической верхушкой страны, которая тоже не брезгует наживаться на этом бизнесе.
Украинские власти пытаются прикрыть это реальное положение дел демонстративными антироссийскими акциями, позволяя националистам кошмарить российские банки и потрошить транзитные фуры с «запоребриковскими» номерами.
Пограничная служба Украины арестовала крымских рыбаков, которые осуществляли лов в акватории Азовского моря. Хотя все понимают, что эти простые труженики далеки от любой политики, а результатом этого инцидента могут стать зеркальные меры с арестом таких же безответных рыбаков из Украины. Ведь, по словам капитана задержанного судна «Норд», россияне и украинцы рыбачат на одном и том же участке Азова.
Конечно, сегодня ясно — речь идет о поиске крайних, чтобы имитировать жесткое давление на российский бизнес в условиях реального роста экономических отношений с Россией. Арестованные матросы, по сути, являются заложниками этого лицемерного двоемыслия, которое пытается прикрыть флером политической риторики торговый рост между двумя странами. За котором однажды должна последовать нормализация политических отношений — в интересах народов России и Украины.
Андрей Манчук
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На Украине рассказали, когда освободят капитана захваченного российского судна
Капитана российского судна «Норд» освободят только 10 апреля, дело находится под контролем уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщила в пятницу пресс-служба омбудсмена Украины.
Херсонский городской суд в пятницу избрал капитану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога.
«Дело капитана рассматривает Херсонский суд. Судья избрал для него меру пресечения содержание под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35240 гривен (1352 доллара). Залог уже внесен, однако освободят капитана судна во вторник, 10 апреля. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.
Представители уполномоченного Верховной рады по правам человека присутствовали в пятницу на судебных заседаниях в Мариуполе и Херсоне в отношении команды и капитана судна.
По данным пресс-службы, экипаж судна «Норд» в составе восьми человек доставили в пятницу на судебное заседание в Мариуполь. Дело рассматривают четыре судьи, интересы экипажа отстаивают два адвоката.
Во время судебного заседания судья Дмитрий Дьяченко обратил внимание на то, что «ни один из членов экипажа не отказался от украинского гражданства, а поскольку Автономная Республика Крым временно оккупирована, то они остаются гражданами Украины».
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Луганск отметил четвертую годовщину взятия здания СБУ
Северный поток-2. Мы же о вас заботимся!
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