Новости экономики

Владельцам гаражей, бань и прочих сооружений на дачных участках с 2018 года будет автоматически начислен налог на имущество после регистрации объектов в Едином госреестре недвижимости. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе.

Данные в реестр могут заноситься даже без ведома собственников объектов. При постановке дач на кадастровый учет власти будут использовать спутниковые фотографии или данные беспилотников.

Кампания по постановке на учет недвижимости коснется 40 тыс. объектов. Комплексные кадастровые работы пройдут в Башкортостане, Коми, Мордовии, Якутии, Тыве, Забайкальском, Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Амурской, Вологодской и Псковской областях, а также в Севастополе, сообщают «Известия».

В 2018 году на эти цели выделят 100 млн рублей из федерального бюджета и 69 млн рублей из бюджетов субъектов РФ.

Ранее в Минстрое России подготовили ряд законопроектов, ужесточающих санкции для владельцев самовольных построек. В частности, с 1 июля 2018 г. их предлагают наказывать штрафами от 20 до 300 тыс. рублей. В случае отказа от сноса у собственника постройки могут отнять земельный участок. Так же Комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил законопроект о введении в России прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Если законопроект будет принят, то для граждан, получающих менее 100 тыс. рублей в год, будет снижен подоходный налог до 5%. Россиянам, получающим от 100 тыс. до 3 млн рублей в год, придется заплатить 5 тыс. рублей и 13% от суммы, превышающей 100 тыс. рублей. Получающие от 3 млн рублей должны будут заплатить налог 382 тыс. рублей + 18% с суммы, превышающей 3 млн рублей. А самые богатые (от 10 млн рублей) заплатят около 1,6 млн рублей + 25% с суммы, превышающей 10 млн рублей.

Напомним, такое предложение в июне прошлого года выдвинула группа депутатов Госдумы от КПРФ.

Источник :

Источник: realnoevremya.ru