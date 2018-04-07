Неуязвимый Мирин Дажо: чудеса материальной оболочки

Шестого августа 1912 года в Роттердаме родился весьма необычный человек. И хотя первые тридцать лет Арнольд Геррит Хенске не считал себя необычным – с ним часто происходили необъяснимые события. Например, однажды он нарисовал свою родственницу. И в этом, конечно, не было ничего необычного – Арнольд отлично рисовал и всегда любил кисти и краски… Вот только ни тетю, ни ее фотографии он не видел ни разу в жизни, что не помешало художнику нарисовать портрет с почти фотографической точностью.

Иногда Хенске жаловался на то, что просыпается, весь испачканный красками, а на мольберте – картины, которые он точно не рисовал днем. Но знаменитым Арнольда сделало не это, хотя картины (пусть и написанные во сне) были сделаны мастерски. Знаменитым Хенске стал в тот день, когда ему стукнуло тридцать три.

В тот самый день он получил серьезное ранение, которое не причинило ему ни боли, ни каких-либо неудобств и вообще осталось без последствий. С этого момента Хенске уверился, что он неуязвим. Он начал бродить по барам и кафе, предлагая любому желающему зарезать себя за деньги. Потом взял псевдоним Мирин Дажо и дал представление в концертном зале Цюриха. После удивительного представления о неуязвимом Мирине Дажо заговорил весь город.

По словам очевидцев, по пояс обнаженный Дажо сидел в центре сцены. Подходящий ассистент прокалывал тело Дажо 80-сантиметровой рапирой в области почек. При этом обман был исключен, потому что кончик рапиры высовывался из груди Мирина Дажо. Крови не было вообще.

За опытами Дажо-Хенске неоднократно наблюдали и врачи. А когда медики, подозревая вероятность гипнотического воздействия, предложили сделать рентген, Дажо с рапирой в груди дошел до рентгеновского кабинета, так как положить его на носилки вместе с проколовшим тело клинком было невозможно.

Снимки отчетливо показывали, что лезвие прошло через жизненно важные органы, однако судя по состоянию Мирина, не причинило повреждений. И хотя врачи опасались, что после извлечения клинка у Дажо начнется кровотечение, ничего такого не случилось: на теле Мирина остались только крохотные пятнышки, показывающие, куда вошел и вышел клинок. После рентгена Дажо вышел на улицу и пробежал несколько кругов вокруг клиники, чем несказанно удивил зрителей.

Время от времени лезвия посыпались ядом или вонзались преднамеренно заржавевшие.

В одном выступлении в Цюрихе, чтобы доказать публике, что это не обман, Дажо пронзили тремя полыми 8-миллиметровыми трубками, через которые подавалась вода. Его ассистент отмечал телепатические и целителькие способности Дажо, лечение людей происходило в присутствии врачей. На его выступлениях зрители часто падали в обморок от увиденного. Во время одного из выступлений у особенно впечатлительной зрительницы случился сердечный приступ.

Опыты Дажо становись все более жестокими: однажды рапира задела ребро. От раздавшегося в полной тишине скрежета несколько человек потеряли сознание, а представления Мирина были запрещены для показа в больших залах. «Неуязвимый человек» вновь перешел на бары и кафе.

Сам Мирин говорил, что у него есть ангелы-хранители, которые и сообщают ему, какие именно эксперименты он должен ставить над телом – ведь иногда Мирина за день протыкали несколько десятков раз! Клинок мог пройти через сердце или легкие, а иногда сразу через несколько органов. Мирин продолжал эксперименты, усложняя их раскаленным клинком или заржавленным кинжалом – но по-прежнему оставался неуязвимым. Дажо утверждал, в момент эксперимента его тело теряло «физическую сущность», а некоторые заявляли, что он вообще становится невидимым. По словам его единственного друга Гурта, однажды Дажо сломал руку. Но стоило соединить концы кости – и перелом исчез.

Для Мирина Дажо его выступления не были целью получения славы или богатства, он хотел показать миру, что есть нечто большее, чем реальность, и человек может существовать вне материального мира. Люди должны понять, что существует высшая сила, источник, который даёт эти способности, как ясный знак того, что существует нечто большее за пределами материалистической картины мира. Он утверждал, что доносит послание мира, а материалистический путь человека может привести к нищете и войне.

В один из дней «ангелы» сказали Дажо проглотить стальную иголку, которую потом должны были извлечь хирурги. Операция должна была проходить без наркоза. И хотя иглу Мирин-таки проглотил, врачи отказались оперировать пациента без наркоза. Игла была извлечена, а Мирин отправлен домой. Через несколько дней он все еще находился в постели, но так как многочасовая медитация была для Дажо нормой, Гурт лишь проверил пульс друга. Пульс оказался нормальным, и Гурт покинул Дажо. Через три дня тот скончался, а вскрытие показало, что неуязвимый человек умер не из-за операции или проглоченной иглы – знаменитый Мирин Дажо скончался из-за разрыва аорты.