Кого развалит вторая холодная война ?

На Западе много пишется о том, что во "второй холодной войне" "у России нет шанса на победу". Мало того, России предсказывают распад или состояние "Северной Кореи Европы". Аргументы очень убедительны. Но так ли все на самом деле трагично для нас

Характерна в этом плане статья военного эксперта, директора сектора оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианиса в Foxnews под названием "Вот почему Россия проиграет вторую холодную войну — было бы разумно и не начинать". "Россия проиграет и канет в лету, как прежний СССР", — пишет автор. "Владимир Путин играет в опасную игру — игру, в которой у него нет способа выиграть", — продолжает он.

Ну, скажи мне, американец, в чем правда

Во-первых, потому что "военный баланс сил складывается не в пользу России". "Хотя Россия и потратила сотни миллиардов долларов на новую военную технику, она по-прежнему безнадежно отстает от Америки как по общим расходам (военный бюджет США более 700 миллиардов долларов, а России — 46), так и в технологических решениях". Во-вторых, продолжает Казианис, у Америки есть "длинная скамейка союзников", а у Москвы "она очень коротка".

В-третьих, экономика России — это около 1,4 триллиона долларов ВВП в год, а экономика США — 19 триллионов. "И в сочетании с инвестиционной средой, которая поощряет исследования и разработки таких, как Google, Apple, Amazon, Microsoft и, возможно, Tesla, похоже, что экономика США будет доминировать в будущем". Россия же "в лучшем случае представляет собой большую природную газозаправочную станцию, и ее судьба определяется ценой нефти и природного газа", аргументирует автор.

Вывод политолога вытекает из названия статьи: и начинать России не стоит — развалится. Автор, однако, признает, что Путин будет бороться, "сея хаос везде" кибервойнами и "фальшивыми новостями", но ответом будет "хорошая старомодная сдерживающая стратегия". В завершение военный эксперт предлагает сделать России выбор: стать "Северной Кореей Европы" или перестать действовать как нация-изгой.

Ответ Казианису и иже с ним

Отрадно же вам, мистер Казианис, думать про несопоставимость военных бюджетов, но, как говорится, "дьявол кроется в деталях". Российский бюджет способен воспроизводить ядерное оружие. Да и новейшие типы носителей, перечисленные вами, позволят доставить это оружие в любую точку мира. Здесь же можно заметить, что боеспособность американской армии — 25 процентов, а российской — 96 процентов. То есть, американцы прекратят сопротивление, если из ста солдат погибнет 25, а русские — если 96. И еще не факт, что эти четверо не поступят, как летчик Роман Филиппов. "Зачем нам этот мир, если в нем не будет России", — сказал Путин. И это не только его мнение.

С союзниками, да, — проблема, но день назад на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ сказал, что хочет "показать миру высокий уровень развития двусторонних отношений и несомненную решимость вооруженных сил их укреплять". "Китайская сторона дает сигнал американцам, что существуют тесные связи между вооруженными силами Китая и России, особенно в нынешней ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас (Россию. — Ред.)", — сказал Вэй Фэнхе. Кстати, сигнал не прошел незамеченным.

Что же касается экономики России, то она всегда была мобилизационной. Это реальная, а не спекулятивная экономика, экономика без долгов, и это очень высокотехнологичная экономика. Достаточно сказать, что только Россия предлагает полный комплекс услуг по мирному атому — от проекта и строительства до подготовки кадров и утилизации отходов. У вас есть смартфоны, а у нас АЭС, мистер Казианис.

Распад грозит, но не России А теперь посмотрите на свою страну. Вы знаете, мистер военный эксперт, какой вопрос будет включать в себя перепись 2020 года в США? Этот вопрос следующий: "Являетесь ли вы гражданином США?". То есть, правильно мы понимаем, американский плавильный котел перестал варить, а лозунг Америки E pluribus unum ("Из многих — единое") не работает? В эпоху интернета не скроешь, что американцы сегодня разобщены по расовому, этническому, имущественному, религиозному — по любому признаку. Дезинтеграция видна везде: демонстрации расистов, белых и черных, демонстрации против ношения оружия и за ношение оружия, массовые расстрелы детей и убийства полицейских, ослабление и оскорбление федеральной власти. Города и штаты высказывают открытое неповиновение Вашингтону по иммиграции, окружающей среде и здравоохранению. Травля собственного президента, что никогда не было свойственно Америке. Сепаратистские движения больше не веселят публику. Калифорния не хочет подчиняться Трампу, как раньше Техас — Обаме. При этом арсенал оружия, накопленного "ополчением", огромен. После выборов 2016 года предсказание второй гражданской войны в Соединенных Штатах — настоящей и кровавой — вызвало громкий резонанс среди журналистов, историков и экспертов. Погуглите, мистер Казианис. Так что России незачем выигрывать "вторую холодную войну", самый главный ваш враг не Россия и не Китай, а вы сами — американцы. Мнение эксперта Как сказал "Правде.Ру" директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, вряд ли можно считать выигрышем для России "развал Америки". "Ввязываться в холодную войну — это тоже безумное дело. Надо создавать сферы своего влияния, наращивать экономику. Но стартовые возможности России совершенно не те, что были у Советского Союза после Второй мировой войны", — заметил эксперт "Правды.Ру". По его мнению, "должна накопиться критическая масса конфронтации у США и России, и тогда они начнут диалог". По словам Валерия Гарбузова, руководство России не боится решительных действий, считая, что это показатель силы. Но так невозможно играть вдолгую, потому что эти действия рождают изоляцию России со стороны Запада. Для Запада Россия — изгой, потому что она "как бы выключилась из западного вектора, развернулась на восток и проводит не согласованную с западными странами политику", пояснил американист в интервью "Правде.Ру". "Но Китай вряд ли можно назвать нашим союзником, и вряд ли он им станет. Китай ведет достаточно хитрую политику. С одной стороны, он в торговой войне с США, а другой — взаимозависим от Америки. Поэтому когда-нибудь России придется проводить более гибкую линию", — резюмировал беседу с корреспондентом "Правды.Ру" Валерий Гарбузов.

Источник: www.pravda.ru