Как сохранить семью. Беседа с Алексеем Орловым
Елена Андреева и Алексей Орлов
В современной семье часто нет разделения на мужские и женские обязанности: муж может готовить, убирать, заниматься детьми или благополучно возлежать на диване, а жена успешно зарабатывать, делать карьеру… Что есть женское, а что мужское, нужно ли перераспределение обязанностей в семье между мужчиной и женщиной, как сохранить семью? В этой программе мы постарались ответить на эти и другие волнующие многих людей вопросы.
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Источник: www.youtube.com