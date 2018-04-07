Артем: «Мира без признания Донецкой республики быть не может! »

Источник: kornilov.name

На последнем перед отступлением правительства ДКР заседании Харьковского Совета Артем выступил с большой речью, в которой особенное внимание уделил взаимоотношениям с Центральной Радой и принципиальной позицией относительно факта признания Донецкой республики.



Артем-Сергеев (шестой слева в первом ряду) с соратниками по правительству Донецкой республики перед эвакуацией из Харькова

Он однозначно назвал вторжение войск Рады под прикрытием немцев оккупацией, заявив: «Рада, вторгшаяся в пределы Донецкой республики, предлагает Советской власти прекратить братоубийственную войну, Рада считает демократическим миром такой мир, по которому территория нашей республики будет наводнена войсками Рады, и воля народа будет раздавлена силою германских штыков. Но мира без признания Донецкой республики обеими сторонами быть не может».

Артем, на тот момент уже принявший пост (помимо главы Совнаркома) наркома иностранных дел Донецкой республики, объяснил, что ДКР не собиралась вести самостоятельную внешнюю политику, неизменно считая себя составной частью советской России. Артем пояснил: «Нам приходится это делать не потому, что мы желаем делать большую политику, а потому, что мы брошены на это всем ходом исторических событий. Мы были вовлечены в водоворот теперешней развивающейся мировой политики. Нам пришлось обращаться ко всем – к французам, немцам, американцам – кому угодно – с нашими декретами, где определенным образом мы протестуем против насилия, которое производится над нами».

При этом он подчеркнул, что немцы, практически маршем беспрепятственно прошедшие до Киева, вступив на территорию Донецкой республики, встретили гораздо более ожесточенное сопротивление, организованное рабочими и шахтерами ДКР. Артем обратил внимание: «Здесь воюет не Великороссия, не Московия. Московских войск совсем нет. Здесь воюют рабочие Донецкого бассейна. Здесь воюют рабочие Харькова и жители Украины».

«Как бы плохи не были наши отряды, – сказал глава правительства ДКР, – как бы мало они ни были обучены, недостаточно знакомы с техникой военного дела – степень быстроты продвижения немцев сейчас определяется в 50 раз меньше, чем тогда, когда было наступление на Петроград.Когда немцы подошли к Полтаве, Знаменке, с тех пор продвижение их стало исчисляться верстами».

По мнению Артема, немцы, дойдя до Киева и думая, что в дальнейшем также не встретят сопротивления, планировали дойти таким образом до Каспийского моря. «Теперь она от этого масштаба отказывается», – заявил он.

При этом он привел данные относительно истинного отношения германских оккупантов к Центральной Раде и УНР: «Когда тт. Сталин и Чичерин спрашивали германское правительство об украинской республике, о ее границах, им удивленно ответили, «что за народная республика»!»

Свою речь под гром аплодисментов Артем закончил приветствием в адрес своих извечных оппонентов, остававшихся в Харькове: «Теперь, встречаясь последний раз в стенах этого помещения, я надеюсь, что опыт, который нам сейчас придется пережить, очевидно сблизит нас… В следующий момент, когда советская власть восторжествует, те старые разногласия острой борьбы против советской власти уже не будет… В тот момент, когда мы вновь соберемся, зарево социалистической революции будет пылать во всем мире. Тогда мы будем настроены несколько иначе, чем сейчас».

Завершил он эту свою речь уже под утро 7 апреля. На утро 8 апреля 1918 г. Совнарком Донецкой республики начал с боями пробиваться в Донбасс.

Источник: nstarikov.ru