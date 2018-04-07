Главная » Невероятное в мире

14 лет в США? Постоянно смотришь порно

11:22. 7 апреля 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

В США средний возраст первого просмотра порнографических видео снизился с 14 до 11 лет, а к 14 годам подавляющее большинство подростков (94%) уже являются постоянными потребителями этой продукции, свидетельствует исследование организации Culture Reframed, опубликованное 3 апреля в газете Chicago Tribune.

Это произошло из-за распространения порнографии через интернет. По результатам исследования, зависимость несовершеннолетних от порнографического контента распространяется активно.

Отмечается, что чем раньше мальчики знакомятся с видео для взрослых – тем хуже. Их психика подвергается серьезной деформации: в нее закладываются штампы социального поведения, пропагандируемые в порно.

Речь идет о сексуальном насилии, объективации женщин и образе «мужчины-самца» – все это формирует у ребенка ошибочное восприятие мира.

Кроме того, подростки начнут искать в своих сверстницах женщин, которых они видели на экране, и несоответствие их ожиданиям будет вгонять молодых людей в тоску. Результатами станут депрессия и эректильная дисфункция.

Растет не только доля постоянных потребителей порно-контента, но и тех тинейджеров, кто попадает в зависимость. Так, бывший «наркоман», 29-летний Дэвид Пейсли рассказал, что как только у него появился первый ноутбук, его семья заметила, что он постоянно выглядит усталым.

Подросток смотрел порно до трех-четырех часов утра, а затем после непродолжительного сна шел в школу. Вернувшись домой, он вновь бежал к компьютеру. Зависимость поглотила его и побороть ее было очень сложно, сказал Пейсли.

Глава организации Culture Reframed, доктор социологии Гейл Дайнс считает, что порнография разрушает человеческую сексуальность и увеличивает количество преступлений сексуального характера. Он настаивает на том, что необходимо ввести возрастное ограничение на посещение соответствующих сайтов в интернете.

В организации уточнили, что имеют ввиду систему контроля, аналогичную той, которая действует в Великобритании. Там для получения соответствующего доступа гражданам необходимо создать учетную запись в системе контроля AgeChecked. Без нее доступа к порнографии не получить.

Американские активисты настаивают на необходимости аналогичного механизма проверки и контроля.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сатанизм в США
...и специальными препаратами порно-«актеры». Затем ... мужчин они уже смотрят как профессиональные проститутки...Америки эта содомитка постоянно занимается надругательством ... и методистами. Летом 1997 года содомиты...правительства и Конгресса США. С прочувствованными...
Что общего между бабочкой монарх и тотальным контролем сознания? MK-Ultra Monarch. Сделано в США
...немецких ученых в США, на Ближний ... наркотиков, статистами в порно индустрии) детей либо... от 6 лет до подросткового возраста...электрошока. Заложенная информация постоянно подкрепляется посредством аудио...полосу. Вы можете смотреть совершенно невинный детский...
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
... такие услуги требуются постоянно, и всех «...праве и возможности смотреть фильмы и показывать... архитектуры первых послереволюционных лет. Они вошли в...органов, контролируется спецслужбами США. Однако проблемы ...оказывается на банальном порно-сайте, либо каком...
Контроль мыслей с помощью СМИ
...репортажи. Репортажи читают или смотрят осознанно, в то ... пер.). Так, США в течение 10 лет превратились из страны свободной... «отмывания денег», «детского порно», «вирусов» и прочих актуальных...хозяев… Читать статью полностью… Постоянный адрес статьи - http://...
НОВАЯ МИРОВАЯ СИСТЕМА - часть 3
... умирают в двадцать пять лет, – так называемыми «...Ты [по-прежнему] смотришь в книжечку с ... государства. Это было постоянным лейтмотивом [его презентации...классическая музыка, то [порно] превращается в искусство»....вторичное образование в США, Канаде, Австралии ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... Фиделю с просьбой наладить постоянный обмен оружия на наркотики.... какого-либо ущерба США". Спустя шесть лет американцы разоблачили их...сотен известных мировому интернет-сообществу порно-сайтов. … 2. Создание,... формат. И, не смотря на конфликты по вопросу ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>