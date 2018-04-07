14 лет в США? Постоянно смотришь порно

В США средний возраст первого просмотра порнографических видео снизился с 14 до 11 лет, а к 14 годам подавляющее большинство подростков (94%) уже являются постоянными потребителями этой продукции, свидетельствует исследование организации Culture Reframed, опубликованное 3 апреля в газете Chicago Tribune.

Это произошло из-за распространения порнографии через интернет. По результатам исследования, зависимость несовершеннолетних от порнографического контента распространяется активно.

Отмечается, что чем раньше мальчики знакомятся с видео для взрослых – тем хуже. Их психика подвергается серьезной деформации: в нее закладываются штампы социального поведения, пропагандируемые в порно.

Речь идет о сексуальном насилии, объективации женщин и образе «мужчины-самца» – все это формирует у ребенка ошибочное восприятие мира.

Кроме того, подростки начнут искать в своих сверстницах женщин, которых они видели на экране, и несоответствие их ожиданиям будет вгонять молодых людей в тоску. Результатами станут депрессия и эректильная дисфункция.

Растет не только доля постоянных потребителей порно-контента, но и тех тинейджеров, кто попадает в зависимость. Так, бывший «наркоман», 29-летний Дэвид Пейсли рассказал, что как только у него появился первый ноутбук, его семья заметила, что он постоянно выглядит усталым.

Подросток смотрел порно до трех-четырех часов утра, а затем после непродолжительного сна шел в школу. Вернувшись домой, он вновь бежал к компьютеру. Зависимость поглотила его и побороть ее было очень сложно, сказал Пейсли.

Глава организации Culture Reframed, доктор социологии Гейл Дайнс считает, что порнография разрушает человеческую сексуальность и увеличивает количество преступлений сексуального характера. Он настаивает на том, что необходимо ввести возрастное ограничение на посещение соответствующих сайтов в интернете.

В организации уточнили, что имеют ввиду систему контроля, аналогичную той, которая действует в Великобритании. Там для получения соответствующего доступа гражданам необходимо создать учетную запись в системе контроля AgeChecked. Без нее доступа к порнографии не получить.

Американские активисты настаивают на необходимости аналогичного механизма проверки и контроля.