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Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы. Александр Пыжиков

17:07. 6 апреля 2018 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:

Неужели у России был реальный шанс превратиться в настоящую «фабрику мира»?

ПРИОБРЕСТИ КНИГУ «Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы» Пыжиков Александр Владимировичич

Книга доктора исторических наук, профессора МПГУ Александра Пыжикова «Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы» посвящена последним трём десятилетиям Российской империи. На этом историческом отрезке сконцентрировалось всё: нерешённые вековые проблемы; попытки создать условия для нового индустриального рывка; яростная борьба не желавших сдавать позиции представителей старого мира – олигархов, купцов, паразитической аристократии; алчность и истинные намерения наших союзников по Антанте, для которых Россия – лишь лакомый кусок. Это было время выбора пути, когда медлить – смертельно опасно.

Ощущая сползание страны в экономическую пропасть, Николай II приводит к власти новую управленческую элиту с принципиально иным отношением к государству. Они разрабатывают и начинают претворять поистине великие реформы в важнейших сферах жизни: наконец-то намечен собственный путь развития, достойный великой державы. Кто стоял за прогрессивной модернизацией? Неужели у России был реальный шанс превратиться в настоящую «фабрику мира»? Это было время потрясающего взлёта над экономической пропастью. Подготовка к запуску новой экономической модели вызвала невиданную озабоченность у союзников по Антанте. Потом началась Первая мировая война, а затем и Февральская революция…

Прошло чуть более 100 лет – и перед нами та же острота вызовов и нерешённых проблем российского общества. На повестке дня — необходимая историческая легитимация государственного курса. Курса, возвращающего современную Россию в её собственный цивилизационный контекст. Надеемся, данная книга будет шагом в этом направлении.

Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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