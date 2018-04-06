Сибирское чудо-дерево
15:17. 6 апреля 2018 Просмотров - 255 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Много загадок таит в себе кедр — удивительный феномен растительного мира. Немало его сокровенных тайн уже открылось людям, но не убавляется число загадок, которые по-прежнему остаются за семью печатями.
Почему в посуде из кедра молоко долго не скисает, а в сундуках из этой древесины не заводится моль?
Почему в кедровых лесах не звенят надоедливые комары, не преследует противный гнус, воздух необычайно чист и прозрачен, а мысли сами собой настраиваются на торжественный, возвышенный лад?
Эту особенность кедров, навевающих элегическую грусть, создающих обстановку благостности и душевного покоя, заметили в старину наблюдательные монахи. И, следуя, возможно, ими же самими сложенной пословице
«В ельнике — трудиться,
в березняке — веселиться,
в кедровнике — богу молиться»
в березняке — веселиться,
в кедровнике — богу молиться»
монахи предприняли немало попыток, и небезуспешных, к тому, чтобы пересадить чудо-дерево из Сибири в среднюю полосу России.
Посаженные ими деревья и поныне растут возле монастыря в Загорске под Москвой, на местах бывших скитов в Ярославской, Тверской, Ленинградской и других областях.
Да и в самой Москве, на территории Кремля, соперничая в красоте и величии с Иваном Великим, высятся сибирские исполины.
Кедры — деревья-долгожители
В Горной Шории мне показали экземпляры, возраст которых около восьми столетий. Среди кедров что ни дерево — красавец. Диаметр ствола около полутора метров, высота не меньше тридцати. И венчает это уникальное творение природы царственная крона, пышная, густая, усыпанная желтыми шишками — сибирскими ананасами.
А теперь представьте огромную рощу из таких роскошных великанов, источающих непередаваемый запах хвои и чудесных ароматических масел. Можно понять изумление, которое охватило жителей Великого Новгорода, когда они впервые увидели кедровые рощи. Более восьми веков назад познакомились они с Сибирью и ее диковинными лесами.
Доподлинно неизвестно, кто первым воскликнул: «Кедр», дивясь таежными великанами. Вероятно, среди новгородских послов были люди сведущие, повидавшие много разных стран и народов.
Не исключено, что именно кто-то из них, увидев деревья с шишками, отдаленно напоминающие шишки настоящих кедров, с изумлением воскликнул: «Кедр!» И таким образом за единственной в мире ореховой сосной утвердилось название «кедр».
В письменном источнике слово «кедр», отнесенное к сибирской сосне, впервые встречается в «Синодике» тобольского митрополита Киприана, составленном 400 лет спустя после визита новгородских послов в землю сибирскую. Слава о мехе сибирских соболей давно ходит по свету.
Пушнина и кедровые орехи были одними из первых предметов русского экспорта. Охотники еще в старину заметили, что чем выше и гуще кедрачи, тем больше в них живности, а в те годы, когда вырубки и пожары особенно досаждают сибирским великанам, оскудевают охотничьи угодья, сокращается соболиный промысел.
Наши предки, может быть, еще и не знали, что с кедровым лесом напрямую связана жизнь более 70 видов млекопитающих животных, 200 видов птиц, многих видов насекомых, грибов и микроорганизмов. Эти цифры установлены сравнительно недавно, с помощью современных наук.
Но сибирские охотники, промышлявшие и в прошлом и в позапрошлом веках в кедрачах соболей, лисиц, белок, медведей, барсуков, бурундуков, прекрасно понимали, что к этим сокровищам надо относиться с бережностью.
И наши предки предпринимали попытки организовать государственную охрану красы и гордости Сибири, надеясь сберечь ее для потомков.
Великий радетель земли русской Петр I издал несколько указов, запрещавших под страхом смертной казни жечь кедровые леса, «где производится соболиный лов». «Потеряние живота» грозило всем, кто рубил кедры для построек, и даже тем, кто повреждал деревья при сборе шишек.
Кедровая шишка, как все гениальное, устроена очень просто. Сравнительно небольшая по размерам, темно-бурого цвета, яйцевидной формы. Но под скорлупой — настоящий клад. Семена пятихвойной ореховой сосны, как по-научному называется кедр сибирский, не имеют себе равных по содержанию белка, жира и крахмала.
В одном килограмме кедровых орехов 6610 калорий, ели — 6490, лиственницы сибирской— 5251, грибов — 415.
И еще одно неоценимое преимущество у кедровой шишки: надежная сохранность вкуснейших орешков. Они не высыпаются из шишки, даже когда она пролежит под деревом до следующего урожая. И в этом большое удобство для многочисленных лесных обитателей.
Представляете, сколько энергии ушло бы у зверей на поиск и сбор отдельных орешков, а тут сама природа позаботилась о такой удобной естественной расфасовке.
В рационе питания соболя кедровые орешки составляют до 93 процентов, почти столько же у белки. Опавшие шишки в основном разбирают рыжие полевки, азиатские лесные мыши и другие грызуны. Марал и заяц-беляк, а на Дальнем Востоке — кабан, изюбр и пятнистый олень отдают дань этому замечательному лакомству.
Из 60 видов птиц, обитающих в кедровниках, орешками кормятся 23. Эти птицы — главные естественные расселители кедра.
Особенно тут велика заслуга кедровки тонкоклювой.
Кедровка, или ореховка (устар.) — Nucifraga caryocatactes
Птица величиной с синицу, серо-коричневая, с белыми пятнами на спинке, груди и брюшке. Она набирает в свой подъязычный мешок от 40 до 70 орехов, а потом прячет их про запас в гнилые пни, под лапы корней, в мох. За сезон кедровка размещает таким образом до 20 тысяч семян. О многих своих тайниках забывает, семена прорастают и дают всходы.
Сибирское чудо-дерево дает зверям и птицам не только корм для пропитания, но и надежный кров
Мощная корневая система кедра, постепенно отмирая, создает затейливую сеть подземных лабиринтов, которая служит надежным убежищем для различных мелких зверьков. Немало живности водится в огромных дуплах кедров, прячется в густо сомкнутой кроне деревьев.
Ежегодный валовой сбор кедрового ореха в дореволюционной России составлял 200 тысяч тонн. Перевозка ценнейшего продукта принималась во внимание при проектировании и строительстве Транссибирской железной дороги — каждый седьмой вагон всех перевозимых грузов был с кедровыми орехами.
В 1964 году, с горечью писал выходец из Кузбасса, писатель Владимир Чивилихин, мы собрали всего около 12, в 1965-м — 7, в 1966-м — 9 тысяч тонн.
Не лучше обстоят дела и сегодня. А между тем, по подсчетам специалистов, кедровые леса Российской Федерации могли бы давать каждый год по полтора миллиона тонн!
Но живой кедр — это не только орехи, недаром его называют деревом-комбинатом, потому что в нем все идет в дело. Смолистый сок сибирской ореховой сосны в народной медицине называют живицей. Коренные жители Сибири издавна применяют ее для лечения ожогов, гнойных ран, порезов.
В труде одного из первопроходцев Сибири и Дальнего Востока С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» (1775 год) содержатся сведения о том, как местное население использует сок кедрового дерева при лечении ран, пьют отвар из хвои в качестве противоцинготного средства.
Старинные народные способы лечения вспомнили и проверили в клинических условиях советские врачи в годы Великой Отечественной войны. Эффект был потрясающий!
Наркомздрав страны немедленно признал кедровую живицу как ценный лекарственный препарат. Его начали поставлять в военные госпитали. Недавно прочел в одном из журналов, что из кедровой живицы научились делать оптические масла. С их помощью склеивают телескопические стекла. Дело в том, что оптические масла, получаемые из кедровой живицы, не преломляют солнечных лучей.
Кедр — единственное «карандашное» дерево в нашей стране
Его высококачественная древесина идет на изготовление карандашей, прекрасной мебели, музыкальных инструментов, чертежных досок. Не остается без пользы и кедровая кора. Из нее извлекают дубильные вещества для кожевенной промышленности, изготовляют теплоизоляционные плиты.
Хвоя идет на витаминную муку для животноводства, каротиновую пасту для медицины. Скипидар, канифоль, эфирные масла — вот далеко не полный перечень продукции этого поистине высокопроизводительного дерева-комбината.
«Дерево-корова», «дерево-матка», «царь тайги», «заветное дерево»…- так уважительно и любовно называли кедр коренные жители Сибири-шорцы и селькупы, тобольчане и томичи. «Жемчужина сибирских лесов», «пальма Сибири», «хлебное дерево»-так зовут его сегодня.
Многие годы кедр кормил, поил, лечил и даже одевал ! аборигенов, а затем и пришлый сибирский люд. Бережное отношение к дереву-кормильцу передавалось из поколения в поколение.
Пример? Припоселковые кедровники, где каждый житель имел право на определенное количество деревьев для «шишкобоя» согласно занимаемого им статуса.
Если береза-символ России, то величавый кедр-символ, краса и гордость земли сибирской. Кедровый орех накормит всех Вкусны и питательны кедровые орешки. Они, бесспорно, главное богатство, из них приготовляют кедровое масло, сливки и молоко.
Дерево со 100-процентной пользой служит человеку. Словно сама Природа-матушка родила его сибирякам в награду за суровый климат. Древесина, кора, хвоя, шишки и даже скорлупки – все идет в дело.
Кедровая бочка…
Про оздоровление и лечение фитожаром в чудо-бочке Лосевских знают многие. Московские инженеры Анатолий и Галина Хромовы пошли дальше, используя в качестве строительного и лечебного материала кедровые шишки. Капсула из кедропласта – кабинка из кедровых шишек – благотворно влияет на здоровье, пребывание в ней восстанавливает силы, помогает преодолеть вредное воздействие длительных перегрузок и других неблагоприятных факторов.
Кедротерапия-прекрасное средство для психологической реабилитации. Супруги Хромовы подарили панель из прессованных шишек кемеровскому детдому, а через месяц получили благодарственное письмо-дети стали спокойнее, перестали вскакивать и кричать по ночам, не жалуются на головные боли.
Параллельно лечатся недуги дыхательных путей, нервной системы, сердечно-сосудистые нарушения. Фитонциды кедра уникальны – их аромат сохраняет свои свойства от 17 до 25 лет.
Кедровое масло
Орехи, масло, сливки, молоко, а также кедровый жмых широко использовался нашими бабушками. Конопляное, кедровое и льняное масло знали, любили и применяли задолго до появления подсолнечного и кукурузного.
- Кедровое масло близко по качеству к лучшим сортам миндального и прованского
- Кедровые сливки по калорийности превосходят почти в 2,5 раза коровьи, также мясо и яйца
- Во II-й половине XIX века кедровое масло можно было купить на многочисленных ярмарках Сибири
- Ядро ореха содержит до 64% жира и 19% азотистых веществ
- Белки ореха до 90% состоят из легкоусвояемых аминокислот, среди которых преобладает АРГИНИН-настоящий витамин роста для детского организма
- 100 г орешков обеспечивают суточную потребность организма человека в аминокислотах и микроэлементах (марганец, медь, цинк и кобальт)
Масло из ореховых ядрышек несложно приготовить в домашних условиях. Технологию приготовления и много другой полезной информации можно прочитать в книге: И.А.Бех, И.В.Таран. Сибирское чудо-дерево(1979)
Кедровые сливки
Вначале из подсушенных орешков нужно по возможности целые ядрышки. Затем их дополнительно подсушить и, перетирая в руках, очистить от пленки. Сухие ядра истолочь в деревянной ступе, понемногу добавляя горячей воды.
Перетертую кашицу поместить в глиняный горшок или чугунок, добавить при необходимости воды и закрыть крышкой. Обмазать крышку тестом, оставив с одной стороны отверстие, чтобы продукт «дышал». Поставить тару в под русской печи и оставить томиться на несколько часов.
Русская печь тем и славилась, что невысокие устойчивые температуры позволяли тушить, парить и припускать блюда, максимально сохраняя полезные свойства продуктов.Разбавляя сливки водой, получали постное кедровое молоко.
Сливки и молоко от хвойной «коровы» применяют при лечении нервных расстройств, болезнях почек и мочевого пузыря, туберкулезе легких, болезнях ЖКТ, в т.ч. язвах желудка и 12-перстной кишки. Очень полезны при геморрое и цистите. Рекомендуются беременным и кормящим матерям, маленьким детям.
Кедровит
Еще в 1792 году исследователь Сибири П.Паллас отметил, что кедровые орехи прекрасно восстанавливают мужскую силу и возвращают молодость. Оказывается, что есть штука покруче орешков-кедровит называется.
Это цветы-пыльники, в период цветения покрытые фиолетово-красной пыльцой, молодые женские шишечки с побегами нежно-зеленого цвета. Наибольший оздоровительный и лечебный эффект принесут шишечки, употребляемые в конце мая-июня в свежем виде. В это время кедровит обладает нежным и приятным вкусом.
Почки и шишечки можно заготавливать на зиму в засушенном или консервированном виде.
Кедромед
Это кедрово-медовый бальзам. Подсушенные кедровые почки и щишечки уложить в чистую стеклобанку и залить медом. Хранить в темном и прохладном месте. Мед-природный консервант и антисептик №1-многократно усиливает целебную силу кедра.
Кедромед-сильнейшее природное лечебное средство, практически не вызывающее аллергических или побочных проявлений.
Так, аллергия на мед по данным известного ученого С. Младенова (Болгария) не превышает 0,8 %. Некоторый всплеск случаев медовой аллергии в последнее время вызван употреблением недоброкачественного или фальсифицированного продукта.
Кедровит широко применяется для лечения многих болезней, а также для питания и профилактических целей.
Кедровая сера
На сибирских рынках можно встретить людей, торгующих пластинками коричневого цвета. Это сера. В основном, сейчас ее делают из лиственницы. Она очень полезна, имеет приятный смолистый запах и вкус.
Но кедровая сера еще полезнее и вкуснее. Ее приготовляют из смолы и(или) живицы. Обнаружить ее на дереве несложно-в местах надломов, растрескивания коры и других повреждений.
Вначале смолу укладывают на паклю, паклю-на металлическую решетку, решетку-на кастрюлю с водой. Полученную конструкцию помещают в духовку растопленной печи. Под воздействием высокой температуры смола расбогащают букет и улучшают вкус многих напитков.
Как спиртных (вина, водки, коньяки и бальзамы), так и безалкогольных. Особенно, ото касается самогона-кедровое масло вступает в борьбу с сивушными маслами и побеждает их.
Раньше сибиряки утоляли жажду и укрепляли здоровье одновременно не дешевым пивом, а квасами и медами, приготовленными на натуральном сырье. Многого стоит напиток-бальзам ТАЙГА-КОЛА, настоянный на целебных травах и орехах с добавлением меда. Может оттого и славились сибиряки своим здоровьем на весь мир.
Воздух в кедровых насаждениях
Кедровые насаждения благодаря выделению фитонцидов оздоравливают воздух уничтожают болезнетворные микроорганизмы, придают воздуху целебные свойства. Они обладают антимикробными действиями по отношению к бактериям дифтерии. Количество микробов в воздухе уменьшается с увеличением в составе насаждений доли сибирского кедра.
Кроме того, если сосновый лес на некоторых сердечных больных оказывает неблагоприятное влияние, в кедровых насаждениях «даже при очень большой насыщенности парами кедрового эфирного масла не наблюдается каких-либо отрицательных отклонений и показателях ионизации воздуха»
Учитывая все это, нужно больше сажать сибирский кедр в наших пригородных лесах, в курортных зонах, в городских скверах, садах и парках, тем более что он более устойчив (по сравнению с другими хвойными) против дыма, газов в городских условиях. В жаркий день он хорошо может защищать человека от летнего зноя.
Наиболее важной биологической особенностью, имеющей и большое практическое значение, является большая зимостойкость сибирского кедра. Это один из представителей орехоплодных растений, который не боится суровых зим и распространяется далеко на север.
Сибирский кедр среди хвойных пород — наиболее дымоустойчивое дерево и может разводиться в больших индустриальных городах.
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Источник: ss69100.livejournal.com