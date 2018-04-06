Сибирское чудо-дерево

монахи предприняли немало попыток, и небезуспешных, к тому, чтобы пе­ресадить чудо-дерево из Сибири в среднюю полосу России. Посаженные ими деревья и поныне растут возле монастыря в Загор­ске под Москвой, на местах бывших ски­тов в Ярославской, Тверской, Ленинград­ской и других областях. Да и в самой Москве, на территории Кремля, соперничая в красоте и величии с Иваном Великим, вы­сятся сибирские исполины.

Много загадок таит в себе кедр — удивительный феномен растительного мира. Немало его сокровенных тайн уже открылось людям, но не убавляется число загадок, которые по-прежнему остаются за семью печатями. Почему в посуде из кедра молоко долго не скисает, а в сундуках из этой древесины не заводится моль? Почему в кедровых лесах не звенят надоедливые комары, не преследует противный гнус, воздух необычайно чист и прозрачен, а мысли сами собой настраиваются на торжественный, возвышенный лад? Эту особенность кедров, навевающих элегическую грусть, создающих обстановку благостности и душевного покоя, заметили в старину наблюдательные монахи. И, следуя, возможно, ими же самими сложенной пословице

Кедры — деревья-долгожители



В Горной Шории мне показали экземпляры, возраст которых около восьми столетий. Среди кедров что ни дерево — красавец. Диаметр ствола около полутора метров, вы­сота не меньше тридцати. И венчает это уникальное творение природы царственная крона, пышная, густая, усыпанная желты­ми шишками — сибирскими ананасами.



А теперь представьте огромную рощу из та­ких роскошных великанов, источающих не­передаваемый запах хвои и чудесных аро­матических масел. Можно понять изумление, которое охва­тило жителей Великого Новгорода, когда они впервые увидели кедровые рощи. Более восьми веков назад познакомились они с Сибирью и ее диковинными лесами.



Доподлинно неизвестно, кто первым воскликнул: «Кедр», дивясь таежными ве­ликанами. Вероятно, среди новгородских послов были люди сведущие, повидавшие много разных стран и народов.



Не исклю­чено, что именно кто-то из них, увидев де­ревья с шишками, отдаленно напоминающие шишки настоящих кедров, с изумлением воскликнул: «Кедр!» И таким образом за единственной в мире ореховой сосной ут­вердилось название «кедр».

В письменном источнике слово «кедр», отнесенное к си­бирской сосне, впервые встречается в «Си­нодике» тобольского митрополита Киприана, составленном 400 лет спустя после ви­зита новгородских послов в землю сибир­скую. Слава о мехе сибирских соболей давно ходит по свету.



Пушнина и кедровые оре­хи были одними из первых предметов рус­ского экспорта. Охотники еще в старину заметили, что чем выше и гуще кедрачи, тем больше в них живности, а в те годы, когда вырубки и пожары особенно досажда­ют сибирским великанам, оскудевают охот­ничьи угодья, сокращается соболиный про­мысел.



Наши предки, может быть, еще и не зна­ли, что с кедровым лесом напрямую связа­на жизнь более 70 видов млекопитающих животных, 200 видов птиц, многих видов насекомых, грибов и микроорганизмов. Эти цифры установлены сравнительно недавно, с помощью современных наук.



Но сибир­ские охотники, промышлявшие и в прошлом и в позапрошлом веках в кедрачах со­болей, лисиц, белок, медведей, барсуков, бурундуков, прекрасно понимали, что к этим сокровищам надо относиться с бережно­стью.



И наши предки предпринимали попыт­ки организовать государственную охрану красы и гордости Сибири, надеясь сберечь ее для потомков.



Великий радетель земли русской Петр I издал несколько указов, запрещавших под страхом смертной казни жечь кедровые леса, «где производится со­болиный лов». «Потеряние живота» грози­ло всем, кто рубил кедры для построек, и даже тем, кто повреждал деревья при сбо­ре шишек.



Кедровая шишка , как все гениальное, устроена очень просто. Сравнительно не­большая по размерам, темно-бурого цвета, яйцевидной формы. Но под скорлупой — настоящий клад. Семена пятихвойной оре­ховой сосны, как по-научному называется кедр сибирский, не имеют себе равных по содержанию белка, жира и крахмала.



В одном килограмме кедровых орехов 6610 калорий, ели — 6490, лиственницы сибир­ской— 5251, грибов — 415.



И еще одно не­оценимое преимущество у кедровой шиш­ки: надежная сохранность вкуснейших орешков. Они не высыпаются из шишки, даже когда она пролежит под деревом до следующего урожая. И в этом большое удобство для многочисленных лесных оби­тателей.



Представляете, сколько энергии ушло бы у зверей на поиск и сбор отдель­ных орешков, а тут сама природа позабо­тилась о такой удобной естественной рас­фасовке.



В рационе питания соболя кедровые ореш­ки составляют до 93 процентов, почти столь­ко же у белки. Опавшие шишки в основ­ном разбирают рыжие полевки, азиатские лесные мыши и другие грызуны. Марал и заяц-беляк, а на Дальнем Востоке — кабан, изюбр и пятнистый олень отдают дань это­му замечательному лакомству.



Из 60 видов птиц, обитающих в кедров­никах, орешками кормятся 23. Эти птицы — главные естественные расселители кедра.



Особенно тут велика заслуга кедровки тон­коклювой.





Кедровка, или ореховка (устар.) — Nucifraga caryocatactes Кедровка, или ореховка (устар.) — Nucifraga caryocatactes

Птица величиной с синицу, се­ро-коричневая, с белыми пятнами на спин­ке, груди и брюшке. Она набирает в свой подъязычный мешок от 40 до 70 орехов, а потом прячет их про запас в гнилые пни, под лапы корней, в мох. За сезон кедровка размещает таким образом до 20 тысяч се­мян. О многих своих тайниках забывает, семена прорастают и дают всходы.

Сибирское чудо-дерево дает зверям и пти­цам не только корм для пропитания, но и надежный кров



Мощная корневая система кедра, постепенно отмирая, создает затей­ливую сеть подземных лабиринтов, которая служит надежным убежищем для различ­ных мелких зверьков. Немало живности во­дится в огромных дуплах кедров, прячется в густо сомкнутой кроне деревьев.



Ежегодный валовой сбор кедрового оре­ха в дореволюционной России составлял 200 тысяч тонн. Перевозка ценнейшего про­дукта принималась во внимание при про­ектировании и строительстве Транссибир­ской железной дороги — каждый седьмой вагон всех перевозимых грузов был с кед­ровыми орехами.



В 1964 году, с горечью пи­сал выходец из Кузбасса, писатель Влади­мир Чивилихин, мы собрали всего около 12, в 1965-м — 7, в 1966-м — 9 тысяч тонн.



Не лучше обстоят дела и сегодня. А между тем, по подсчетам специалистов, кедровые леса Российской Федерации могли бы давать каждый год по полтора миллиона тонн!



Но живой кедр — это не только орехи, недаром его называют деревом-комбинатом , потому что в нем все идет в дело. Смолистый сок сибирской ореховой сос­ны в народной медицине называют живи­цей. Коренные жители Сибири издавна при­меняют ее для лечения ожогов, гнойных ран, порезов.



В труде одного из первопроходцев Сиби­ри и Дальнего Востока С. П. Крашенинни­кова «Описание земли Камчатки» (1775 год) содержатся сведения о том, как местное население использует сок кедрового дерева при лечении ран, пьют отвар из хвои в ка­честве противоцинготного средства.



Старинные народные способы лечения вспомнили и проверили в клинических ус­ловиях советские врачи в годы Великой Отечественной войны. Эффект был потря­сающий!



Наркомздрав страны немедленно признал кедровую живицу как ценный ле­карственный препарат. Его начали постав­лять в военные госпитали. Недавно прочел в одном из журналов, что из кедровой живицы научились делать оптические масла. С их помощью склеива­ют телескопические стекла. Дело в том, что оптические масла, получаемые из кедровой живицы, не преломляют солнечных лучей.



Кедр — единственное «карандашное» де­рево в нашей стране



Его высококачествен­ная древесина идет на изготовление каран­дашей, прекрасной мебели, музыкальных инструментов, чертежных досок. Не остает­ся без пользы и кедровая кора. Из нее из­влекают дубильные вещества для кожевен­ной промышленности, изготовляют тепло­изоляционные плиты.



Хвоя идет на вита­минную муку для животноводства, каротиновую пасту для медицины. Скипидар, ка­нифоль, эфирные масла — вот далеко не полный перечень продукции этого поистине высокопроизводительного дерева-комбина­та.



«Дерево-корова», «дерево-матка», «царь тайги», «заветное дерево»… - так уважительно и любовно называли кедр коренные жители Сибири-шорцы и селькупы, тобольчане и томичи. «Жемчужина сибирских лесов», «пальма Сибири», «хлебное дерево»-так зовут его сегодня.



Многие годы кедр кормил, поил, лечил и даже одевал ! аборигенов, а затем и пришлый сибирский люд. Бережное отношение к дереву-кормильцу передавалось из поколения в поколение.



Пример? Припоселковые кедровники, где каждый житель имел право на определенное количество деревьев для «шишкобоя» согласно занимаемого им статуса.



Если береза-символ России, то величавый кедр-символ, краса и гордость земли сибирской. Кедровый орех накормит всех Вкусны и питательны кедровые орешки. Они, бесспорно, главное богатство, из них приготовляют кедровое масло, сливки и молоко.



Дерево со 100-процентной пользой служит человеку. Словно сама Природа-матушка родила его сибирякам в награду за суровый климат. Древесина, кора, хвоя, шишки и даже скорлупки – все идет в дело.

Кедровая бочка…



Про оздоровление и лечение фитожаром в чудо-бочке Лосевских знают многие. Московские инженеры Анатолий и Галина Хромовы пошли дальше, используя в качестве строительного и лечебного материала кедровые шишки. Капсула из кедропласта – кабинка из кедровых шишек – благотворно влияет на здоровье, пребывание в ней восстанавливает силы, помогает преодолеть вредное воздействие длительных перегрузок и других неблагоприятных факторов.



Кедротерапия-прекрасное средство для психологической реабилитации. Супруги Хромовы подарили панель из прессованных шишек кемеровскому детдому, а через месяц получили благодарственное письмо-дети стали спокойнее, перестали вскакивать и кричать по ночам, не жалуются на головные боли.



Параллельно лечатся недуги дыхательных путей, нервной системы, сердечно-сосудистые нарушения. Фитонциды кедра уникальны – их аромат сохраняет свои свойства от 17 до 25 лет.



Кедровое масло



Орехи, масло, сливки, молоко, а также кедровый жмых широко использовался нашими бабушками. Конопляное, кедровое и льняное масло знали, любили и применяли задолго до появления подсолнечного и кукурузного.



- Кедровое масло близко по качеству к лучшим сортам миндального и прованского

- Кедровые сливки по калорийности превосходят почти в 2,5 раза коровьи, также мясо и яйца

- Во II-й половине XIX века кедровое масло можно было купить на многочисленных ярмарках Сибири

- Ядро ореха содержит до 64% жира и 19% азотистых веществ

- Белки ореха до 90% состоят из легкоусвояемых аминокислот, среди которых преобладает АРГИНИН-настоящий витамин роста для детского организма

- 100 г орешков обеспечивают суточную потребность организма человека в аминокислотах и микроэлементах (марганец, медь, цинк и кобальт)



Масло из ореховых ядрышек несложно приготовить в домашних условиях. Технологию приготовления и много другой полезной информации можно прочитать в книге: И.А.Бех, И.В.Таран. Сибирское чудо-дерево(1979)