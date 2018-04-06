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Сибирское чудо-дерево

15:17. 6 апреля 2018 Просмотров - 255 Нет комментариев Опубликовал:
Сибирское чудо-дерево

Много загадок таит в себе кедр — удивительный феномен растительного мира. Немало его сокровенных тайн уже открылось людям, но не убавляется число загадок, которые по-прежнему остаются за семью печатями.

Почему в посуде из кедра молоко долго не скисает, а в сундуках из этой древесины не заводится моль?
Почему в кедровых лесах не звенят надоедливые комары, не преследует противный гнус, воздух необычайно чист и прозрачен, а мысли сами собой настраиваются на торжественный, возвышенный лад?

Эту особенность кедров, навевающих элегическую грусть, создающих обстановку благостности и душевного покоя, заметили в старину наблюдательные монахи. И, следуя, возможно, ими же самими сложенной пословице

«В ельнике — трудиться,
в березняке — веселиться,
в кедровнике — богу молиться»

монахи предприняли немало попыток, и небезуспешных, к тому, чтобы пе­ресадить чудо-дерево из Сибири в среднюю полосу России.

Посаженные ими деревья и поныне растут возле монастыря в Загор­ске под Москвой, на местах бывших ски­тов в Ярославской, Тверской, Ленинград­ской и других областях.

Да и в самой Москве, на территории Кремля, соперничая в красоте и величии с Иваном Великим, вы­сятся сибирские исполины.


Кедры — деревья-долгожители

В Горной Шории мне показали экземпляры, возраст которых около восьми столетий. Среди кедров что ни дерево — красавец. Диаметр ствола около полутора метров, вы­сота не меньше тридцати. И венчает это уникальное творение природы царственная крона, пышная, густая, усыпанная желты­ми шишками — сибирскими ананасами.

А теперь представьте огромную рощу из та­ких роскошных великанов, источающих не­передаваемый запах хвои и чудесных аро­матических масел. Можно понять изумление, которое охва­тило жителей Великого Новгорода, когда они впервые увидели кедровые рощи. Более восьми веков назад познакомились они с Сибирью и ее диковинными лесами.

Доподлинно неизвестно, кто первым воскликнул: «Кедр», дивясь таежными ве­ликанами. Вероятно, среди новгородских послов были люди сведущие, повидавшие много разных стран и народов.

Не исклю­чено, что именно кто-то из них, увидев де­ревья с шишками, отдаленно напоминающие шишки настоящих кедров, с изумлением воскликнул: «Кедр!» И таким образом за единственной в мире ореховой сосной ут­вердилось название «кедр».

Сибирское чудо-дерево


В письменном источнике слово «кедр», отнесенное к си­бирской сосне, впервые встречается в «Си­нодике» тобольского митрополита Киприана, составленном 400 лет спустя после ви­зита новгородских послов в землю сибир­скую. Слава о мехе сибирских соболей давно ходит по свету.

Пушнина и кедровые оре­хи были одними из первых предметов рус­ского экспорта. Охотники еще в старину заметили, что чем выше и гуще кедрачи, тем больше в них живности, а в те годы, когда вырубки и пожары особенно досажда­ют сибирским великанам, оскудевают охот­ничьи угодья, сокращается соболиный про­мысел.

Наши предки, может быть, еще и не зна­ли, что с кедровым лесом напрямую связа­на жизнь более 70 видов млекопитающих животных, 200 видов птиц, многих видов насекомых, грибов и микроорганизмов. Эти цифры установлены сравнительно недавно, с помощью современных наук.

Но сибир­ские охотники, промышлявшие и в прошлом и в позапрошлом веках в кедрачах со­болей, лисиц, белок, медведей, барсуков, бурундуков, прекрасно понимали, что к этим сокровищам надо относиться с бережно­стью.

И наши предки предпринимали попыт­ки организовать государственную охрану красы и гордости Сибири, надеясь сберечь ее для потомков.

Великий радетель земли русской Петр I издал несколько указов, запрещавших под страхом смертной казни жечь кедровые леса, «где производится со­болиный лов». «Потеряние живота» грози­ло всем, кто рубил кедры для построек, и даже тем, кто повреждал деревья при сбо­ре шишек.

Кедровая шишка, как все гениальное, устроена очень просто. Сравнительно не­большая по размерам, темно-бурого цвета, яйцевидной формы. Но под скорлупой — настоящий клад. Семена пятихвойной оре­ховой сосны, как по-научному называется кедр сибирский, не имеют себе равных по содержанию белка, жира и крахмала.

В одном килограмме кедровых орехов 6610 калорий, ели — 6490, лиственницы сибир­ской— 5251, грибов — 415.

И еще одно не­оценимое преимущество у кедровой шиш­ки: надежная сохранность вкуснейших орешков. Они не высыпаются из шишки, даже когда она пролежит под деревом до следующего урожая. И в этом большое удобство для многочисленных лесных оби­тателей.

Представляете, сколько энергии ушло бы у зверей на поиск и сбор отдель­ных орешков, а тут сама природа позабо­тилась о такой удобной естественной рас­фасовке.

В рационе питания соболя кедровые ореш­ки составляют до 93 процентов, почти столь­ко же у белки. Опавшие шишки в основ­ном разбирают рыжие полевки, азиатские лесные мыши и другие грызуны. Марал и заяц-беляк, а на Дальнем Востоке — кабан, изюбр и пятнистый олень отдают дань это­му замечательному лакомству.

Из 60 видов птиц, обитающих в кедров­никах, орешками кормятся 23. Эти птицы — главные естественные расселители кедра.

Особенно тут велика заслуга кедровки тон­коклювой.

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Кедровка, или ореховка (устар.) — Nucifraga caryocatactes


Птица величиной с синицу, се­ро-коричневая, с белыми пятнами на спин­ке, груди и брюшке. Она набирает в свой подъязычный мешок от 40 до 70 орехов, а потом прячет их про запас в гнилые пни, под лапы корней, в мох. За сезон кедровка размещает таким образом до 20 тысяч се­мян. О многих своих тайниках забывает, семена прорастают и дают всходы.

Сибирское чудо-дерево


Сибирское чудо-дерево дает зверям и пти­цам не только корм для пропитания, но и надежный кров

Мощная корневая система кедра, постепенно отмирая, создает затей­ливую сеть подземных лабиринтов, которая служит надежным убежищем для различ­ных мелких зверьков. Немало живности во­дится в огромных дуплах кедров, прячется в густо сомкнутой кроне деревьев.

Ежегодный валовой сбор кедрового оре­ха в дореволюционной России составлял 200 тысяч тонн. Перевозка ценнейшего про­дукта принималась во внимание при про­ектировании и строительстве Транссибир­ской железной дороги — каждый седьмой вагон всех перевозимых грузов был с кед­ровыми орехами.

В 1964 году, с горечью пи­сал выходец из Кузбасса, писатель Влади­мир Чивилихин, мы собрали всего около 12, в 1965-м — 7, в 1966-м — 9 тысяч тонн.

Не лучше обстоят дела и сегодня. А между тем, по подсчетам специалистов, кедровые леса Российской Федерации могли бы давать каждый год по полтора миллиона тонн!

Но живой кедр — это не только орехи, недаром его называют деревом-комбинатом, потому что в нем все идет в дело. Смолистый сок сибирской ореховой сос­ны в народной медицине называют живи­цей. Коренные жители Сибири издавна при­меняют ее для лечения ожогов, гнойных ран, порезов.

В труде одного из первопроходцев Сиби­ри и Дальнего Востока С. П. Крашенинни­кова «Описание земли Камчатки» (1775 год) содержатся сведения о том, как местное население использует сок кедрового дерева при лечении ран, пьют отвар из хвои в ка­честве противоцинготного средства.

Старинные народные способы лечения вспомнили и проверили в клинических ус­ловиях советские врачи в годы Великой Отечественной войны. Эффект был потря­сающий!

Наркомздрав страны немедленно признал кедровую живицу как ценный ле­карственный препарат. Его начали постав­лять в военные госпитали. Недавно прочел в одном из журналов, что из кедровой живицы научились делать оптические масла. С их помощью склеива­ют телескопические стекла. Дело в том, что оптические масла, получаемые из кедровой живицы, не преломляют солнечных лучей.

Кедр — единственное «карандашное» де­рево в нашей стране

Его высококачествен­ная древесина идет на изготовление каран­дашей, прекрасной мебели, музыкальных инструментов, чертежных досок. Не остает­ся без пользы и кедровая кора. Из нее из­влекают дубильные вещества для кожевен­ной промышленности, изготовляют тепло­изоляционные плиты.

Хвоя идет на вита­минную муку для животноводства, каротиновую пасту для медицины. Скипидар, ка­нифоль, эфирные масла — вот далеко не полный перечень продукции этого поистине высокопроизводительного дерева-комбина­та.

«Дерево-корова», «дерево-матка», «царь тайги», «заветное дерево»…- так уважительно и любовно называли кедр коренные жители Сибири-шорцы и селькупы, тобольчане и томичи. «Жемчужина сибирских лесов», «пальма Сибири», «хлебное дерево»-так зовут его сегодня.

Многие годы кедр кормил, поил, лечил и даже одевал ! аборигенов, а затем и пришлый сибирский люд. Бережное отношение к дереву-кормильцу передавалось из поколения в поколение.

Пример? Припоселковые кедровники, где каждый житель имел право на определенное количество деревьев для «шишкобоя» согласно занимаемого им статуса.

Если береза-символ России, то величавый кедр-символ, краса и гордость земли сибирской. Кедровый орех накормит всех Вкусны и питательны кедровые орешки. Они, бесспорно, главное богатство, из них приготовляют кедровое масло, сливки и молоко.

Дерево со 100-процентной пользой служит человеку. Словно сама Природа-матушка родила его сибирякам в награду за суровый климат. Древесина, кора, хвоя, шишки и даже скорлупки – все идет в дело.

Сибирское чудо-дерево


Кедровая бочка…

Про оздоровление и лечение фитожаром в чудо-бочке Лосевских знают многие. Московские инженеры Анатолий и Галина Хромовы пошли дальше, используя в качестве строительного и лечебного материала кедровые шишки. Капсула из кедропласта – кабинка из кедровых шишек – благотворно влияет на здоровье, пребывание в ней восстанавливает силы, помогает преодолеть вредное воздействие длительных перегрузок и других неблагоприятных факторов.

Кедротерапия-прекрасное средство для психологической реабилитации. Супруги Хромовы подарили панель из прессованных шишек кемеровскому детдому, а через месяц получили благодарственное письмо-дети стали спокойнее, перестали вскакивать и кричать по ночам, не жалуются на головные боли.

Параллельно лечатся недуги дыхательных путей, нервной системы, сердечно-сосудистые нарушения. Фитонциды кедра уникальны – их аромат сохраняет свои свойства от 17 до 25 лет.

Кедровое масло

Орехи, масло, сливки, молоко, а также кедровый жмых широко использовался нашими бабушками. Конопляное, кедровое и льняное масло знали, любили и применяли задолго до появления подсолнечного и кукурузного.

- Кедровое масло близко по качеству к лучшим сортам миндального и прованского
- Кедровые сливки по калорийности превосходят почти в 2,5 раза коровьи, также мясо и яйца
- Во II-й половине XIX века кедровое масло можно было купить на многочисленных ярмарках Сибири
- Ядро ореха содержит до 64% жира и 19% азотистых веществ
- Белки ореха до 90% состоят из легкоусвояемых аминокислот, среди которых преобладает АРГИНИН-настоящий витамин роста для детского организма
- 100 г орешков обеспечивают суточную потребность организма человека в аминокислотах и микроэлементах (марганец, медь, цинк и кобальт)

Масло из ореховых ядрышек несложно приготовить в домашних условиях. Технологию приготовления и много другой полезной информации можно прочитать в книге: И.А.Бех, И.В.Таран. Сибирское чудо-дерево(1979)

Сибирское чудо-дерево


Кедровые сливки

Вначале из подсушенных орешков нужно по возможности целые ядрышки. Затем их дополнительно подсушить и, перетирая в руках, очистить от пленки. Сухие ядра истолочь в деревянной ступе, понемногу добавляя горячей воды.

Перетертую кашицу поместить в глиняный горшок или чугунок, добавить при необходимости воды и закрыть крышкой. Обмазать крышку тестом, оставив с одной стороны отверстие, чтобы продукт «дышал». Поставить тару в под русской печи и оставить томиться на несколько часов.

Русская печь тем и славилась, что невысокие устойчивые температуры позволяли тушить, парить и припускать блюда, максимально сохраняя полезные свойства продуктов.Разбавляя сливки водой, получали постное кедровое молоко.

Сливки и молоко от хвойной «коровы» применяют при лечении нервных расстройств, болезнях почек и мочевого пузыря, туберкулезе легких, болезнях ЖКТ, в т.ч. язвах желудка и 12-перстной кишки. Очень полезны при геморрое и цистите. Рекомендуются беременным и кормящим матерям, маленьким детям.

Кедровит

Еще в 1792 году исследователь Сибири П.Паллас отметил, что кедровые орехи прекрасно восстанавливают мужскую силу и возвращают молодость. Оказывается, что есть штука покруче орешков-кедровит называется.

Это цветы-пыльники, в период цветения покрытые фиолетово-красной пыльцой, молодые женские шишечки с побегами нежно-зеленого цвета. Наибольший оздоровительный и лечебный эффект принесут шишечки, употребляемые в конце мая-июня в свежем виде. В это время кедровит обладает нежным и приятным вкусом.

Почки и шишечки можно заготавливать на зиму в засушенном или консервированном виде.

Кедромед

Это кедрово-медовый бальзам. Подсушенные кедровые почки и щишечки уложить в чистую стеклобанку и залить медом. Хранить в темном и прохладном месте. Мед-природный консервант и антисептик №1-многократно усиливает целебную силу кедра.

Кедромед-сильнейшее природное лечебное средство, практически не вызывающее аллергических или побочных проявлений.

Так, аллергия на мед по данным известного ученого С. Младенова (Болгария) не превышает 0,8 %. Некоторый всплеск случаев медовой аллергии в последнее время вызван употреблением недоброкачественного или фальсифицированного продукта.

Кедровит широко применяется для лечения многих болезней, а также для питания и профилактических целей.

Кедровая сера

На сибирских рынках можно встретить людей, торгующих пластинками коричневого цвета. Это сера. В основном, сейчас ее делают из лиственницы. Она очень полезна, имеет приятный смолистый запах и вкус.

Но кедровая сера еще полезнее и вкуснее. Ее приготовляют из смолы и(или) живицы. Обнаружить ее на дереве несложно-в местах надломов, растрескивания коры и других повреждений.

Вначале смолу укладывают на паклю, паклю-на металлическую решетку, решетку-на кастрюлю с водой. Полученную конструкцию помещают в духовку растопленной печи. Под воздействием высокой температуры смола расбогащают букет и улучшают вкус многих напитков.

Как спиртных (вина, водки, коньяки и бальзамы), так и безалкогольных. Особенно, ото касается самогона-кедровое масло вступает в борьбу с сивушными маслами и побеждает их.

Раньше сибиряки утоляли жажду и укрепляли здоровье одновременно не дешевым пивом, а квасами и медами, приготовленными на натуральном сырье. Многого стоит напиток-бальзам ТАЙГА-КОЛА, настоянный на целебных травах и орехах с добавлением меда. Может оттого и славились сибиряки своим здоровьем на весь мир.

Воздух в кедровых насаждениях

Кедровые насаждения благодаря выделению фитонцидов оздоравливают воздух уничтожают болезнетворные микроорганизмы, придают воздуху целебные свойства. Они обладают антимикробными действиями по отношению к бактериям дифтерии. Количество микробов в воздухе уменьшается с увеличением в составе насаждений доли сибирского кедра.

Кроме того, если сосновый лес на некоторых сердечных больных оказывает неблагоприятное влияние, в кедровых насаждениях «даже при очень большой насыщенности парами кедрового эфирного масла не наблюдается каких-либо отрицательных отклонений и показателях ионизации воздуха»

Учитывая все это, нужно больше сажать сибирский кедр в наших пригородных лесах, в курортных зонах, в городских скверах, садах и парках, тем более что он более устойчив (по сравнению с другими хвойными) против дыма, газов в городских условиях. В жаркий день он хорошо может защищать человека от летнего зноя.

Наиболее важной биологической особенностью, имеющей и большое практическое значение, является большая зимостойкость сибирского кедра. Это один из представителей орехоплодных растений, который не боится суровых зим и распространяется далеко на север.

Сибирский кедр среди хвойных пород — наиболее дымоустойчивое дерево и может разводиться в больших индустриальных городах.



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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: здоровье, лес, народ, природа, сибирь, человек
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