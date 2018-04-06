Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к Телеграм на территории РФ

Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership

Покайтесь, ибо грядет!Кроме того, не та давно Приморье впервые в России был арестован человек за репост в Телеграме. Арестовали за репост Бабченко с его традиционными излияниями.Судя по официальным заявлениям Дурова и Ко, в этот раз все действительно может дойти до блокировки (возможно, временной).А жаль, как то я к телеге уже прикипел, хотя в любом случае, в наши неспокойные времена, когда интернет цензурят и свои и чужие, без живительного прокси никак не обойтись.

Источник: colonelcassad.livejournal.com