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Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к Телеграм на территории РФ

11:14. 6 апреля 2018 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:


Покайтесь, ибо грядет!

Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership

На основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона.

Кроме того, не та давно Приморье впервые в России был арестован человек за репост в Телеграме. Арестовали за репост Бабченко с его традиционными излияниями.
Судя по официальным заявлениям Дурова и Ко, в этот раз все действительно может дойти до блокировки (возможно, временной).
А жаль, как то я к телеге уже прикипел, хотя в любом случае, в наши неспокойные времена, когда интернет цензурят и свои и чужие, без живительного прокси никак не обойтись.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: telegram, дуров, Интернет, роскомнадзор, цензура
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