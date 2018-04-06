Путин уволил 11 генералов (ВИДЕО)

Президент Владимир Путин уволил одиннадцать генералов из Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Следственного комитета. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Своего поста, в частности, лишились:

— заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел генерал-майор Павел Бугаев,

— начальник Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор Андрей Быков,

— начальник Уральского юридического института Министерства внутренних дел генерал-майор Александр Гук,

— начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров,

— начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике полковник Владимир Доронин,

— глава следственного управления Следственного комитета по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин,

— глава следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков,

— министр внутренних дел Удмуртской Республики генерал-майор Александр Первухин,

— глава следственного управления Следственного комитета по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин,

— глава следственного управления Следственного комитета по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев,

— глава следственного управления Следственного комитета по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов,

— заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.

Тем же указом глава государства произвел и новые назначения в МВД и Следственном комитете. Несколько человек заняли должности старших следователей по особо важным делам при председателе СК, среди них — Александр Лавров, который ведет дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищений в «Седьмой студии».

Последний раз подобные перестановки Путин произвел в июле прошлого года. Тогда он снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний.

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