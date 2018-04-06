«Пенсионеры РФ не умеют копить», а российская знать не умеет себя вести?

Источник: regnum.ru

На этот раз отличилась глава Центробанка РФ.



Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

Заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что пенсионеры в России «бедные, потому что не умеют копить и инвестировать», бесспорно является ничем иным, как оскорблением для миллионов нищих российских стариков, которые ежедневно считают копейки и едва сводят концы с концами. Но ведь подобные заявления из уст представителей российской федеральной и региональной «элиты» мы слышим в последнее время всё чаще и чаще, а их поведение порой вгоняет в ступор целые субъекты РФ. Почему они так поступают? Анатомию явления изучал корреспондент ИА REGNUM.

Почему они так говорят? Наверное, потому, что они — так думают. А как думают — так и говорят. Вспомним, как брошенная российским премьером Дмитрием Медведевым фраза-совет учителям «идти в бизнес, коль им не хватает зарплаты», разозлила всю страну. Россияне в социальных сетях от всей души порекомендовали Медведеву «идти в дворники, а не политикой заниматься». Жители Дагестана в соцсетях рекомендовали отправить премьера на карьер — «в кои-то веки поработать». Учителя Якутии рассказали корреспондентам ИА REGNUM, что для того, чтобы выжить, они подрабатывают кондукторами и торгуют на рынках. Учителя из Брянска рассказали, что у них дети ездят в школы за 40 километров, потому что в деревнях учителей уже попросту не осталось. Педагоги Хабаровского края заявили, что считают слова премьера личным оскорблением.

Уже в сентябре 2017 года в ходе своего визита в Сахалинскую область господин Медведев так обеспечил безопасность «себя всенародно любимого», что половина островной столицы, Южно-Сахалинска, опоздала на работу и на важные деловые встречи, дети — в школы и сады, техника не смогла выехать из гаражей и приступить к работе на важных объектах.

Сахалинские социальные сети и региональные СМИ взорвались возмущением. За искусственно созданные неудобства никто не извинился.

А зачем извиняться, действительно? Перед кем? Перед народом — незачем. Ведь и российский премьер, и прочая «знать» прекрасно понимают, что могут так себя вести и им ничего за это не будет.

Поведение федеральных чиновников перенимают региональные.

В той же Сахалинской области в марте 2018 года глава областного правительства Вера Щербина заявила, что сахалинские пенсионеры, уезжающие после 30−40 лет тяжкого труда в суровых условиях островного региона, должны быть лишены всех сахалинских надбавок, должны регистрироваться по новому месту жительства и получать «южные» пенсии.

При этом госпожа Щербина за 2016 год официально задекларировала доход в размере более 10 млн рублей — почти по 900 тыс. в месяц. Между тем на Сахалине и Курилах действует региональный закон №55−30 от 28.06.10. «О пенсионном обеспечении лиц, занимающих государственные должности Сахалинской области». Согласно документу, такой государев человек, проработав на своей должности один год, получает право на пенсию в размере 50% от своего должностного оклада. А если такой чиновник проработает три года, то этот процент увеличивается до 75%. Таким образом, председатель островного правительства госпожа Щербина, работающая с апреля 2015 года, уже получила право на пенсию более 600 тыс. рублей. А средний сахалинский пенсионер получает в месяц 18 600 рублей. Учитывая, что «островной рубль» — это примерно 60 копеек от материкового, с учетом высоких цен. На такую пенсию просто не прожить. По официальным данным сахалинского отделения ПФР, каждый третий островной пенсионер вынужден работать, чтобы прокормить себя. Однако сами жители островного региона с таким утверждением не согласны и в социальных сетях утверждают: работают все! Потому, что на пенсию не выжить.

В 2016 году из региона уехали 1620 пенсионеров, в 2017 году — 1300.

Так стоит ли удивляться тому, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, имеющая годовой доход более 27 млн рублей, заявила российским пенсионерам, которые в год получают порой меньше 100 тыс. рублей на человека, что они «бедные, потому, что не умеют копить и инвестировать»?

«У Карла Маркса есть очень хорошее и всем знакомое выражение: «Бытие определяет сознание». Вот оно и определяет. Эльвира Набиуллина, зарабатывающая в год 27 миллионов, совершенно искренне полагает, что стоит пенсионерам научиться инвестировать и копить, как они тут же и разбогатеют. Но ведь наши пенсионеры уже пытались учиться инвестировать. Вспомните — «МММ» Мавроди, «Хопёр Инвест»? Я в этот «Хопёр» тоже деньги вкладывал — все сгорело, прахом пошло. А давайте вспомним последнюю, недавнюю историю в Хабаровске в конце 2017 года, где вкладчики, большинство из которых как раз пенсионеры, брали штурмом офисы Кредитно-потребительского кооператива «Амурский сберегательный»? Люди плакали и требовали вернуть им их деньги, копейки, которые они как раз инвестировали в этот кооператив — кто 20, кто 30 тыс. рублей, все, что было, все, что скопили, откладывая от нищенских зарплат и пенсий. Они инвестировали в надежде накопить, по доверчивости, у нас народ вообще доверчивый. А их опять обманули! Вот бы о чем заботиться главе Центробанка России. У нас большая страна. Это и гордость наша, и наша беда. Беда в том, что для многих из тех, кто управляет страной из Москвы, Россия заканчивается Уральскими горами, а для отдельных товарищей — вовсе пределами Садового кольца. Они не понимают ни огромности страны, ни проблем людей, которые в этой стране живут. К таким, видимо, и относится глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она, по моему мнению, слишком хорошего мнения о финансовой обеспеченности российских пенсионеров и о состоянии рынка инвестирования. Пенсионеры не будут инвестировать — их слишком часто обманывали. И пока государство не убедило их в том, что ему можно верить. Центробанк, в частности, не убедил. Да и как копить и инвестировать, когда из 12 тыс. рублей пенсии половина уходит на ЖКХ, остальное — на еду и лекарства», — поделился мнением политолог Валерий Чудесов.

Приведенные выше примеры — далеко не единичные факты, свидетельствующие об истинном отношении чиновников к народу России. А вспомним, как в начале октября 2017 года народ возмутился проектом Федерального бюджета на 2018−2020 годы, в котором были заложены деньги на повышение зарплат чиновникам практически в каждом министерстве, зато не были заложены расходы на индексацию пенсий для работающих пенсионеров?

А как в декабре 2017 года Минфин РФ сначала разместил на своем сайте информацию о зарплатах федеральных министров, а после того как россияне, считающие копейки, стали писать, что они думают по этому поводу, в социальных сетях, спешно эту информацию удалил. Но информацию, попавшую в интернет, как известно, удалить уже невозможно. И россияне по сей день удивляются:

«А что же они там делают за зарплату в 1,7 млн в месяц (министр финансов), в 1, 27 млн (Минэнерго) и т. д?»

Когда все эти чиновники уйдут на заслуженный отдых, они, конечно, смогут накопить и, конечно, куда-то там смогут инвестировать. И будут безбедно жить и радоваться жизни.

Также наверняка будет радоваться жизни и глава ЦБ РФ, подивившаяся тому, что миллионы российских пенсионеров до того неграмотны, что не умеют ни копить, ни инвестировать.

А простые пенсионеры послушали, вздохнули, да и пошли — кто на работу, кто на дачи — выращивать себе хоть какое-то пропитание. Так и живем.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года жители Дальнего Востока активно обсуждали заявление российского премьера Дмитрия Медведева о том, что «Деньги на пенсии в ПФР РФ есть». Политолог Валерий Чудесов в интервью ИА REGNUM, тогда сказал, что логика премьер-министра не укладывается в обычную жизнь сотен тысяч дальневосточников:

«У Медведева своя логика. Он считает инфляцию, прочие параметры. И он говорит, что проблем с пенсиями в стране нет. А у пенсионеров — своя логика. Они с этой проблемой сталкиваются ежедневно — в магазинах, при оплате услуг ЖКХ, транспорта, при возникновении проблем со здоровьем. Я когда слышу такие заявления от высших должностных лиц, всегда задаюсь вопросом: «А они понимают вообще, что главная проблема не с выплатой пенсий, а с размером этих самых пенсий. Которых не хватает ни на что?» Видимо, нет, не понимают».

Автор: Ольга Демиденко

Источник: nstarikov.ru