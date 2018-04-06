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Открытым текстом 06.04.2018

09:44. 6 апреля 2018 Просмотров - 181 Нет комментариев Опубликовал:

Самые противоречивые новости — из Британии. Там всё никак не докажут собственные слова об отраве для своего бывшего агента Сергея Викторовича Скрипаля и его дочки Юлии.

Центр исследований и разработок химического оружия в городе Портон-Даун сообщил, что не установил место изготовления отравляющего вещества, применённого — по официальным сведениям — в Солсбери 4 марта.

Производителя можно установить по микропримесям, сверив с образцами известного происхождения. Они есть у британцев и американцев. Знаете, от кого? От нас! По договору о запрещении химического оружия всё, что мы делали, передано официально! Выходит, микропримесей из РФ в деле Скрипалей нет. Но ведь месяц назад те же люди назвали виновника открытым текстом.

22 марта Министерство иностранных дел Великобритании сообщило в Twitter: лаборатория Портон-Даун точно установила, что источник яда, использованного в Солсбери, — Россия. 3 апреля этот текст стёрт.

В Интернете всё копируют и ничего не пропадает. Если вместо извинений пытаешься стереть свои слова — открытым текстом признаёшься, что не ошибся, а соврал.

А в деле Скрипалей врут особо нелепо.
На прошлой неделе сказали, что наивысшая концентрация отравы — на двери квартиры: мол, ядом намазали ручку. Специалисты тут же открытым текстом подняли версию на смех: это что же, Скрипали с боевым, то есть быстродействующим, ядом в теле четыре часа по городу бродили? Тогда заявили, что дочь по просьбе отца привезла из Москвы отравленную гречневую крупу. Хотя он не реже раза в месяц заходил в лондонский магазин, где гречка есть всегда. Я уж не говорю о том же быстродействии. Но главное — сообщили, что Юлия Сергеевна Скрипаль пришла в себя. С нервно-паралитическими ядами это возможно, только если противоядие ввели в первые минуты после отравления. То есть кто-то заранее знал: чем травили Скрипалей, где и когда.

В этом деле Англия ведёт себя как школьник, не выучивший урок, пытающийся подогнать решение под ответ. Неуклюже и смешно. Но ведь санкции, высылка дипломатов, напряжение, уже названное Ледяной войной, — это же всерьёз. И, похоже, надолго.
Самые дорогостоящие новости недели – из той же Британии и Соединённых Государств Америки. Убежище для больших российских денег ожидаемо превращается в ловушку.

Вашингтон накажет ещё 6 российских олигархов по делу о вмешательстве РФ в выборы президента СГА. Как сообщили СМИ, их имена объявят до конца недели.
Запрет на въезд в СГА и страны ЕС — самое безобидное. Бизнесменов ждут замороженные счета и арестованная недвижимость. В Британии на русские деньги объявлена настоящая охота. С Лондона за выход из Европейского Союза требуют отступные. Ни много ни мало 60 миллиардов евро. А взять их можно из кармана тех, кто перевёл свои активы в демонстративно респектабельные английские банки, кто напокупал старинных особняков и уже почувствовал себя аристократом.

На минутку.

Больше британцы не дают!

Конечно, привезти и потратить миллионы дали! А теперь требуют доказать законность получения каждого пенни. А с этим у наших чиновников и бизнесменов непросто. Кто ж их считает! Но даже если кому и удастся вырвать свои деньги из юридических когтей — банкам останутся проценты за весь срок заморозки. Тоже не мелочь. Обидно, товарищи? Но вас же предупреждали!
Владимир Владимирович Путин ещё 19 июня 2002 года на заседании торгово-промышленной палаты предупредил, что деньги наших граждан за рубежом могут заморозить в любой момент: дружба дружбой, а табачок врозь — захлебнётесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать! Тогда мало кто поверил нашему президенту. Наших скоробогачей оскорбляла сама идея оставить деньги в России, дать им работать на страну. Зато так сладко щекотала мысль о жизни под лордами… Ну что, сами виноваты.
Министерство иностранных дел Российской Федерации напомнило Великобритании: в политике нет привилегий. И дело не только в том, что каждая страна, выславшая дипломатов РФ, получила в ответ высылку из РФ того же числа своих дипломатов.

30 марта британскому послу сообщили, что за месяц число сотрудников посольства и консульств в РФ должно быть сокращено до равенства с числом соответствующих сотрудников РФ в Британии. В прошлом году то же сделано с дипломатами Соединённых Государств Америки.

Открытым текстом напомню: СГА сократили у нас визовую службу, а те, кто консультирует профессиональных бунтарей и читает лекции о прелести американского образа жизни и смерти, никуда не делись и по сей день разъезжают по нашей стране, рассказывая, как много наслаждения мы получим, когда уляжемся под СГА в пикантной позе или окажемся на их обеденном столе в тщательно пропечённом виде.
Англичане предвидели наш симметричный ответ и заранее предупредили, что по американскому примеру визы нам будут выдавать медленно и неохотно. Зато мы уже приостановили деятельность их Британского совета, ведущего ту же агитацию на тему «рус, сдавайся!» Он за много лет так и не удосужился оформить свой статус в нашей стране: белому сахибу невместно подчиняться правилам туземцев.

Открытым текстом заверяю: после опыта десятилетий разрушения нашей страны по англосаксонским рецептам верить им может разве что либероид, закрывший глаза и верующий, что солнце восходит на Западе. С агитацией среди этих немногих и оставшиеся британские дипломаты справятся. А визы русским в Британию нужны не больше, чем британцам визы в РФ. Надеюсь, даже британцы, разбив лоб о самостоятельно выстроенную стену, додумаются, как её разобрать.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru

Метки: открытым текстом
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