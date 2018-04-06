Новости Украины и Новороссии 06 апреля 2018

Экипаж задержанного судна “Норд” не покинет борт без капитана

Экипаж задержанного на Украине российского рыболовецкого судна “Норд” не намерен возвращаться без капитана, заявили члены команды в телеобращении, показанном в эфире телеканала “Россия 24“, передает РИА Новости.

Херсонский суд в четверг перенес избрание меры пресечения капитану судна Владимиру Горбатенко на пятницу. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск, покидать судно им запрещено.

“Мы сюда вдесятером пришли, вдесятером мы отсюда и уйдем. Пока не будет освобожден наш капитан, даже если по нам будут приняты какие-то решения, мы борт судна не покинем”, — сказал один из членов экипажа.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно “Норд” под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Украинский суд 30 марта арестовал судно “Норд”.

Транспортный коллапс Украины уже невозможно остановить (ВИДЕО)

На Украине идут необратимые процессы. Ее инфраструктуру восстановить невозможно. И дело тут даже не в том, что много воруют, а в том, что украинская инфраструктура не нужна никому. Именно поэтому вслед за автомобильными дорогами с ее карты постепенно начнут исчезать ЖД станции, а потом и трубопроводы. На Украине снова весна, и вместе с весенним снегом с ее территории начали очень быстро исчезать и дороги. Причем в буквальном смысле этого слова. Уже никто не вспоминает прошлогодние обещания Владимира Гройсмана о том, что такое больше никогда не повторится и что на Украине теперь с каждым годом ситуация с транспортной инфраструктурой будет только улучшаться. Наоборот сегодня все чаще стали говорить о том, что в ближайшие годы все станет заметно хуже и с этим уже ничего нельзя поделать. Читайте также: Арабы и кавказцы устроили кровавую бойню в Киеве, полицейские боялись выйти из машин (ФОТО) Юрий Подоляка (Yurasumy), специально для «Русской Весны»

ДНР: Военный Трибунал вынес приговоры за шпионаж

Военный Трибунал Верховного Суда Донецкой Народной Республики в марте 2018 года вынес три приговора обвиняемым в шпионаже в пользу иностранной разведки (статья 321 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики). Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Верховного Суда ДНР. Осуждён уроженец города Комсомольское, 1956 года рождения, который дал добровольное согласие представителям СБУ на сотрудничество с данной разведывательной структурой, и в рамках этого сотрудничества неоднократно производил фото и видеосъёмку военнослужащих Донецкой Народной Республики, техники, зданий и сооружений согласно заданиям, переданным ему сотрудниками иностранной разведки, после чего передавал эти данные в СБУ. Также осуждён по статье 321 УК ДНР уроженец города Горловки, 1956 года рождения. Он тоже по собственной инициативе дал согласие на совершение противоправных действий и неоднократно выполнял задания СБУ по сбору сведений о военнослужащих Донецкой Народной Республики, военной техники и объектах дислокации. Ещё один приговор Военного Трибунала был вынесен в отношении уроженки Донецка, 1963 года рождения, которая на момент совершения преступления являлась государственной служащей. Однако, несмотря на это обстоятельство, в 2015 году она выехала на территорию Украины, где и была завербована Службой Безопасности Украины и на протяжении более года сотрудничала с этой разведывательной структурой, предоставляя СБУ сведения, не подлежащие разглашению. Все подсудимые признаны Военным Трибуналом Донецкой Народной Республики виновными в шпионаже. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Читайте также: «Какой поход на Ростов?! Нам хотя бы Донецк освободить», — генерал ВСУ разрушил «патриотические иллюзии» (ВИДЕО)

«Счастливая пенсионерка» из агитационного ролика Порошенко тратит 3/4 пенсии на коммуналку и живет впроголодь (ВИДЕО)

Ставшая символом счастливого украинского пенсионера в агитационном ролике президента Порошенко жительница Чернигова Раиса Кузьменко заняла три тысячи гривен на лекарства и до сих пор ждет повышения пенсии. Об этом говорится в сюжете украинского пропагандистского телеканала ТСН. В холодильнике пенсионерки молоко и запасы консервации. Фруктов или мяса давно не было. «За что мне жить? Я взяла бутылку молока, закипятила и мне этого хватает на неделю. Домашнее, все на рынке покупается. Я тоже яблочки хочу, какую апельсинку», — говорит Раиса Кузьменко, пенсия которой составляет 1 900 гривен. Из этой суммы полторы тысячи женщине приходится отдавать за коммунальные услуги. В телевизионном ролике в поддержку президента — Раиса Кузьменка стала образцом счастливого пенсионера. «Я проработала 43 года. Наконец получила большую пенсию», — произносит пенсионерка в ролике. Читайте также: Меня избили за то, что я украинец, — «леденящая кровь» история из Ялты (ВИДЕО) Режиссер, который говорил женщине, что надо озвучить в ролике, приехал из Киева. Как ее нашел, она не знает. Сам режиссер от комментариев отказался, но предварительно в переписке с ТСН написал, что сам был удивлен малой пенсией Раисы Кузьменко, и надеется, что ее поднимут. «Таким категориям людей должны поднять. Гройсман даже указ месяца полтора назад подписывал… И также я не глава Пенсионного фонда… Пусть ей помогают ее сыновья, которых у нее много и которые оставили ее один на один с этой пенсией», — написал режиссер. Раисе Кузьменко 82 года, из которых 43 она проработала вахтершей и швеей. Живет сама, хотя имеет четырех детей и шестерых внуков. Денег у них, объясняет, не берет, потому что те тоже едва выживают. Женщина только переболела — деньги на лекарства заняла. В пенсионном фонде пояснили, что пенсия Ларисы Кузьменко выше прожиточного минимума и повышение ожидается лишь в декабре — на девять гривен. Читайте также: «Десятки автоматчиков ворвутся в Раду, выведут депутатов и расстреляют на площади», — Аваков рассказал о подготовке переворота

«Даже ржавая баржа выйти боится» — украинские моряки «сидят по норам» после захвата Украиной российского судна

Украинские моряки после захвата Украиной российского судна «Норд» не рискуют выходить в Азовское море. Об этом сообщил журналист Олег Крючков. «Сегодня перед съемками прочитал заявление погранслужбы Украины, мол, все корабли, приписанные к крымским портам, будем арестовывать… Так совпало, что мы снимали сегодня плановый сюжет с российскими пограничниками. Вышли в Азовское море и через несколько часов оказались на траверзе Бердянска, милях в двадцати… Думали, хоть один украинский корабль или судно увидим, но нет. Пустой горизонт. Самое смешное, что уже больше недели из украинских портов на Азове даже ржавая баржа выйти боится. Никого. Сидят по норам, а так смелые, заявления одно за другим…» Читайте также: ВАЖНО: Россия депортирует ополченца Донбасса, — подробности (ФОТО)

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Тьма российских танков

На Украине устарели 94% дорог

На Украине 94%, или 160 тыс. км, дорог государственного и местного значения эксплуатируются сверх установленных нормативов, а для приведения их в нормативное состояние необходимо проводить ремонт не менее 10-12 тыс. км в год. Об этом сообщил советник главы «Укравтодора» Александр Кава. «Если мы говорим о сети дорог государственного и местного значения — 170 тыс. км дорог, то 160 тыс. км, или 94%, дорог эксплуатируются сверх установленных нормативов. Эти дороги должны были быть капитально отремонтированы или реконструированы 10-40 лет назад. Главная причина, почему этого не делалось, заключается в том, что средств, которые выделялись, было очень мало. Даже в прошлом году, когда было отремонтировано рекордное за последнее 10-летие количество дорог, было сделано 2,1 тыс. км из 170 км. Поэтому, чтобы дорожную сеть привести в нормативное состояние в обозримом будущем, необходимо капитально ремонтировать, реконструировать и проводить средний ремонт не менее 10-12 тыс. км в год», — сказал он. Также Кава отметил, что общая протяженность украинских дорог вместе с улично-дорожными сетями составляет около 430 тыс. км, из которых только 50 тыс. км дорог государственного значения, за которые несет ответственность «Укравтодор». «На Украине общая протяженность дорог вместе с улично-дорожными сетями составляет около 430 тыс. км. Из них 250 тыс. км — это улично-дорожная сеть в населенных пунктах, за которые отвечают городские и сельские главы. “Укравтодор” к этим сетям не имеет отношения. Также есть 120 тыс. км дорог местного значения, которые соединяют между собой села и села с районными центрами. С 1 января 2018 года эти дороги были переданы областным госадминистрациям. Соответственно, приоритеты ремонта устанавливаются администрациями, но на первом этапе проходят согласование с “Укравтодором”, Мининфраструктуры и бюджетным комитетом Верховной рады. Кроме этого, есть 50 тыс. км дорог государственного значения, за которые несет ответственность “Укравтодор”», — сказал он. Читайте также: «Какой поход на Ростов?! Нам хотя бы Донецк освободить», — генерал ВСУ разрушил «патриотические иллюзии» (ВИДЕО)

На Украине окончательно ликвидировали ВДВ

"Скоро" (с)

Большинством голосов Верховная рада сегодня ликвидировала такое понятие как Воздушно-десантные войска. 236 голосами «за» украинский парламент поддержал законопроект о том, что аббревиатуры ВДВ в вооружённых силах Украины оставаться не должно. Как «необходимость» изменения названия объясняют в министерстве обороны майданного государства?

В пояснительной записке к законопроекту, который и разрабатывался в недрах министерства обороны Украины, говорится, что аббревиатура ВДВ неприемлема для страны в связи с «оккупацией Вооружёнными силами России части территории Украины».



Далее в МО Украины пытаются объявить, что ликвидацию названия ВДВ поддерживают и сами украинские военнослужащие:

“Действия России вызвали негатив у личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска и воздушно-десантные войска). Не должны повторяться атрибуты страны-агрессора. Учитывая указанное, считается целесообразным изменить название высокомобильных десантных войск Вооружённых сил Украины на Десантно-штурмовые войска Вооружённых сил Украины”.

Напомним, что ранее Порошенко отменил главный атрибут десантников – голубой берет. Вместо него на украинских десантниках – берет коричнево-бордового цвета.

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В Кабмине Украины заявили, что переходную администрацию на Донбассе может возглавить Швеция

Украинское правительство не перестает строить безумные планы относительно будущего Донбасса. Так, заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Грымчак в эфире Радио НВ заявил, что после того, как миротворцы ООН возьмут под контроль территории Народных Республик, в том числе участок границы между Республиками и Россией, должна быть создана переходная администрация. «После этого возможно введение международной администрации. … Переходная администрация, которая будет обеспечивать управление военными подразделениями полиции и также делать все, чтобы подготовить возвращение этих территорий под юрисдикцию украинских властей», — сказал он. Он отметил, что Россия категорически против участия стран НАТО в международной миротворческой миссии и международной администрации, а Украина категорически против участия России и стран, участвующих в Договоре о коллективной безопасности (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан — ред.). «Мы имеем предварительно, насколько мне известно, что международную администрацию могут возглавить шведы», — заявил замминистра. Читайте также: «Какой поход на Ростов?! Нам хотя бы Донецк освободить», — генерал ВСУ разрушил «патриотические иллюзии» (ВИДЕО)

В прифронтовом поселке Александровка «Почта Донбасса» открывает отделение связи

Порошенко назвал новую дату завершения военной операции в Донбассе

Режим “антитеррористической операции” в Донбассе завершится в мае, произойдет смена формата военных действий в регионе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

“Мы переходим к другому формату обороны государства”, — сказал он журналистам.

Глава государства напомнил, что украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому внедряются “более новые меры по применению вооруженных сил”, передает РИА Новсти.

“Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства”, — пояснил Порошенко, подчеркнув, что “порох надо держать сухим”.



Президент добавил, что после смены режима возглавлять военную операцию в Донбассе будет руководство вооруженных сил Украины. “Мной назначен генерал Наев, опытный военный, решительный, с уникальным военным опытом. И формат АТО (“антитеррористическая операция” — Прим.ред.) будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Наева”, — сказал он.

В марте Порошенко заявил, что режим “антитеррористической операции” (так в Киеве называют силовую операцию на юго-востоке страны) в Донбассе завершен и изменен на “операцию объединенных сил”.

Восемнадцатого января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, президент поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности, планировалось завершить “антитеррористическую” операцию и начать военную операцию.