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На избранном курсе

23:47. 6 апреля 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:


МИД отреагировал на введение новой порции санкций https://colonelcassad.livejournal.com/4104364.html против РФ.

Число предпринимаемых США с 2011 года попыток надавить на Россию санкциями 6 апреля перевалило за пятый десяток. Не добившись никакого результата за 50 предыдущих санкционных раундов, Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом.
Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб.
Складывается ощущение, что мы наблюдаем перерождение Америки: в США всё больше отрекаются от того, что прежде сами превозносили в качестве основополагающих «американских ценностей». Еще силовой захват дипломатических объектов, принадлежащих России, не только стал грубейшим нарушением международных норм, но и показал, что некогда священное для американцев право собственности превратилось в пустой звук.

Безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции. Помехи вещанию российского канала RT – наглядный пример стремления заглушить источник альтернативной информации, ограничить свободу слова. Наконец, об отношении к правам человека ярко свидетельствует легализация в начале XXI века средневековых пыток, содержание узников в правовом вакууме на военной базе в Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ.
Американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом.
Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество.
Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3155463 – цинк

Относительно перерождения "американских ценностей" и деградации демократии", то это уже давно произошло, еще при Буше. Поэтому в нынешних действиях США нет ничего нового – бьют по российских олигархам, потому что могут. Про свободную конкуренцию улыбнуло, особенно если вспомнить поправку Джексона-Вэника. Там где это было необходимо, США всегда легко нарушали свои же "принципы", если это было выгодно. Касательно заглушения альтернативных источников информации, то после ударов в 1999 году по зданию ТВ Сербии, в случае с RT глушение идет в щадящем режиме.
В остальном же – курс РФ конечно не изменится, санкции накладывать не прекратят. Этот курс определен не то чтобы большим желанием российских элит не вписавшихся в западный мир, но логикой идущей Холодной войны. Поэтому обвинительная риторика будет и далее сопровождать пикированое американо-российских отношений к глубокому дну, которое пока не достигнуто.



Между тем, акции компаний принадлежащих фигурантам списка спикировали вниз и потери составили от нескольких десятков миллионов до миллиарда долларов, как в случае с Дерипаской. Патриотическая пугалка из 90х "внезапно" оказалась не пугалкой.
Ждем рассказов про воспылавших патриотизмом олигархов и необходимость им помочь, ибо эти прекраснодушно-эффективные и наивные люди и представить не могли, что джентльмены начнут их грабить и демократически деградировать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Дерипаска, мид рф, олигархи, санкции, США, холодная война, экономика
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