“Американская исключительность” — миф исключительно для внутреннего потребления

Началом войны в Сирии считается 15 марта 2011 года, когда в Дамаске прошла первая антиправительственная демонстрация.

Западная коалиция против Игил (запрещена в РФ), образованная в августе 2014 г., включает в себя более 50 стран (!). источник

Американский журналист Майкл Бом написал в своем блоге на сайте «Эхо Москвы», что коалиция во главе с США за три года освободила более 4 млн иракцев и сирийцев от игиловской оккупации, и 85−90% территории, которую ИГИЛ контролировало в Сирии и Ираке. источник Американский журналистнаписал в своем блоге на сайте, что коалиция во главе с США заосвободила болееот игиловской оккупации, итерритории, которую ИГИЛ контролировало в Сирии и Ираке.

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Осенью 2015 года Россией была создана собственная коалиция против ИГИЛ:

РФ, Сирия и Иран.

«К 30 сентября 2015 года около 90 процентов территории Сирии находились под прямым или косвенным контролем ИГИЛ» - слова официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. источник

«Сейчас «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) контролируетменее пяти процентов территории Сирии» - сказал Глава Минобороны России Сергей Шойгу. (октябрь 2017 г.) источник

Мифы американской исключительности

2015

Автор: Джек Расмус

Исключительность в здравоохранении, образовании и пенсионном обеспечении?

США исключительны в том, что это единственная передовая экономика в мире, которая не сумела обеспечить всеобщее здравоохранение своим гражданам.

У них большая, паразитическая коммерческая система здравоохранения, заточенная под многомиллиардные прибыли, получаемые частными компаниями медицинского страхования, вытягивающими ежегодно $1 триллион из карманов американских потребителей, перекидывая бумаги; обширная сеть «коммерческих» госпиталей, которая вытягивает ещё $900 миллиардов ежегодно; фармацевтические компании, которые выставляют счёт в $94 000 за медикаменты для лечения гепатита С (это $1 125 за каждую пилюлю) и выставляют пациентам счета от $14 000 до $64 000 за лекарства от рака, и у них самый высокооплачиваемый медицинский персонал в мире.

США тратят на здравоохранение более $3 триллионов ежегодно, и эта сумма растёт.

Это около 18% из $17.4 триллионов годового ВВП, иначе говоря, почти один из каждых пяти потраченных долларов идёт на здравоохранение.

Это самые высокие расходы на здравоохранение в индустриальном мире.

Имея столь огромные расходы, страна занимает 39-е место в мире по уровню детской смертности, 42-е по смертности среди взрослых и 36-епо ожидаемой продолжительности жизни.

Да уж, США исключительны в здравоохранении.

А ещё США исключительны в образовании.

Студенты колледжа стали, по сути, – согласно договору об ученичестве – слугами истеблишмента образования, сверх-высокооплачиваемых администраторов и банкиров, задолжав более $1.1 триллиона только на получение образования в колледже – наибольший долг за высшее образование на душу населения, чем в любой другой стране мира.

Стоимость посещения колледжа с четырёхлетним обучением сегодня в среднем обходится от $30 000 до $60 000 за каждый из четырёх лет студенческого образования.

Миф об экономической исключительности США

У американских рабочих – самый длинных рабочий день среди индустриальных экономик мира, самый короткий ежегодный оплачиваемый отпуск (в среднем оплачивается 7 дней отпуска в год), и перспектива нищеты, когда они выйдут на пенсию или не смогут больше работать.

Американские рабочие могут получать пособие по безработице лишь 6 месяцев и в размере трети своей прежней зарплаты, когда теряют работу – сравните с, например, немецкими рабочими, которые получают пособие по безработице два года и в придачу им дают возможность переподготовки. Но, какого чёрта, у нас же больше авианосцев, чем у немцев!

Да, США исключительны. Американские рабочие больше всех болеют, больше всех обременены долгами, больше всех работают сверхурочно, меньше всех защищены, им платят меньше всех компенсаций, и они больше всех напуганы будущим, чем рабочие в любой стране развитого индустриального мира.

А ещё США исключительны потому, что тратят на войска больше, чем все остальные передовые экономики мира вместе взятые.

Истинный «военный бюджет» США составляет около $1 триллиона в год, а не те $650 миллиардов или около того, о которых рапортует Пентагон, и которые распиханы по десяткам закоулков его ежегодного экономического бюджета.

У Пентагона более 1 000 военных баз по всему миру. Он постоянно занят в намного большем количестве войн по всему миру, чем любая другая страна. И он шпионит ежедневно за своими гражданами и гражданами остального мира больше, чем все «секретные агенты» всего остального мира вместе взятые. Исключительный? Ещё бы!

Одна из любимых идеологических стратегий правящей элиты и классов – убеждать свой рабочий класс, что он исключителен – подразумевая, что, возможно, ситуация для них и не прекрасна, и может быть даже ухудшается, но по крайней мере, не так сильно, как для других.

«Могло бы быть и хуже, но только взгляните на бедных рабочих в странах Х и У. может, тут и не великолепно, но, черт возьми, у нас всё не так уж и плохо, верно?»

Обращение к исключительности – попросту ещё одна идеологическая задумка, чтобы заставить рабочий класс принять ухудшающиеся условия. Просто ещё один идеологический инструмент по обеспечению пассивности людей. Чтобы они приняли окружающую реальность, как неотвратимую судьбу. Чтобы заставить их поверить, что хотя их условия жизни и ухудшаются, они не так уж и плохи.

А ведь они плохи…

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Командуй холуями, что вступили в НАТО. Понял, дурак? Вашей нации гомосеков пора дать урок.

Источник: cont.ws