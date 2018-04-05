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“Выдуманная” боль

10:08. 5 апреля 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:
"Выдуманная" боль

Человек стремится постичь все загадки и тайны мира, который его окружает, но постоянно забывает, что одна из самых больших загадок — он сам. В отношении человеческого организма еще столько вопросов, которые ждут, пока чей-нибудь светлый ум найдет на них ответ, а уж про душу вообще молчу. Не могу назвать себя верующим человеком, но в существование чего-то, что неподвластно пока осознанию, я безусловно верю. И в то, что на разуме и инстинктах дело не заканчивается — есть нечто более сильное и масштабное, что проходит через всю нашу жизнь и за ее пределы. Впрочем, это только мое мнение, и оно вполне может быть раскритиковано — это право читателя. Немного отвлеклась от нити повествования в сторону Духа, — в этой статье речь преимущественно пойдет о теле. И не только.

 

Думаю, многие слышали о фантомных болях. Человек, волею судьбы лишившийся части тела, продолжает ее чувствовать. Солдат, потерявший обе ноги, просит санитара помассировать ему левую икру, так как еще не знает, что она ампутирована вместе с правой. Капитан корабля отказывается от протеза ноги — он вызывает некий разрыв шаблона, потому что мужчина чувствует отсутствующую конечность, и наличие протеза создает диссонанс в восприятии собственного тела. Та же ситуация с руками, зубами и прочим. Так и до Кащенко недалеко — удалишь зуб, а он через месяц разболится так, что обезболивающее придется принимать. И поди пойми — то ли это действительно физическая боль, то ли подсознание шутки шутить изволит.

Ипохондрики

Но бывает и так, что организм на первый взгляд цел и невредим, а боль — вот она, практически рукой потрогать можно, настолько ощутима и почти осязаема. Только вот врачи не могут найти ее причину, сколько бы ни бились. Я не испытываю никаких иллюзий по поводу современной медицины, на себе ощутила многие ее прелести, но в данном случае невольно встаю на сторону Гиппократа и его последователей. Статистика последних утверждает, что всего 20% обратившихся имеют реальные проблемы со здоровьем. Это значит, что остальные 80% попросту надумывают себе болезнь. И с такими персонажами я знакома лично, да и думаю, что в окружении каждого найдется человек, который “Ох, что-то вот голова болит… или спина… или не знаю что, но что-то точно болит! Надо бы к врачу!”. И ведь не врут. Они настолько искренни в своей вере в болезнь, что ощущают абсолютно все ее симптомы. Особенно на этом поприще отличаются ипохондрики. Вот, что по их поводу говорит словарь:

Ипохондрик постоянно проявляет беспокойство по поводу возможности заболеть одной или несколькими соматическими (телесными) болезнями, жалуется или озабочен своим физическим здоровьем, воспринимает обычные ощущения как ненормальные и неприятные, предполагает, что, кроме основного заболевания, есть какое-то дополнительное. При этом считает, что знает, какое у него “на самом деле” заболевание, но степень убежденности раз от раза меняется, и более вероятным становится то одно заболевание, то другое.

И это не тот случай, когда “лучше перебдеть”. Мнительность — худший враг ипохондрика. А представьте, что он пойдет гуглить симптомы болезни в интернете (впрочем, так чаще всего и бывает)? И потом вот такие доморощенные гиппократы сворачивают кровь не одному светилу от медицины, отказываясь от обследований и назначенного лечения, потому что “ясамвсёзнаю”. Зачем тогда пришел? И ведь объяснить, что причина недомогания, по сути, нереальна, и является всего лишь плодом неправильной работы нервной системы, и искать истоки недомогания надо не у терапевта (к примеру), а у невропатолога — бесполезно, каким бы высоким уровнем интеллекта не обладал пациент. Сложно назвать глупцом или невеждой Г. Х. Андерсена или Шарлотту Бронте, или Эдгара По, или Гоголя, или Чарльза Дарвина. Впрочем, перманентные проблемы с самочувствием не мешали им творить и вытворять, каждому в своей области. Дарвин — так тот всю жизнь промаялся с болью в животе, которая сопровождалась тошнотой. Как следствие, понижалось настроение, регулярная рвота приводила к слабости, дрожи и мигрени. Он даже дневник вел, в который скрупулезно вносил ежедневные наблюдения за собственным организмом, и в итоге сам себя убедил — болен тяжело и неизлечимо. Все врачи, к которым ему доводилось обращаться (полагаю, их было немало), в один голос твердили — никаких проблем с внутренними органами НЕТ. От слова “совсем”. Верил ли им Дарвин? Не думаю. В итоге ученый скончался в возрасте 73-х лет, причем не от боли в животе или чего-то, с ней связанного, а от сердечного приступа. Кстати, на сердце Дарвин не жаловался ни разу.

Истерия

Не уверена, можно ли называть подобные болезни ложными — все-таки боль человек чувствует, другое дело, что нет ее первоисточника. Она просто есть. Но если тот же ипохондрик пытается найти ее причину и как можно скорее избавиться от раздражителя, то человек, страдающий (или наслаждающийся?) истерией — наоборот. Он не просто не пытается, он и другим будет запрещать ставить ему диагноз, всеми силами способствуя и дальнейшему своему существованию в роли несчастной жертвы. Проще говоря, истерик будет выжимать из своего страдания максимум, получая необходимую подпитку в виде жалости и сочувствия. Этакий подвид энергетических вампиров. В большинстве своем это эмоционально неустойчивые люди, которых очень просто вывести из себя. Но проблема даже не в этом, а в том, что они легко и быстро поддаются внушению, как со стороны, так и “собственными силами”. Найдет такой в вездесущем Гугле какой-нибудь симптом, и ну накручивать себя — дескать, “у меня вот оно и болит!”. Эмоции первостепенны, логика… А что такое логика? И ведь истерики тоже не обделены интеллектом, просто идут на поводу у эмоций. Выдумывание себе какой-нибудь болячки зачастую бессознательное, но вот вера в ее существование вполне искренна.

Если ипохондрик выискивает в себе болезнь, опасаясь за собственную жизнь, то истерик делает то же самое, но только лишь потому, что ему нравится быть в центре внимания. Обвинять его в симуляции бессмысленно — он действительно чувствует все симптомы, которые придумал себе полчаса назад, и весьма артистично изображает их действие. И ради чего? Ради внимания и достижения каких-то, только ему понятных, целей. Они весьма примитивны, поэтому со стороны подобный “концерт” выглядит, мягко говоря, нелепо, а человек, его исполняющий, кажется как минимум полоумным.

Примечательно, что истерик способен до мелочей скопировать проявление болезни и поведение людей, в обществе которых он находится, и делает это непроизвольно. По сути, он и сам может не знать, что относится к данной группе людей, а если и знает, то вряд ли захочет принимать какие-то меры для собственного излечения, потому что потеряет самое важное в данной ситуации — средство, при помощи которого можно манипулировать своим окружением. Поэтому истерик в большинстве случаев будет избегать как реальной врачебной помощи (что не помешает ему вымотать нервы нескольким бригадам скорой помощи и паре-тройке дежурных врачей), так и людей, пытающихся его к этой самой помощи склонить. Кстати, подобное поведение объясняет тот факт, что среди представителей науки преобладают ипохондрики — им, в отличие от истериков, их “лжеболезнь” мешает не так чувствительно, поэтому они могут заниматься достаточно серьезной деятельностью без риска угодить в психушку.

То ли быль, то ли небыль

Исходя из вышесказанного, резюмирую: не всегда внешнее проявление болезни становится зеркалом внутреннего состояния организма, иногда все происходит наоборот. То есть болезнь сначала показывается снаружи, и уже потом влияет на состояние внутренних органов. Это так называемая психосоматическая группа заболеваний. На первый взгляд может показаться, что это полнейшая ересь, однако к этой группе относятся весьма распространенные заболевания: бронхиальная астма, язвенный колит, нейродермит, ревматоидный артрит, язва двенадцатиперстной кишки и язва желудка, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2-го типа, и еще куча всего. Даже радикулит и псориаз хотят в эту группу внести. Постараюсь объяснить с примером.

Среднестатистический гражданин, менеджер среднего звена, жалуется на сильнейшую головную боль, которая не проходит уже черт знает сколько времени. Обследование — ноль результатов. Истинная причина мигрени — длительный конфликт на работе, который и не думает затихать. Все, круг замкнулся. Пока менеджер не исключит себя из влияния этого конфликта, от мигрени он не избавится. Следствие — развитие гипертонической болезни.

Если рассматривать подобные заболевания с точки зрения психоанализа, то получается примерно так: энергия конфликта не оказывает влияние на весь организм в целом, а концентрируется в наиболее ослабленной его точке, то бишь органе. Если негативную информацию удалось нейтрализовать на уровне психики, то ее “послевкусие” реализуется уже в физической сфере, и орган, на котором сконцентрировалась энергия, страдает от развившейся “из ниоткуда” болезни.

Самое занятное, что “классические” ипохондрики и истерики от психосоматических болячек страдают не так уж часто. Объясняется это тем, что они как бы “сливают” весь негатив, который приводит к реальной болезни. Первые выражают его в бесконечных стенаниях на тему “как мне плохо”, вторые — в столь же бесконечных истериках по поводу и без.

Страшно то, что отличить реальное заболевание от придуманного очень сложно, и не всегда по плечу даже опытному медику, особенно в случае с психосоматикой — если отталкиваться от моего примера, то лечение надо назначать не от гипертонии или мигрени, а от конфликтов на работе. Но кто будет разбираться в таких тонкостях? Воистину, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Врач вряд ли определит причину болезни, если она находится далеко за пределами его компетенции.

К чему я веду. Не копите в себе негатив — он приводит не к самым хорошим последствиям. Человек, скрупулезно собирающий энергию подобного характера, рано или поздно просто переполнится ею, и тогда она будет искать выход. Им может стать скандал в семье на ровном месте, или на работе, или еще где-то, то есть негатив будет просто перекинут на другого человека, и с ним повторится точно такая же история. Либо второй вариант — болезнь, причем реальная, а не выдуманная. Тоже удовольствие ниже среднего. Поэтому ищите способ вернуть гармонию в свой внутренний мир, причем вернуть без “крови” и условных жертв. У нас нет кукол для битья, которые популярны в Японии для снятия стресса, и правила приличия не позволят отпинать ближайший столб, поэтому нужно отыскать свой способ разрядки. Кто-то дрова колет, кто-то рукоделием занимается. Вариантов множество — искренне желаю вам найти свой, чтобы подстраховать организм, потому что второго не будет, а если и будет, то уже не в этой жизни.

 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: здоровье
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