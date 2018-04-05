. Слова сами по себе значат не более, чем направление товарных потоков. Беда в другом, когда указанные два слова выступают без необходимого третьего:

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Что США закупают в России – стране с «порванной в клочья экономикой»

Иначе, если мы отдаём свои ресурсы, переработанные или нет, за некие куски резаной бумаги или ГМО-кукурузу, без эквивалентного притока ресурсов из страны-получателя наших товаров, то подобный экспорт есть не что иное, как разграбление страны. И будущих её поколений.Хотя, конечно,можно и возгордиться, мол, вот, Россия в сами Соединённые Штаты поставляет на столько-то миллиардов долларов российских ресурсов.

В 2017 г., согласно данным внешнеторговой статистики США, их импорт из России составил 17,7 млрд долл. В последние несколько лет на Россию приходится 0,7% американского импорта — примерно такую же долю имеют Нидерланды, Саудовская Аравия и Сингапур.



На пике в 2011 г. она достигала 1,6% (14-е место среди всех стран), но тогда и нефть была очень дорогая, и металлы, и удобрения.



Главной статьей закупок уже 15 лет остаются нефтепродукты, но общий перечень регулярно поставляемых в существенных объемах товаров насчитывает две сотни позиций (в общем импорте США их 1200).

В 2017 г. импорт США из России имел величину более 1 млрд долл. по 4 товарам, более 100 млн долл. — по 22 товарам, более 10 млн долл. — по 65 товарам, более 1 млн долл. — по 165 товарам.



Вот крупнейшие позиции.