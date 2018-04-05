Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Возгордимся нашим экспортом в США???

16:51. 5 апреля 2018 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:
Ð¡Ð¨Ð Ð·Ð°ÐºÑÐ¿Ð°ÑÑ Ð²Â Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð´ÐµÑÑÑÐºÐ¸ Ð²Ð¸Ð´Ð¾Ð² Ð¿ÑÐ¾Ð´ÑÐºÑÐ¸Ð¸Некогда какие-то люди изобрели красивые слова: экспорт и импорт.

Слова сами по себе значат не более, чем направление товарных потоков.

Беда в другом, когда указанные два слова выступают без необходимого третьего: обмен.

Иначе, если мы отдаём свои ресурсы, переработанные или нет, за некие куски резаной бумаги или ГМО-кукурузу, без эквивалентного притока ресурсов из страны-получателя наших товаров, то подобный экспорт есть не что иное, как разграбление страны. И будущих её поколений.

Хотя, конечно, в патриотическом угаре можно и возгордиться, мол, вот, Россия в сами Соединённые Штаты поставляет на столько-то миллиардов долларов российских ресурсов.
*

Что США закупают в России – стране с «порванной в клочья экономикой»

В 2017 г., согласно данным внешнеторговой статистики США, их импорт из России составил 17,7 млрд долл. В последние несколько лет на Россию приходится 0,7% американского импорта — примерно такую же долю имеют Нидерланды, Саудовская Аравия и Сингапур.

На пике в 2011 г. она достигала 1,6% (14-е место среди всех стран), но тогда и нефть была очень дорогая, и металлы, и удобрения.

Главной статьей закупок уже 15 лет остаются нефтепродукты, но общий перечень регулярно поставляемых в существенных объемах товаров насчитывает две сотни позиций (в общем импорте США их 1200).

В 2017 г. импорт США из России имел величину более 1 млрд долл. по 4 товарам, более 100 млн долл. — по 22 товарам, более 10 млн долл. — по 65 товарам, более 1 млн долл. — по 165 товарам.

Вот крупнейшие позиции.


  • Нефтепродукты. 6978 млн долл. или 14,5% импорта из всех стран.

  • Алюминий и его сплавы. 1501 млн долл. или 13,7% импорта из всех стран.

  • Чугун. 1012 млн долл. или 54,2% импорта из всех стран.

  • Нефть. 1002 млн долл. или 0,7% импорта из всех стран.

  • Стальные полуфабрикаты нелегированные. 934 млн долл. или 33,9% импорта из всех стран.

  • Платиноиды. 922 млн долл. или 20,4% импорта из всех стран.

  • Радиоактивные вещества. 653 млн долл. или 24,8% импорта из всех стран.

  • Ракообразные. 383 млн долл. или 5,1% импорта из всех стран.

  • Ферросплавы. 284 млн долл. или 9,2% импорта из всех стран.

  • Азотные удобрения. 259 млн долл. или 11,3% импорта из всех стран.

  • Двигатели и силовые установки прочие. 232 млн долл. или 4,6% импорта из всех стран.

  • Холоднокатаный нелегированный листовой прокат. 232 млн долл. или 15,9% импорта из всех стран.

  • Фанера. 200 млн долл. или 6,8% импорта из всех стран.

  • Смешанные удобрения. 197 млн долл. или 20,1% импорта из всех стран.

  • Части авиатехники. 190 млн долл. или 1,1% импорта из всех стран.

  • Титан и продукция из него. 187 млн долл. или 23,5% импорта из всех стран.

  • Калийные удобрения. 164 млн долл. или 6,3% импорта из всех стран.

  • Бесшовные стальные трубы. 161 млн долл. или 4,6% импорта из всех стран.

  • Синтетический каучук. 159 млн долл. или 10,1% импорта из всех стран.

  • Рисованные изображения. 128 млн долл. или 1,8% импорта из всех стран.

  • Никель. 123 млн долл. или 9,1% импорта из всех стран.

  • Боеприпасы. 117 млн долл. или 11,2% импорта из всех стран.

Далее выборочно некоторые интересные виды готовой продукции.


  • Шины. 59 млн долл. или 0,4% импорта из всех стран.

  • Рыбное филе. 54 млн долл. или 0,9% импорта из всех стран.

  • Термическое оборудование. 31 млн долл. или 0,6% импорта из всех стран.

  • Части железнодорожной техники. 28 млн долл. или 3% импорта из всех стран.

  • Электротехнические изделия из углерода. 25 млн долл. или 6,4% импорта из всех стран.

  • Крепкие спиртные напитки. 19 млн долл. или 0,2% импорта из всех стран.

  • Консервы из ракообразных и моллюсков. 18 млн долл. или 0,6% импорта из всех стран.

  • Лазеры и спецоптика. 16 млн долл. или 0,5% импорта из всех стран.

  • Мебель не для сидения. 13 млн долл. или 0,1% импорта из всех стран.

  • Пшеничная клейковина. 11 млн долл. или 2,9% импорта из всех стран.

  • Электронные трубки и лампы. 8 млн долл. или 3,3% импорта из всех стран.

А вот какие товары из России имели наибольшее значение в импорте США.


  • Чугун. 54,2% импорта из всех стран или 1012 млн долл.

  • Стальные полуфабрикаты нелегированные. 33,9% импорта из всех стран или 934 млн долл.

  • Радиоактивные вещества. 24,8% импорта из всех стран или 653 млн долл.

  • Титан и продукция из него. 23,5% импорта из всех стран или 187 млн долл.

  • Платиноиды. 20,4% импорта из всех стран или 922 млн долл.

  • Смешанные удобрения. 20,1% импорта из всех стран или 197 млн долл.

  • Изотопы, кроме радиоактивных. 18,2% импорта из всех стран или 15 млн долл.

  • Сера. 16,9% импорта из всех стран или 20 млн долл.

  • Вольфрамовые руды и концентраты. 16,2% импорта из всех стран или 14 млн долл.

  • Щелочные и редкоземельные металлы. 15,9% импорта из всех стран или 12 млн долл.

  • Холоднокатаный нелегированный листовой прокат. 15,9% импорта из всех стран или 232 млн долл.

  • Нефтепродукты. 14,5% импорта из всех стран или 6978 млн долл.

  • Алюминий и его сплавы. 13,7% импорта из всех стран или 1501 млн долл.

  • Редкие металлы, хром. 13% импорта из всех стран или 52 млн долл.

  • Азотные удобрения. 11,3% импорта из всех стран или 259 млн долл.

  • Боеприпасы. 11,2% импорта из всех стран или 117 млн долл.

  • Синтетический каучук. 10,1% импорта из всех стран или 159 млн долл.

  • Магний и продукция из него. 9,2% импорта из всех стран или 15 млн долл.

  • Ферросплавы. 9,2% импорта из всех стран или 284 млн долл.

  • Никель. 9,1% импорта из всех стран или 123 млн долл.

  • Фанера. 6,8% импорта из всех стран или 200 млн долл.

  • Электротехнические изделия из углерода. 6,4% импорта из всех стран или 25 млн долл.

  • Калийные удобрения. 6,3% импорта из всех стран или 164 млн долл.

  • Искусственные драгоценные и полудрагоценные камни. 6,1% импорта из всех стран или 11 млн долл.

  • Никелевый лом. 6% импорта из всех стран или 13 млн долл.

  • Прямовосстановленное железо. 5,4% импорта из всех стран или 33 млн долл.

  • Ракообразные. 5,1% импорта из всех стран или 383 млн долл.

  • Алюминиевая проволока. 4,9% импорта из всех стран или 38 млн долл.

Подготовлено по данным внешнеторговой статистики США (USITC, также доступна на TradeMap и UN COMTRADE).


***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Россия, смысл, США, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
НАЦИЯ: НАШ – НЕ НАШ
...них собирал вокруг себя всех возгордившихся, и они уходили за... ясновидцев о прекрасном будущем нашей страны, которая укажет путь... давно определились в понятии: наш – не наш. Изгои поставили дело так...надо! Определимся по принципу наш-не наш и увидим, где Нация...
Наш отвед2: Патриарх Кирилл уподобил славян животным и людям второго сорта
.... - Каковы они, отче? - Боги наши, сыне, очами незримы да зримы...своим Богом не почитаете? Али возгордились безмерно – что не по ... – помнил и чтил народ наш Древний Искон, Предков славных Заветы... вы придумать – ко Святодням нашим Исконным их приписали! И не...
К проблемам истории через призму информации
... некоторые люди охотно используют наше такое поверхностное мышление, чтобы... проворачивать хитрые операции с нашим сознанием, навязывать искажённую информацию...представителями высокоразвитой цивилизации, может возгордиться»… Предлагаю обратить внимание на...
Оскопление "Великого и Могучего" в 1918г. на потребу "Широким Массам"
...1918г. (краткая выдержка, касающаяся нашего предметнаго разбирательства отображена на скане... - возмущение, возбуждение, возгорание, вознамерился, возгордился, возлежал и т.д..Тут...алгоритм это будет задавать сознанию наших потомков, следуя заданному вектору -...
Новолетие – славяно-арийский Новый Год
... числа в летоисчислении, особенно, наших предков, которым официальная история приписывает...на часть цикла вращения нашей Земли вокруг нашего Ярилы-Солнца и назывался...величине видимому диску нашего Ярилы-Солнца… Ну как, впечатляет? Возгордились своим прошлым...
Земной Странник
... числа в летоисчислении, особенно, наших предков, которым официальная история приписывает...на часть цикла вращения нашей Земли вокруг нашего Ярилы-Солнца и назывался...величине видимому диску нашего Ярилы-Солнца… Ну, как, впечатляет? Возгордились своим прошлым...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>