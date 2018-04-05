Возгордимся нашим экспортом в США???
Слова сами по себе значат не более, чем направление товарных потоков.
Беда в другом, когда указанные два слова выступают без необходимого третьего: обмен.
Иначе, если мы отдаём свои ресурсы, переработанные или нет, за некие куски резаной бумаги или ГМО-кукурузу, без эквивалентного притока ресурсов из страны-получателя наших товаров, то подобный экспорт есть не что иное, как разграбление страны. И будущих её поколений.
Хотя, конечно, в патриотическом угаре можно и возгордиться, мол, вот, Россия в сами Соединённые Штаты поставляет на столько-то миллиардов долларов российских ресурсов.
Что США закупают в России – стране с «порванной в клочья экономикой»
В 2017 г., согласно данным внешнеторговой статистики США, их импорт из России составил 17,7 млрд долл. В последние несколько лет на Россию приходится 0,7% американского импорта — примерно такую же долю имеют Нидерланды, Саудовская Аравия и Сингапур.
На пике в 2011 г. она достигала 1,6% (14-е место среди всех стран), но тогда и нефть была очень дорогая, и металлы, и удобрения.
Главной статьей закупок уже 15 лет остаются нефтепродукты, но общий перечень регулярно поставляемых в существенных объемах товаров насчитывает две сотни позиций (в общем импорте США их 1200).
В 2017 г. импорт США из России имел величину более 1 млрд долл. по 4 товарам, более 100 млн долл. — по 22 товарам, более 10 млн долл. — по 65 товарам, более 1 млн долл. — по 165 товарам.
Вот крупнейшие позиции.
- Нефтепродукты. 6978 млн долл. или 14,5% импорта из всех стран.
- Алюминий и его сплавы. 1501 млн долл. или 13,7% импорта из всех стран.
- Чугун. 1012 млн долл. или 54,2% импорта из всех стран.
- Нефть. 1002 млн долл. или 0,7% импорта из всех стран.
- Стальные полуфабрикаты нелегированные. 934 млн долл. или 33,9% импорта из всех стран.
- Платиноиды. 922 млн долл. или 20,4% импорта из всех стран.
- Радиоактивные вещества. 653 млн долл. или 24,8% импорта из всех стран.
- Ракообразные. 383 млн долл. или 5,1% импорта из всех стран.
- Ферросплавы. 284 млн долл. или 9,2% импорта из всех стран.
- Азотные удобрения. 259 млн долл. или 11,3% импорта из всех стран.
- Двигатели и силовые установки прочие. 232 млн долл. или 4,6% импорта из всех стран.
- Холоднокатаный нелегированный листовой прокат. 232 млн долл. или 15,9% импорта из всех стран.
- Фанера. 200 млн долл. или 6,8% импорта из всех стран.
- Смешанные удобрения. 197 млн долл. или 20,1% импорта из всех стран.
- Части авиатехники. 190 млн долл. или 1,1% импорта из всех стран.
- Титан и продукция из него. 187 млн долл. или 23,5% импорта из всех стран.
- Калийные удобрения. 164 млн долл. или 6,3% импорта из всех стран.
- Бесшовные стальные трубы. 161 млн долл. или 4,6% импорта из всех стран.
- Синтетический каучук. 159 млн долл. или 10,1% импорта из всех стран.
- Рисованные изображения. 128 млн долл. или 1,8% импорта из всех стран.
- Никель. 123 млн долл. или 9,1% импорта из всех стран.
- Боеприпасы. 117 млн долл. или 11,2% импорта из всех стран.
Далее выборочно некоторые интересные виды готовой продукции.
- Шины. 59 млн долл. или 0,4% импорта из всех стран.
- Рыбное филе. 54 млн долл. или 0,9% импорта из всех стран.
- Термическое оборудование. 31 млн долл. или 0,6% импорта из всех стран.
- Части железнодорожной техники. 28 млн долл. или 3% импорта из всех стран.
- Электротехнические изделия из углерода. 25 млн долл. или 6,4% импорта из всех стран.
- Крепкие спиртные напитки. 19 млн долл. или 0,2% импорта из всех стран.
- Консервы из ракообразных и моллюсков. 18 млн долл. или 0,6% импорта из всех стран.
- Лазеры и спецоптика. 16 млн долл. или 0,5% импорта из всех стран.
- Мебель не для сидения. 13 млн долл. или 0,1% импорта из всех стран.
- Пшеничная клейковина. 11 млн долл. или 2,9% импорта из всех стран.
- Электронные трубки и лампы. 8 млн долл. или 3,3% импорта из всех стран.
А вот какие товары из России имели наибольшее значение в импорте США.
- Чугун. 54,2% импорта из всех стран или 1012 млн долл.
- Стальные полуфабрикаты нелегированные. 33,9% импорта из всех стран или 934 млн долл.
- Радиоактивные вещества. 24,8% импорта из всех стран или 653 млн долл.
- Титан и продукция из него. 23,5% импорта из всех стран или 187 млн долл.
- Платиноиды. 20,4% импорта из всех стран или 922 млн долл.
- Смешанные удобрения. 20,1% импорта из всех стран или 197 млн долл.
- Изотопы, кроме радиоактивных. 18,2% импорта из всех стран или 15 млн долл.
- Сера. 16,9% импорта из всех стран или 20 млн долл.
- Вольфрамовые руды и концентраты. 16,2% импорта из всех стран или 14 млн долл.
- Щелочные и редкоземельные металлы. 15,9% импорта из всех стран или 12 млн долл.
- Холоднокатаный нелегированный листовой прокат. 15,9% импорта из всех стран или 232 млн долл.
- Нефтепродукты. 14,5% импорта из всех стран или 6978 млн долл.
- Алюминий и его сплавы. 13,7% импорта из всех стран или 1501 млн долл.
- Редкие металлы, хром. 13% импорта из всех стран или 52 млн долл.
- Азотные удобрения. 11,3% импорта из всех стран или 259 млн долл.
- Боеприпасы. 11,2% импорта из всех стран или 117 млн долл.
- Синтетический каучук. 10,1% импорта из всех стран или 159 млн долл.
- Магний и продукция из него. 9,2% импорта из всех стран или 15 млн долл.
- Ферросплавы. 9,2% импорта из всех стран или 284 млн долл.
- Никель. 9,1% импорта из всех стран или 123 млн долл.
- Фанера. 6,8% импорта из всех стран или 200 млн долл.
- Электротехнические изделия из углерода. 6,4% импорта из всех стран или 25 млн долл.
- Калийные удобрения. 6,3% импорта из всех стран или 164 млн долл.
- Искусственные драгоценные и полудрагоценные камни. 6,1% импорта из всех стран или 11 млн долл.
- Никелевый лом. 6% импорта из всех стран или 13 млн долл.
- Прямовосстановленное железо. 5,4% импорта из всех стран или 33 млн долл.
- Ракообразные. 5,1% импорта из всех стран или 383 млн долл.
- Алюминиевая проволока. 4,9% импорта из всех стран или 38 млн долл.
Подготовлено по данным внешнеторговой статистики США (USITC, также доступна на TradeMap и UN COMTRADE).
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com