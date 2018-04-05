Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 апреля 2018

Грамота полковника Альмидни

Батальон российской военной полиции вернулся домой из Сирии

5-й корпус сыграл важную роль в операциях 2017 года (отражение наступление "Ан-Нусры" в Северной Хаме в марте 2017 года, бои за освобождение Дейр-эз-Зора, Маядина, Маадана и т.д.). В его формировании принимали активное участие российские военные советники и инструкторы. Большая часть техники (в частностности, многочисленные Т-62) для корпуса была поставлена из России. По сирийским меркам данное формирование считается выше среднего.Старое видео о создании корпуса.

В Ингушетии в гарнизоне Троицкое военнослужащих встречали близкие, друзья, командиры и ветераны.



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Россия, Иран и Турция призвали мир оказать гуманитарную помощь Сирии

Президенты трех стран согласовали совместное заявление по Сирии в ходе трехстороннего саммита в Анкаре.





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Шойгу: международная коалиция не ставила себе цели победить терроризм в Сирии

Скорее всего, целью международной коалиции в Сирии была не победа над терроризмом, а расшатывание ситуации в регионе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.



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Ремонтная база бронетехники в Хомсе

Хотеть и суметь — разные вещи, — Пушков прокомментировал планы Трампа вывести войска из Сирии

Планы американского президента по выводу войск из Сирии могут так и остаться планами, потому что он не может совладать ни с собственной администрацией, ни с другими властными кругами США. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя циничное предложение Трампа «позаботиться о Сирии другим». «Трамп заявил, что хочет вывести войска из Сирии, но не факт, что выведет. И хочет поладить с Россией, но далеко не факт, что поладит. Хотеть и суметь — разные вещи. Иногда желания опережают возможности — особенно, когда часть администрации США находится в оппозиции президенту», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter. Как сообщала «Русская Весна», на прошлой неделе Трамп пообещал, что Штаты скоро покинут Сирию, а «американские солдаты вернутся на родину, где им и следует быть». Он также добавил фразу «пусть об этом (ситуации в Сирии — прим. РВ) заботятся другие». Учитывая, что Россия уже три года вплотную занимается исправлением последствий чудовищной войны в Сирии, пытаясь справиться с гуманитарной катастрофой, которая царит во многих регионах страны, то «об этом» уже заботятся другие. «Русская Весна» регулярно освещает гуманитарные миссии Мниобороны России, когда в освобождённые от боевиков-исламистов районы приезжают российские военные с продовольственными грузами, а в передвижных полевых госпиталях сирийцам предоставляется медицинская помощь. «Помощь» стран Запада, спровоцировавших и развязавших эту войну, ограничивается редкими конвоями ООН, которые оседают на складах террористов. Вывод войск с Ближнего Востока был одной из «фишек» предвыборной кампании Трампа, это отозвалось во многих американцах, уставших от бессмысленных и бесконечных войн за рубежом, но пока даже спикер госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что не располагает информацией о планах по «выходу из Сирии». Читайте также: СРОЧНО: Разбился истребитель ВВС США

Правда о подземельях Восточной Гуты

В сирийской Ракке провели первый чемпионат по футболу

Спутниковые снимки ремонтной базы в провинции Хомс, где ремонтируют сломавшуюся или подбитую бронетехнику сирийской армии, а также приводят в работноспособное состояние различное старье.Как всегда интересный сюжет от военкоров Anna-News, посвященных подземной фортификации боевиков, которые прокопали километры тоннелей под захваченными городами.Много интересных деталей и подробностей, раскрывающих проблематику выковыривания боевиков из городов с подобными подземными укреплениями.Плюс фото подземной тюрьмы "Файлах-аль-Рахман" в Замалке. В ней содержались пленные, провинившиеся гражданские и заложники.Надо полагать, что позднее появятся подробности о таких же сооружениях под Джобаром и Думой. Пока в основном исследуют те тоннели, о которых перед выездом сообщили боевики или же мирные жители. Полная карта тоннелей Восточной Гуты потребует изрядной работы.