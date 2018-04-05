Россия получит упрощенный доступ с Мозамбик
00:02. 5 апреля 2018 Просмотров - 222 Нет комментариев Опубликовал: brahman
И еще об африканских делах.
Мозамбик согласился предоставить России право упрощенного захода военных кораблей в свои порты и заинтересован в прибытии российских военных советников.
На полях MCIS2018 Министры обороны РФ и Мозамбика Сергей #Шойгу и Атаназиу Салвадор Мтумуке подписали Соглашение об упрощённом порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика и Меморандум о сотрудничестве в военно-морской области министерств обороны двух стран
Как отмечается в сообщении, главы оборонных ведомств двух стран также подписали меморандум о сотрудничестве в военно-морской области. Российское Министерство обороны рассчитывает, что подписанные документы «придадут дополнительный импульс развитию военного взаимодействия», заявил Шойгу во время встречи с Мтумуке.
В свою очередь, министр обороны Мозамбика сказал, что его страна заинтересована в том, чтобы принять у себя военных советников из России. Он заверил, что народ Мозамбика «весьма заинтересован» в дальнейшем развитии взаимодействия с Россией. По словам Мтумуке, отношения с Москвой «зародились в самом начале» борьбы его страны за национальное освобождение и продолжались, когда были сформированы мозамбикские вооруженные силы.
«Мы хотели бы также подчеркнуть, что на нашем национальном знамени изображен автомат Калашникова, который символизирует глубокие отношения между нашими странами в военной области, которые, мы надеемся, будут вечными», — сказал Мтумуке.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ac524659a794750adf1b3b7?from=newsfeed – цинк
Кроме того, подписаны договоренности о военном сотрудничестве с Гвинеей и Эфиопией.
Уже не трудно заметить, что Россия занимается постепенным восстановлением своих позиции на африканском континенте, которые были утрачены после развала СССР. Трамплином для этой деятельности послужил успешный ход сирийской войны, который открыл для России целый ряд ранее закрытых дверей.
Есть мнение, что это далеко не последняя африканская страна, которая в ближайший 1-2 года вступит на путь сотрудничества с РФ в оборонной области. Сейчас проблема скорее в том, что предложений будет куда больше, чем Россия экономически сможет потянуть без ущерба для основных направлений своей военной политики. С другой стороны, поступающие предложения создают достаточно симпатичную возможность выбирать из них. Еще 3 года назад до ввода войск в Сирию, такой роскоши у российской военной дипломатии не было.
Источник: colonelcassad.livejournal.com