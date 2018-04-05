Правительство приняло распоряжение уничтожающее Байкал

Из границ водоохранной зоны Байкала исключили населённые пункты, а Минсельхоз РФ собирается разрешить убийство нерп.

Скандальный проект по значительному сокращению границ водоохранной зоны озера Байкал утверждён 26 марта 2018 года,несмотря на протесты учёных, природоохранной прокуратуры и некоторых депутатов госдумы РФ. Пока страна горевала вместе с Кемерово, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял поправки в распоряжение правительства РФ, регламентирующие исключение территорий населенных пунктов из границ водоохранной зоны озера Байкал. А Минсельхоз РФ 30 марта опубликовалпланируемые поправки в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, разрешающие убийство нерп.Существует мнение, что, как и в случае со сливом Байкала, чиновники воспользовались отвлечением внимания общественности и приняли документы в интересах отдельных лиц.

Убийство по-первобытному

Итак, Минсельхоз РФ подготовил документ, снимающий запрет на добычу байкальской нерпы. В новой версии документа под защиту попадают только кормящие самки и детеныши на стадии белька. И хотя поправки носят ограничительный характер (по срокам и участкам добычи), сама по себе попытка легализации убийства шокировала экологов и общественность. К примеру, о том, что разрешать отстрел без проведения учета популяции — это по-первобытному, неустанно повторяет иркутский учёный, кандидат биологических наук Евгений Баранов, более 35 лет занимающийся изучением байкальской нерпы.

По его словам, публикуемая величина количества байкальских нерп в последние годы составляет около 130 тысяч особей.

«Поскольку в 90-е годы прошлого века учеты нерп давали значение этой величины около 100 тысяч, данные последних лет трактуются как рост популяции и служат аргументом в пользу возобновления добычи нерп. Однако, если учесть погрешность в определении численности нерп — более 30%, то утверждать, что популяция выросла, нельзя, потому что 130 отличается от 100 как раз на эти 30 процентов. Можно лишь сказать, что используемая методика учета не позволяет судить об увеличении численности нерп на Байкале, поскольку имеет значительную погрешность», — заверил учёный.

Напомним, байкальская нерпа до сих пор не внесена в основной (правовой) раздел Красной книги и указана только в «перечне… животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде», но её промысел запрещён с 1980 года, так как популяция нерп сильно уменьшилась из-за браконьерства. Сейчас исключение сделано лишь для учёных и представителей коренных народностей Севера (в основном эвенкам). Но после того, как местные «эксперты» стали заявлять, что популяция нерп чрезмерно выросла, а охота на неё и деликатесы из тюленьего мяса могут привлечь зимой туристов на Байкал, среди местных бизнесменов появились «деятели», выступающие против запрета охоты на байкальскую нерпу.

То, что они добиваются разрешения на массовый промысел в своих корыстных целях, стало видно на примере появления сайтов, предлагающих туристам «Байкальское сафари» за немалые деньги. Причём одно из предложений стоимостью от 150 тыс. рублей с человека (удалено по требованию прокуратуры) относилось к 2019 году. Скорее всего, именно к тому времени и планируется пролоббировать разрешение на охоту.

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Источник: regnum.ru