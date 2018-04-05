Новости Украины и Новороссии 05 апреля 2018

На Украине горела Приднепровская ТЭС (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью 5 апреля (около 4:00) на Украине произошло возгорание на Приднепровской ТЭС. Огонь на территории ТЭС заметил экипаж патрульной полиции, проезжавший мимо. Примерно в это же время о возгорании узнала охрана предприятия, которая вызвала спасателей. В связи с тем, что предприятие является охраняемым объектом, вход на территорию тепловой электростанции строго запрещен. Поэтому полицейские смогли осмотреть лишь прилегающие территории и не заметили никаких подозрительных объектов или личностей. По предварительной информации, на территории ТЭС загорелся металлический трансформатор. Пожар был локализован в 4:43 и ликвидирован в 4:55, пострадавших нет. В полиции сообщили, что версия о теракте на данный момент не рассматривается. Читайте также: «Какой поход на Ростов?! Нам хотя бы Донецк освободить», — генерал ВСУ разрушил «патриотические иллюзии» (ВИДЕО)

Украинские пограничники вывезли капитана российского судна «Норд» в неизвестном направлении

Адвокаты задержанного СБУ Владимира Горбенко не располагают информацией о расположении капитана, его вывезли без их ведома.



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«Война с Россией идёт 300 лет». Украинский министр ведёт летопись

Противостояние между Москвой и Киевом продолжается уже 300 лет, и окончание этого конфликта не предвидится, передает РИА Новости заявление замминистра по вопросам так называемых временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака.

По его словам, Россия пытается «дестабилизировать обстановку», и эти «попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом продолжатся на территории всей страны без исключений».

При этом замминистра заявил, что противостояние между странами сохранится и после завершения конфликта в Донбассе.





“Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет”, - заявил Грымчак.

Напомним, ранее чиновник призывал усилить санкционное давление на Москву «для урегулирования ситуации в Донбассе и возвращения Крыма». По словам Грымчака, «Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику».

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Что будет с транзитом через Украину после запуска «Северного потока — 2»?

Ведущий эксперт Фонда энергетического развития Игорь Юшков прокомментировал заявление главы компании «Газпром» Алексея Миллера о том, что в случае успешного запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину упадёт в десять раз. «Миллер не в первый раз говорит о том, что транзит через Украину сохранится в объёме 10–15 млрд куб. м в год. Украина в случае полной реализации „Северного потока — 2“ и „Турецкого потока“ становится закрывающим поставщиком. Даже если построить обходные газопроводы и если закупки европейцами газа будут на уровне 2017 года, то полностью отказаться от Украины невозможно. В 2017 году через Украину прошло 93,5 млрд куб. м. Допустим, 55 млрд уйдёт на „Северный поток — 2“, 31,5 млрд — на „Турецкий поток“, дозагрузка „Северного потока — 1“ — это ещё 4 млрд куб. м. Всё равно получается, что 3 млрд куб. м не влезают в обходные газопроводы. „Газпром“ не ставит самоцелью полностью отказаться от украинского транзита, а говорит о том, что, например, Румынию и Молдавию можно снабжать через Украину, это будет целесообразнее», — пояснил Юшков. По его словам, сейчас статус Украины как транзитёра зависит от объёмов энергопотребления Европы. «Если европейцы сократят потребление, то на Украину ничего не остается фактически. Чем больше будут закупать, тем больше будут помогать ей. Украина пытается блокировать „Северный поток — 2“ через призывы к другим странам. Либо один из радикальных сценариев — это если Украина начнёт арест транзитного газа за счёт погашения решения Стокгольмского арбитража. „Газпром“ прекратит поставки транзитом в этом случае, американцы будут поддерживать историю, что Россия — ненадёжный поставщик и что надо заблокировать „Северный поток — 2“. Это значит хоть и сокращённые объёмы, но оставить на Украине. То есть будет проходить около 40–50 млрд куб. м — это лучше, чем 10–15 млрд», — заключил Юшков. Ранее Алексей Миллер заявил, что в случае успешного запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину упадёт в десять раз. По его словам, речь не идёт о полном отказе от транзита через территорию Украины. Так, будут продолжаться поставки газа в сопредельные со страной государства. Анастасия Румянцева

«Полное невежество в международном праве»: в России ответили на угрозы Украины задерживать корабли (ВИДЕО)

Россия в состоянии защитить своих граждан и свою территорию, и украинским политикам не следует забывать об этом. Такое заявление в беседе с RT сделал зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, граждане полуострова уже перестали реагировать на «зловещие и недобросовестные выпады» Киева. Ранее Украина пообещала принимать меры в отношении всех российских судов, которые посещают Крым. При этом в украинской Госпогранслужбе выразили уверенность, что подобные действия находятся в рамках правового поля. Киевские власти будут применять в отношении судов, входящих и выходящих из Крыма, меры в соответствии со своим законодательством. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, фактически заявив о намерении задерживать эти корабли. «Мы действуем в рамках правового поля и действующего законодательства. Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — сказал Слободян в интервью изданию «Обозреватель». Таким образом Киев ответил на требования РФ освободить сейнер «Норд». По словам Слободяна, украинские возможности соответствуют существующим для страны «угрозам». При этом спикер Госпогранслужбы добавил, что Россия контролирует Керченский пролив. «На данный момент Керченский пролив фактически полностью контролируется Российской Федерацией», — заявил он. Правовое невежество Между тем в Крыму претензии Олега Слободяна назвали пустыми и несоответствующими действующим правовым нормам. Об этом в комментарии RT рассказал заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек. «Официальный Киев — полный невежда в международном морском праве, если надеется повесить «амбарный замок» на Азовское море. Понятно, что для Украины с её сегодняшней идеологией весь мировой океан — национальные территориальные воды, и открытое заявление о последующих захватах российских судов является призывом к морским сражениям. Это поведение государства-агрессора, которое помешалось на убеждении, что «все моё», — полагает депутат. Его позицию поддержал и заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, Россия ответит на любые угрозы в адрес своих территории и жителей. Помимо этого, депутат подчеркнул, что те действия, которые демонстрирует сегодня Киев, разочаровывают его западных партнёров. «На мой взгляд, Россия в состоянии защитить своих граждан и свою территорию. Конечно, нашим соседям — украинским политикам не следует забывать о мощи России в целом. На сегодняшний день граждане Крыма не реагируют на такие зловещие и недобросовестные выпады в сторону России», — сказал RT Гемпель. Депутат также подчеркнул, что те выпады, которые демонстрирует сегодня Киев по отношению к Крыму, разочаровывают его западных партнёров. «Развитие Крыма невозможно остановить никому. Это понимают в Европе, недавно разговаривал с депутатами Бундестага. Они очень разочарованы политикой, которую сегодня проводит Украина в отношении Крыма. В ближайшее время они приедут к нам на экономический форум, и думаю также сделают публичное заявление по этому вопросу», — резюмировал депутат. Гражданство по требованию Напомним, что на прошлой неделе, 25 марта, украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд», на борту которого находились десять членов экипажа. Несмотря на то, что все они имеют паспорта РФ, выданные в Керчи, судно было принудительно отконвоировано в порт Бердянска. На экипаж составили административные протоколы, запретив сходить на берег. А капитана корабля Владимира Горбенко отправили в Херсон, где он находится в подразделении СБУ. При этом украинская сторона отказывает Москве в требовании допустить к задержанным российских дипломатов. В погранслужбе страны объясняют это тем, что считают и судно, и экипаж украинскими. «Судно „Норд“ является украинским (порт регистрации — Керчь), и члены экипажа, предварительно, также являются гражданами Украины, а поэтому доступ к ним должностных лиц российских дипломатических учреждений не предусмотрен», — сообщили в пресс-службе ведомства. Якобы предоставленные моряками документы являются недействительными, так как были выданы на «временно оккупированной территории». В погранслужбе также утверждают, что обеспечили экипаж всем необходимым — адвокатами, питанием и медикаментами. Однако эксклюзивные видеокадры, попавшие в распоряжение RT, свидетельствуют о том, что экипаж вынужден сейчас жить в весьма стеснённых условиях. Помещения, в которых они находятся, маленькие и плохо освещённые. Как рассказал адвокат экипажа Дмитрий Щербина, автономный ход рыболовецкого сейнера рассчитан максимум на три дня и не предполагает длительного нахождения людей на судне. Его же подзащитные живут на корабле уже более десяти суток. Читайте также: «Невидимая» ракета, сбившая «Боинг» над Донбассом, и ответ России

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Аваков призвал Порошенко отказаться от части президентских полномочий

Глава МВД Украины Арсен Аваков не видит главу государства Петра Порошенко единым кандидатом в президенты от правящей коалиции и посоветовал ему для большего эффекта на выборах согласиться на переход к парламентской республике в ущерб части своих полномочий. Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года, о своем намерении в них участвовать уже заявляли лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, лидер Социалистической партии Илья Кива, а также партия «Народный фронт» (кандидата еще не определяла). «Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты — наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным. Я, например, считаю, что очень правильно будет сделать парламентскую республику. Это бы остудило многие головы, которые борются за власть в стране… Ведь у нас как в последние годы? Президент всегда борется с премьером. Премьер всегда борется с президентом. Это создает дисбаланс и конфликтные ситуации», — заявил Аваков в интервью украинским СМИ. По его мнению, согласившись на переход к парламентской республике, Порошенко «с большим эффектом» пошел бы на следующие президентские выборы. «Надо внести изменения в конституцию, нужно внести изменения в избирательный закон — сделать Украину полноценной парламентской республикой, где президент — визионер и супервайзер. И с этим президент мог бы пойти на выборы с большим эффектом, это была бы понятная программа: смотрите, я отказываюсь от части полномочий ради баланса ветвей власти — очень красиво и понятно», — сказал глава МВД. Читайте также: Ужасы цэ Европы: Украина планирует отменить пенсии

Депутатский запрос по делу Трегуба

«Десятки автоматчиков ворвутся в Раду, выведут депутатов и расстреляют на площади», — Аваков рассказал о подготовке переворота

«Дело Савченко-Рубана» стало не первым за последние месяцы делом о подготовке терактов против органов государственной власти. Теракты против Верховной рады и должностных лиц также готовила банда экс-главы «Укрспирта» Михаила Лабутина. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Министр напомнил, что Лабутина недавно задержали в Румынии по украинскому ордеру. «У него схема была аналогичная (схеме Савченко — ред.) — бандиты обсуждали с подельниками, как они ворвутся несколькими десятками автоматчиков в Верховную раду, возьмут от каждой фракции по одиозному депутату (практически цитирую их разговор), выведут на Площадь Конституции и там расстреляют. После этого попросят поддержки украинского народа», — рассказал Аваков. Читайте также: Если власти пойдут на требования МВФ — Украину ждет бунт, — Аваков По словам министра, параллельно преступники собирались подорвать его бронированный автомобиль снарядом от пушки «Гиацинт», купленного за 100 тысяч долларов. «А чтобы военные не вмешались, планировали дать командирам двух воинских частей, которые дислоцируются под Киевом, по несколько миллионов долларов — о чем вели с ними переговоры», — отметил глава МВД. «Для нормального человека это все кажется шизофренией. Но есть люди, которые в реальность такого сценария верят и готовы действовать», — резюмировал Аваков. В январе 2016 года Интерпол по запросу украинских правоохранителей объявил Лабутина в международный розыск. По данным Генпрокуратуры Украины, Лабутин подозревается в растрате денежных средств «Укрспирта» на общую сумму более 261 млн грн., а также в организации умышленного убийства экс-директора ГП «Укрспирт», покушении на умышленное убийство заместителя руководителя «Укрспирта», покушении на умышленное убийство с использованием противопехотной мины президента одной из спортивных федераций, покушении на умышленное убийство с использованием самодельного взрывного устройства частного предпринимателя. 25 января стало известно, что Лабутин задержан в Румынии. В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что участники преступной организации вместе с экс-директором «Укрспирта» планировали осуществить ряд умышленных убийств, в частности, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Сам Аваков заявил, что группировка Лабутина готовила террористические атаки на государственные учреждения. Читайте также: «Какой поход на Ростов?! Нам хотя бы Донецк освободить», — генерал ВСУ разрушил «патриотические иллюзии» (ВИДЕО)

По ситуации с “Нордом”

Почему русские стали бросать своих на войне

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4099276.html Депутатский запрос от депутата Госдумы Шаргунова по делу Трегуба.На Украине решением суда по депортации Трегуба весьма довольны.По текущей ситуации с "Нордом".1. Капитана корабля вывезли в Херсон для того, чтобы определить меру пресечения. Экипаж при попытке сойти на берег, был силой загнан на корабль, где уже вовсю гниет рыба. Для этих целей пригнали автоматчиков, в результате чего людей фактически удерживают там, где создается прямая угроза их здоровью.2. Погранслужба Украины заявила, что намерена и далее захватывать российские суда зарегистрированные в Крыму, несмотря на возможные последствия. Возвращать судно и экипаж Украина не собирается.3. МИД РФ отправил официальный протест с требованием освободить судно и экпиаж. С осуждением актов пиратства выступили и в Госдуме. ФСБ возбудило уголовное дело по факту угона российского суднаКадры с захваченного "Норда"Де-факто, МИД уже исполнил все формальности и далее должны последовать некие практические меры против Украины, так как налицо прямое посягательство на свободу и здоровье граждан РФ и ее собственность, а также угрозы дальнейших актов насилия против граждан РФ и российской собственности. Затягивание с ответом наносит как ущерб имиджу РФ и ЧФ РФ (более слабый противник в условиях господства ЧФ на море захватывает российские суда), так и здоровью экипажа "Норда". Кроме того, ограничение "осуждениями", будет фактически попустительством украинскому пиратству и такие акты неизбежно повторятся.Поэтому хотелось бы увидеть не бессмысленные осуждения, а конкретные действия по принуждению Украины к возвращению захваченных людей и корабля.Как и в случае с попытками проводить военные учения в воздушном пространстве Крыма, лишь угроза неприемлемого ущерба в людях и технике, вынудила Украину прекратить провокации в воздушном пространстве РФ. Увещевания и осуждения Киеву сугубо безразличны, зато язык силы он понимает куда как лучше. Аналогичные меры очевидно требуются и в отношении российских территориальных вод и безопасности российских судов и их экипажей в Черном и Азовском морях, где они могут быть подвержены угрозе украинского пиратства.Инструментарий воздействия достаточно широк. Потенциальные меры уже вполне ясно озвучиваются в СМИ. Вопрос в политической воле и выборе стратегии пресечения.

Фото: www.globallookpress.com

После практикуемых российской Фемидой регулярных выдворений ополченцев — номинально украинских граждан — на Украину пленение украинцами российского рыболовецкого судна уже не выглядит чем-то странным.

Для экипажа траулера “Норд” это был десятый день, когда моряки, запертые на своём корабле, находились в украинском порту Бердянска. Мореходы из Крыма, в своё время сознательно выбравшие Россию и отказавшиеся от украинского морока, пройдя через карусель допросов и угроз, страдали от нехватки еды и воды. У двоих из них, немолодых уже людей, обострились проблемы со здоровьем, у капитана резко подскочило давление, да так, что он мог с трудом разговаривать. Глядя на это, представители российского МИД выражали возмущение, уполномоченный по правам человека требовал “прекратить беззаконие”, а на Черноморском флоте даже задумались над тем, а не выйти ли боевым кораблям в Азовское море.

О ком не озаботится МИД

В то же время в клетке зала судебных заседаний уже в самой столице некогда русского государства, а ныне многонациональной РФ, Москве, томился другой русский человек — Николай Трегуб, в своё время так же сознательно отказавшийся от украинского морока. Но ему повезло меньше, поскольку он был родом из мест, которые и на пике “Русской Весны” не причисляли к русскому “сепаратистскому” поясу Украины, — из Винницы.

Вместе с братом Трегуб бился на стороне Антимайдана в Киеве, воевал в Донбассе, был ранен, а последние два с половиной месяца томился в СИЗО подмосковного Егорьевска, словно какой-то преступник. А всё преступление 28-летнего молодого человека заключалось в том, что он просто хотел получить убежище в центре большой русской Родины, в то время как родина малая, где был осужден и покалечен его вышеупомянутый брат-близнец, болела недугом необандеровщины в крайне тяжёлой форме.

Трегубу обещали статус беженца, жильё и работу на краю земли — в Петропавловске-Камчатском, — но когда он прибыл туда, отказали в этом без объяснения причин. Он пытался вылететь в Норвегию, но был задержан в рижском аэропорту по запросу Украины и избежал ареста благодаря неожиданной симпатии его директора. Отправленный назад в Москву, он вновь пытался легализоваться, и не раз, но всегда безуспешно. В итоге был осужден на самовыдворение, жил нелегалом, и наконец в середине января этого года его арестовали. Реутовский городской суд приговорил парня к депортации, а накануне Московский областной суд оставил это решение в силе.

Нами планируется ряд шагов, в том числе и кассация в Верховный суд, также будет подаваться ходатайство о приостановке выдворения”,

— рассказал “Царьграду” представитель Николая Трегуба в суде, руководитель спешно создаваемого бывшими ополченцами и активистами “Русской Весны” Координационно-правового центра по вопросам военнопленных, политзаключённых и добровольцев (рабочее название “Война и мир”) Андрей Седлов.

Будем писать запросы в Генпрокуратуру, в службу судебных приставов. Все процессуально-административные шаги, которые возможны на данный момент, уже начали нами реализовываться. Есть надежда, что удастся вытащить и Николая, и его товарищей по несчастью. По моим данным, таких, как он — кто уже сидит и ждёт своей участи, — на данный момент в России пять человек, но на самом деле их, конечно, гораздо больше. Причём положительная практика, когда людей спасали от депортации, конечно же есть”, — уточнил Седлов.

По его словам, Трегуб сейчас вновь находится в СИЗО Егорьевска, причём в крайне удручённом состоянии. Деморализованы и его товарищи по несчастью. Сегодня правозащитник собирается к нему с передачами, в том числе, чтобы подбодрить экс-ополченца, однако поводов для радости пока, по сути, нет.

Предали раз, и понравилось

К сожалению, сдачи ополченцев, противостоявших на донбасской передовой Русского мира бронированным колоннам регулярной армии “незалежной”, всё тем же украинским партнёрам начались далеко не вчера. Первым шокировавшим всю патриотическую общественность прецедентом подобного рода стала выдача в мае 2015 года российскими пограничниками прямо в лапы СБУ луганчанина Михаила Тарасенкова. Тот вместе с соратниками-гуманитарщиками вёз в родной город медикаменты и подарки для ветеранов к празднику 9 мая. Однако их груз завернули на таможне, потребовали сопроводительные документы для лекарств, которых у гуманитарщиков не оказалось. Желая успеть к празднику, те въехали на территорию республики через одну из многочисленных дыр на границе, однако бдительная погранслужба РФ прознала об этом и сообщила своим коллегам из МГБ ЛНР, где ребят и задержали, после чего передали российской стороне. А там долго думать не стали, поскольку трое из задержанных были гражданами России, то отделались лёгким испугом. Но с Тарасенковым дело обстояло иначе, номинально он считался украинским гражданином, потому его попросту передали на одном из погранпереходов украинской стороне. А те припомнили Тарасенкову его видеозапись лета 2014-го, где тот, выходец из театральной среды (по разным источникам он работал в луганском русском театре то ли художником-оформителем, то ли осветителем), довольно чётко, но не без патетики рекомендовал “воинам света, воинам добра” убираться из Донбасса подобру-поздорову…

После Тарасенкова процесс партнёрских сдач активистов “Русской Весны” и ополченцев уже не прекращался, с каждым годом всё набирая обороты. Только в ушедшем 2017 году российские суды приговорили к депортации на Украину бывшего проректора Донецкого университета, профессора, доктора политических наук Татьяну Мармазову; бойца подразделения “Призрак”, уроженца Закарпатья Владимира “Серба” Веклича; комбата ДНР Вадима Погодина; экс-бойца донецкого подразделения “Оплот” Геннадия Анисимова; ополченца ЛНР Александра Слепцова… К счастью, всех этих людей удавалось буквально снимать с поездов, на всех парах идущих к российско-украинской границе при помощи общественных организаций, в частности, Союза добровольцев Донбасса.

Однако далеко не все подобные истории закончивались таким относительно позитивным образом. Так, уже нынешний, 2018, год начался с шокирующего происшествия: в конце февраля в СИЗО Днепропетровска была найдена повешенной активистка “Русской Весны”, депортированная на Украину в сентябре 2017-го, Марина Харькова…

Но даже тот резонанс, что вызывала эта трагедия, не повлиял на решение судей, выносивших вердикт по Николаю Трегубу.

То, что происходит, иначе, как кошмаром назвать нельзя, подобные вещи деморализуют всех патриотов Русского мира, которые сражаются за Россию на дальних и ближних подступах”,

— поделился своим видением проблемы экс-ополченец и советник министра обороны ДНР, публицист Игорь Друзь.

“Но происходит так, — продолжил он, — прежде всего потому, что у нас несовершенное законодательство.

В России действуют старые законы, которые позволяют и требуют выдавать людей по каким-то вздорным причинам. Политэмигранты приравнены к гастарбайтерам.

А на самом деле эти люди, воевавшие за Россию, заслуживают совсем другого отношения. В конституции есть статья о том, что нельзя выдавать человека в то государство, которое грозит ему смертью или пытками. Мы уже видели, как известную активистку из Днепропетровска, русскую женщину, замучили в тюрьме. Совершенно очевидно, что она не повесилась сама, а её там просто запытали. Поэтому нам надо менять законодательство. Пока оно не будет изменено, людей будут выдавать и дальше”.

Преданные больше не придут на помощь

По словам Друзя, трагедии Меньшиковой и Тарасенкова, ситуация с Трегубом уже сказываются на духе как бойцов ДНР и ЛНР, так и просто жителей народных республик не лучшим образом. Люди, обороняющие подступы к России, перестают верить в то, что эта Россия, собственно, стоит за ними, и они для неё — не просто щит от обстрелов, а что-то значимое, плоть от плоти и одной крови.

“Если государство начинает сдавать своих, то это ни к чему доброму в итоге не приведёт, — убеждён Друзь. — Я неоднократно говорил, что на той же Украине действуют так называемые карта поляка и карта венгра. То есть человек, который отстаивает интересы той или иной страны, в данном случае Польши и Венгрии, получает особые привилегии от неё, может легко получить гражданство этой страны. Но у нас, в России, законодательно не определён статус русского народа как государствообразующего. Оттого и «карты русского» нет. Вот если бы в России был определён и закреплён статус русского народа, можно было бы раздавать такие карты, и те же ополченцы могли бы легко их получать даже при условии непризнания ЛДНР”

Но официальная РФ предпочитает упорно не замечать существование русского большинства и его определяющую роль в становлении России. Потому-то в Москве не видят и русских за пределами РФ. Напоминая, порой, умственно отсталого, севшего в муравейник и не замечающего, что его, в общем-то, жалят. И в этой связи вспоминаются все эти выходы украинских вояк из котлов ополчения на территорию “страны-агрессора”, где их кормили, лечили и давали перевести дух. После чего “захистники” возвращались в сотворенный их руками ад, продолжая сеять вокруг себя смерть и лепить на скорую руку легенды о зверствах российских боевиков.

Ну а что в свою очередь получили от РФ запиравшие в котлах подразделения ВСУ и нацбатов ополченцы? Ну, видимо, те самые пресловутые депортации, невозможность оформить себе временную регистрацию и статус беженца, не увязнув с головой в пучине российского бюрократического рая. И наблюдая за всем этим официальная РФ, только таращила глаза, мол, ну а что такого?

Да, ничего… В 2016 году представитель российского МИД Мария Захарова сделала на странице в одной из социальных сетей запись в духе “они у нас офицеров похищают, а мы спасаем их корабли”. Речь шла о похищении боевиками СБУ прямо на границе пока ещё украинской Херсонщины и уже русского Крыма двух военнослужащих: прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта Александра Баранова. Тогда официальная Россия звучной трагедии, хотя бы аналогичной той, что Киев устроил и устраивает по поводу шпиона Сущенко или террориста Кольченко, делать не стала. И в том же году флот российских ВМФ великодушно спас терпевший бедствие у берегов Крита украинский траулер…

И что? Киев спасибо не сказал. А теперь траулеры похищают уже у нас. Украинцы похищают. А вместе с ними похищают и представителей крымской власти: не далее как накануне украинские спецслужбы задержали депутата Евпаторийского городского совета от “Единой России” Сергея Осьминина. Тот, правда, сам сглупил, решив отправиться на подконтрольную Украине территорию, чтобы навестить родню. Но, с другой стороны, на суд к ныне опальной героине Украины Надие Савченко депутаты Верховной рады приезжали в Ростовскую область вполне себе спокойно, и никто им из великодушия препятствий не чинил. Приезжал даже позировавший на фоне сожжённых трупов в одесском Доме Профсоюзов Алексей Гончаренко, которому дали выступить в эфире российского ТВ. Что логично, поскольку по поводу сожжённых в Одессе ни одно российское официальное лицо даже не кашлянуло, а уж про выражение соболезнований никто и не говорит…

Конечно, украинский траулер нужно было спасти. Но вот продолжать делать вид, что нет никакой войны, и столь непотребным образом обращаться со своими людьми — это, знаете ли, халатность, тупость, подлость и беспринципность, сведённые в одно. Что в итоге приведёт к тому, что, судя по наметившейся тенденции, похищать, бить, отбирать у нас теперь будут чаще. А вот желающих вставать на защиты наших рубежей будет в разы меньше.

Алексей Топоров