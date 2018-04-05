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Несбывшиеся немецкие мечты

23:46. 5 апреля 2018 Просмотров - 138 3 коммент. Опубликовал:


В дополнение к истории с попытками установить бюст офицеру вермахта в Волгограде https://colonelcassad.livejournal.com/4088061.html.
Немцы подтвердили, что планы установки действительно были и имелись некие предварительные договоренности, но ввиду возникшей шумихи, от этих планов пришлось отказаться.

В Волгограде 10 мая намечалась церемония открытия бюста экс-министру обороны ФРГ Франсу Йозефу Штраусу, коррупционеру и офицеру вермахта, командовавшего взводом зенитной артиллерии уничтожавшей Сталинград, пишет ИА СоцИнформБюро.
С 7 по 11 мая Волгоград посетит баварская делегация, которая и является инициатором установки бюста. На сайте Ost-West-Wirtschafts-Forum — организации, выступающей за дружбу "Запада и Востока", опубликован план пребывания немцев в России. 8 мая делегаты "посетят товарищеский матч по футболу молодежных сборных России и Германии на стадионе Зенит", 9 мая посмотрят "военный парад на площади Павших Борцов", а 10 мая в терминале "С" волгоградского аэропорта "примут участие в торжественном открытии бюста Франсу Йозефу Штраусу".
Особенно подчеркивается, что "бюст будет установлен на фоне портретов легендарных советских авиаконструкторов Ильюшина и Яковлева".

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин выступил с резкой критикой установки памятника и подал обращение в Генпрокуратуру.
"Поставить памятник нацисту в Волгограде, в городе, где во время Сталинградской битвы погибло более миллиона советских граждан, – это не просто кощунство и цинизм, это я даже не знаю, как можно цензурно назвать", – прокомментировал депутат.
Валерий Рашкин попросил генерального прокурора России Юрия Чайку провести проверку, выявить организаторов установки памятника и принять предусмотренные законом меры.
"Считаю установку памятника нацисту в России ко Дню Победы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов абсолютно недопустимой не только с моральной точки зрения (подобные действия выражают явное неуважение к российскому обществу, нашей великой истории и ее важнейшим символам), но и с позиции закона. В России действует запрет на реабилитацию и тем более героизацию нацизма", – указал Рашкин в своем запросе в Генпрокуратуру.

После шумихи от установки памятника было решено отказаться. От планов открестилась и баварская компания-инициатор идеи OWWF. Сначала община посчитала такой симбиоз гармоничным:
«У нас были размышления, ведь наш аэропорт Франса Йозефа Штрауса в Мюнхене и Гумрак в Волгограде имеют общее сообщение, а сам бюст был создан русским скульптором Рябичевым из Москвы».
Однако в какой-то момент переговоры зашли в тупик, да и эксперты компании по России в итоге порекомендовали воздержаться от идеи. В компании сослались на некие предварительные договоренности, которые затем, по всей видимости, были разорваны. Теперь установка памятника останется лишь мечтой.

http://newstes.ru/2018/04/05/v-volgograde-otkazalis-ot-pamyatnika-fashistu-shturmovavshemu-stalingrad.html – цинк
https://www.5-tv.ru/news/194475/ "Это были просто мечты". Вице-президент баварской OWWF Херман Пениш.

В целом, все было расписано еще в прошлом материале. Кто хотел поставить бюст Штраусу, кто заказал бюст и кто его изготовил, выяснилось практически сразу.  Осталось неизвестным лишь то, с кем именно у немцев были "предварительные договоренности" и кто лоббировал установку этого бюста с российской стороны, подпитывая немецкие мечтания. С нашей стороны никто "почему-то" не признается. Немцы также фамилии называть не спешат.
Ну и надо понимать, что если бы не бдительная общественность углядевшая подобные замыслы в немецких документах, то мероприятие могло дойти и до практического воплощения. В общем, не все немецкие мечты сбываются. В случае с Сталинградом это уже традиция.

Интересно, хоть один из персонажей, которые кричали, что это был вброс, теперь извинится или будут продолжать обтекать в молчаливом одиночестве?

Программу на сайте OWWF пришлось поменять.


До.


После.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: вермахт, волгоград, Германия, немцы, память, сталинград, штраус
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3 коммент.»

  • 9483 8059
    Вячеслав 6 апреля 2018 в 10:58 Ссылка Пометить
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    Они что там, – совсем чокнулись, что ли? Попробовали бы они с этой затейкой в 1945 году обратиться… Отношение у простых людей к нацистам, как было, так и осталось… А вот нравы в верхах начинают меняться… И, надо отметить, что не в лучшую сторону…

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    Ирбис 6 апреля 2018 в 11:58 Ссылка Пометить
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    Вот что такое наша российская интеллигенция!”а сам бюст был создан русским скульптором Рябичевым из Москвы”-эти за тридцать сребреников и самого бы Гитлера бы изваяли. Хотелось бы ещё и фамилии чиновников узнать? так сказать хероев, которым как заявили надо особые льготы жаловать, наверное, вот за такую работу.

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