Непоправимых вещей нет
15:13. 5 апреля 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Виктория Скрипаль — племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля – заявила, что ей удалось поговорить по телефону с Юлией Скрипаль.
В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" была продемонстрирована запись разговора, которую в редакцию передала сама Виктория. На аудиозаписи она разговаривает с женщиной, которая представляется Юлией Скрипаль. Разговор состоялся накануне вечером.
Юлия говорит, что "все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы". На вопрос о здоровье своего отца она отвечает: "Все нормально, сейчас отдыхает, спит, у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, все, я скоро выписываюсь, все ок".
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3003603 – цинк
Если запись подлинная, то это какой-то позор, ибо:
https://colonelcassad.livejournal.com/4084545.html – цинк
Уже и британская пресса вовсю потешается с Джонсоном и Мэй, которые даже не потрудились состряпать нечто более удобоваримое.
Впрочем, как показало вчерашнее заседание ОЗХО, факты особо никого и не интересуют. С установкой "Ну не может же Британия врать", вполне естественно, что США и страны НАТО будут продолжать дуть в эту дуду, какой бы комичной она не становилась.
Источник: colonelcassad.livejournal.com