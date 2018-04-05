Мелкотравчатый обыватель

Письмо Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел СССР Полномочному Представителю СССР во Франции Я. З. Сурицу. 19 декабря 1937 г.

гитлеровская концепция двусторонних пактов может быть полезным дополнением к системе многочленных договоров

Владимир ПотемкинСоветский дипломат Владимир Петрович Потемкин о вихляниях французской политики накануне второй мировой войны и о после Франции в Советском Союзе Робере Кулондре.Дорогой Яков Захарович,Весьма малоутешительное впечатление производят англо-французские переговоры в Лондоне и дипломатическое турне Дельбоса в Варшаву и столицы стран Малой Антанты.1. Как известно,Когда французы возразили, что все заключенные ими договоры основываются на упомянутой статье, Чемберлен не решился настаивать на своем предложении. Он лишь ограничился замечанием, что, может быть, было бы целесообразно параллельно с Лигой наций создать специальную группу государств — либо вышедших из состава Лиги, либо еще в нее не вошедших.Этот тезис Дельбос развивал некоторым из своих официальных собеседников в странах Малой Антанты. Что касается собственно франко-советского и чешско-советского договоров о взаимной помощи, то нельзя сказать, чтобы их международный авторитет укрепился в результате англо-французских переговоров и сношений Дельбоса с представителями союзных и дружественных Франции правительств.и добиваться от англичан, чтобы они против него не возражали.Иден пошел несколько дальше: он заявил Шотану и Дельбосу, что одобряет наш пакт, и даже собирался утешить т. Майского этим сообщением. Насколько нам известно, т. Майский так и не получил до сих нор этого «утешения». Зато Шотан пустился на весьма откровенное объяснение с англичанами: он заявил, чтоПо-видимому, французский министр иностранных дел не сумел или не захотел противопоставить резким выпадам Бека сколько-нибудь членораздельные возражениНаконец, Дельбос договорился до признания необходимости для нас удовлетворить требования Румынии в бессарабском вопросе, если мы хотим сотрудничества с румынами и их принципиального согласия на эвентуальный пропуск наших войск через румынскую территорию. Боюсь, что не без ведома Дельбоса распространилась версия о том, что мы пригласили его посетить Москву, но он-де от этого отказался. Но что сам Дельбос, не удовлетворяясь кратковременным разговором с Нейратом на Силезском вокзале, склонен вновь встретиться с министром иностранных дел Гитлера в обстановке, располагающей к более плодотворному обмену мнениями, представляется вполне правдоподобным. Недаром, невзирая на сопротивление Комера, он заставил его ехать в Берлин к Геббельсу. Некоторым утешением является то, что все же эта затея получила должную огласку и надлежащее освещение в некоторой части иностранной печати.Робер КулондрВы сами мне сообщали о характере донесений Кулондра в Париж. Нам известно, что и в Москве Кулондр действует не так, как полагалось бы послу дружественной нам страны.Он позволяет себе резониться с нами по поводу постановки кандидатуры Димитрова на выборах в Верховный Совет, доказывая, что мы тем самым опрокидываем свой собственный тезис о различии между Советским правительством и представителями Коминтерна.С товарищеским приветомВ. ПотемкинДокументы внешней политики СССР. Т. 20. Январь – декабрь 1937 г. / Министерство иностранных дел СССР; – М.: Политиздат, 1976., стр. 671-673. http://istmat.info/node/39659 – цинкPS. В конечном итоге, такая деятельность Франции и Польши спустя 2 с лишним года привела обе эти страны к катастрофе. Ненависть к СССР оказалась сильнее здравого смысла и инстинкта самосохранения.PS2. Товарищ Потемикин похоронен в Кремлевской стене.

Источник: colonelcassad.livejournal.com