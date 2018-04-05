Кто на Курилах хозяин?

Источник: regnum.ru

Японцы «не разрешают» нам и американцам сотрудничать на островах.



Японское правительство, можно сказать, переходит грань общепринятых принципов общения в международном сообществе. Сегодня министр иностранных дел Японии фактически объявил правительству и народу России, а также миру, что остров Шикотан нашей стране не принадлежит, а на него чуть ли не распространяется суверенитет и юрисдикция японского государства. Ибо как иначе можно расценить очередной протест в адрес МИД России по поводу планов совместного с США строительства дизельных электростанций на этом острове? Министр Таро Коно счел возможным заявить на слушаниях в японском парламенте: «Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах (южные Курилы), заслуживает крайнего сожаления». «Крайнее сожаление», кстати, в японском дипломатическом лексиконе сильное выражение. Небезынтересно, что оно доведено, как сообщают, и до правительства ближайшего союзника Японии — США.

Не желая, вопреки разрекламированным заявлениям о договоренностях совместно развивать Курилы, работать на островах по российским законам, Токио в ультимативном порядке требует, чтобы для начала Москва согласилась фактически вывести эти российские земли из состава России и превратить их в некую «нейтральную зону», где будут введены законы, «учитывающие позицию Японии». При этом в Токио не скрывают, что «совместное хозяйствование» рассматривается как этап на пути к «возвращению всех северных территорий» Японии.

Таро Коно

Что же теперь будут делать члены ВТО Россия и США? Последуют японскому диктату или с возмущением его отвергнут?

А ведь неприятные, прямо скажем, позорные прецеденты уступок японским незаконным требованиям были, и не столь давно. Напомним их тем, кто, полагаю, не хотел бы подобное вспоминать.

«Министр иностранных дел Японии Макико Танака официально заявила решительный протест России в связи с началом операций южнокорейских траулеров в зоне южных Курил, которые Токио считает своими исконными северными территориями», — сообщало в 2001 году ИТАР-ТАСС.

«Временный поверенный в делах РФ в Японии был приглашен сегодня в японский МИД, где его проинформировали о соответствующем заявлении министра. Российская сторона указала в ответ на неприемлемость японского протеста и неуместность политизации вопроса о южнокорейском промысле у Южных Курил. Было отмечено, что проблема носит исключительно коммерческий характер и не имеет отношения к переговорам между Москвой и Токио о мирном договоре и решении двусторонних территориальных разногласий. Японскую сторону ознакомили также с распространенным в среду сообщением МИД РФ, в котором подчеркивается, что японский протест не может быть принят в силу того, что южные Курилы являются территорией Российской Федерации», — информировало российское агентство.

По аналогии с сегодняшней ситуацией тогда МИД Японии передал заявление с выражением протеста и послу Южной Кореи в Токио. В адрес этой страны в ход пошли угрозы. Высокопоставленные японские дипломаты убеждали корейцев отказаться от промысла у Курил, а в противном случае грозили отобрать лицензию на заход южнокорейских судов в экономическую зону Японии.

Макико Танака

«Министр иностранных дел Японии Макико Танака обратилась к российской стороне с просьбой не допускать южнокорейских рыбаков на промысел в район южных Курил. Как сообщают российские дипломатические источники, Токио уже второй месяц усиленно пытается воспрепятствовать рыболовной деятельности Республики Корея в акватории островов, принадлежность которых долгое время оспаривает у Москвы, увязывая эту проблему с подписанием мирного договора. Александр Панов, в свою очередь, заверил, что рыболовное сотрудничество России и Южной Кореи никак не связано с переговорами по мирному договору, о чем уже было заявлено Танака в послании главы МИД России Игоря Иванова. С российской стороны была выражена готовность провести обмен мнениями по данной проблеме в ходе рыболовных консультаций двух стран, если Япония выразит такое пожелание», — сообщало ИТАР-ТАСС. И далее: «Как ожидается, более 20 южнокорейских судов войдут в район островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи в воскресенье. По двустороннему соглашению, подписанному в конце прошлого года, им разрешено выловить 15 тысяч тонн тихоокеанской сайры до середины ноября».

Вскоре дело дошло до прямых угроз со стороны японского правительства и в адрес России. Вызвав тогдашнего посла в Японии Александра Панова «на ковер», министр Танака передала ему официальную ноту протеста от имени премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми. В послании выражалось решительное несогласие (почти как сейчас — А.К.) с тем, что Россия дала южнокорейским рыбакам лицензию на вылов сайры в «спорных водах». Коидзуми предупреждал Путина, что ситуация с промыслом «грозит отрицательно сказаться на переговорах о мирном договоре». Как сообщали российские СМИ, помимо Южной Кореи, лицензии на вылов получили Северная Корея (вернее, купила лицензию на аукционе по продаже биоресурсов) и неизвестная украинская компания, которая в свою очередь переуступила лицензию тайваньской компании.

Кэйсай Эйсэн. Из серии «69 станций Кисокайдо»

Газета «Известий», отведя возникшей проблеме передовицу, разъясняла, что отношения между Россией и Японией регулируются соглашением «О некоторых вопросах в области промысла морских биоресурсов» от 1998, и в документе оговаривается, что Россия имеет суверенитет на воды южных Курил (то есть не обязана согласовывать с Японией выдачу лицензий). По версии «Известий», тогда в обострении ситуации была виновата сама Япония, которая не купила-де соответствующие лицензии, и их продали другим.

Однако было очевидно, что дело не в лицензиях, а в принципиальном вопросе — сможет российское правительство отбить незаконные японские «наскоки» или даст слабину. К сожалению, произошло второе. Правительство России, уступая давлению Японии, отозвало лицензию на лов сайры у южнокорейских рыбаков и пообещало Токио прекратить выдачу лицензий на ведение рыбного промысла в акватории южных Курил третьим странам. Находясь тогда в Японии, помню удовлетворение японцев, которые самодовольно заявляли, что тем самым Москва, пусть косвенно, но признала права их страны на «северные территории», а, значит, эту позицию надо твердо отстаивать и впредь.

Что, собственно, японцы и делают. Ярким подтверждением этого является сегодняшний дипломатический демарш Токио, призванный проверить, насколько тверда Москва в отстаивании своих прав на южнокурильские острова.

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru