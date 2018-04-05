Иностранцы о речи Захаровой:«Вот, что такое настоящая дипломатия! Дедукция, интеллект и факты!»

Несколько дней назад, официальный представитель МИД Мария Захарова, выступила у Владимира Соловьева, где ответила на вопросы по делу Скрипаля, подоплеке текущих международных событий и абсурдности обоснования всего того, что делает в отношении нас коллективный Запад…

В скором времени, всё получасовое интервью было целиком переведено на английский, и с тех пор стало достоянием широкой зарубежной общественности.

Читая отзывы, становится не сложно понять, насколько сильно западный обыватель истосковался по настоящей и конкретной аналитике, а не по пустым стереотипам, примитивным клише, крикам и пустой полемике западных политиков. Коротко говоря, выступление Марии Захаровой, вызвало на Западе восторг…

Перевод комментариев:

- «Я могу слушать эту женщину хоть целый день, она великолепна! И кстати, русский язык, тоже удивителен…»

F Zulu

- «Это пожалуй, одна из самых выдающихся женщин-дипломатов в сегодняшнем мире!»

Aleks

- «И снова я убеждаюсь, что единственные здравомыслящие представители руководства на планете – это руководство России…»

war bank

- «Вот, что такое настоящая дипломатия! Дедукция, интеллект и факты!.. Вдумчиво, спокойно и рационально изложить свою позицию, вместо того, чтобы указывать на других пальцем, истерить и обвинять страны без единой доли доказательств!»

Cathy Hunter

- «Прекрасно сказано! Вы всегда держите голову прямо и говорите с пониманием! И это хорошо уже потому, что вы сейчас на стороне победителей. Было ли когда-нибудь вообще такое, когда бы так много простых людей, и особенно на «Западе», так поддерживали Россию? Что бы не говорили наши СМИ, люди в США, ЕС, прочих странах не бояться, а с каждым днем все больше уважают Россию! Просто, сейчас ведущие государства Северной Америки и ЕС, страны с фиатной валютой, борются за выживание и проигрывают. Поэтому наши верхушки так отчаянно пытаются скрыть свои финансовые и экономические промахи отвлекая на вас свои народы! Держитесь русские, потому, что если вы выстоите, у России все будет очень хорошо!»

Keith Bawden

- «Все сказано правильно! И любой здравомыслящий человек на Западе это понимает. Другое дело, что Германия, например (как и многие другие в ЕС страны) не может говорить сама за себя, это вассал США с 1945 года. Оккупация у нас продолжается и конца ей не видно… Конечно – это позор, я имею в виду все то, что в Европе сегодня происходит. Но тем не менее, поверьте – большинство немцев ненавидят то, что делает Меркель, и на этом точка. Мы хотим мира с Россией, но у нас нет механизмов для того, чтобы изменить курс нашего народа, поскольку, как я уже сказал, мы оккупированы. Немцы вообще ничего не могут сделать, не спросив сначала Вашингтон… Лично я люблю и глубоко уважаю господина Путина, он такой, каким и должен быть настоящий лидер и уважаю русских, как самых стойких и непокорных людей не отдающих никому ни свою независимость, ни территорию. И потому надеюсь, что мы, немцы, в итоге сможем освободиться от диктата США и попросить помощи у большой России, как Россия за эти пару лет помогала Сирии… Может сейчас это и выглядит фантастикой, но думаю вскоре это может случиться. Америка слабеет, а Китай и Россия становятся сильней. И я бы очень хотел, чтобы русские были посредниками в переговорах здесь, в Германии, чтобы установить мирные отношения между нашими народами, и вступить в долгожданный союз с Москвой. Мы, не наши власти и выучили уроки истории, поэтому готовы стремиться к миру и процветанию вместе с вами, а не против вас!♥»

Cor Tauri

Руслан Хубиев

Источник: voicesevas.ru