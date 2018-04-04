В ночь с 29 на 30 марта 2018 года ушел в Бессмертный полк генерал-майор Александр Васильевич Пыльцын

Источник: karhu1977.livejournal.com

На фронтах Великой Отечественной Александр Васильевич командовал ротой в 8-м отдельном штрафном батальоне. Был трижды ранен, награжден четырьмя орденами и медалью «За Отвагу». После войны продолжил службу в ВДВ, был начальником военной кафедры в Харьковском автодорожном институте. Вышел в отставку в звании генерал-майора.



Александр Васильевич продолжил свое личное сражение на Великой Отечественной войне и с распадом СССР. Своими книгами и рассказами, в которых раскрылся его талант писателя, он защищал историческую правду, честь и достоинство своих однополчан, Советской Армии и всей Советской Родины.

В начале 2000-х годов он был единственным ветераном штрафбатов, кто открыто выступил на стороне правды и разоблачил потоки лжи, вылитые на экраны страны и мира в сериале «Штрафбат» и других кинематографических и книжных пасквилях. Его книга «Штрафной удар. Как офицерский штрафбат дошел до Берлина» стала крайне популярной в России и всем русскоязычном мире. В 2008 году она была переведена на английский язык, что позволило распространить достоверное историческое знание по всему миру.

Память о нем как об образцовом советском офицере, добром, умном человеке и настоящем коммунисте останется у всех, кто с ним встречался и работал.

Источник: nstarikov.ru