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В Минобрнауки ответили на призыв главы РАН отменить ЕГЭ

10:18. 4 апреля 2018 Просмотров - 264 7 коммент. Опубликовал:

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Власти совершенствуют систему Единого государственного экзамена и следят за тем, чтобы он проводился без нарушений, заявила Ольга Васильева. Глава РАН Александр Сергеев ранее во вторник призвал к отмене ЕГЭ
 
Ольга Васильева (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)
Система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность россиянам поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся, заявила РБК министр образования и науки Ольга Васильева.
 
«Данная система совершенствовалась последние годы, выводя, в частности, из заданий тестовую часть. Министерство и впредь будет следить за комфортным и объективным проведением экзаменов, усиливая работу по их совершенствованию», — добавила она.
 
Пресс-секретарь министерства Андрей Емельянов в комментарии РБК сослался на данные опроса ВЦИОМа, в соответствии с которыми более 60% опрошенных заявили, что процедура ЕГЭ позволяет избежать нарушений. «Особо подчеркнем, что в настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны, и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу родителей и школьников», — добавил он.
 
Ранее во вторник с призывом отказаться от проведения ЕГЭ выступил на Московском экономическом форуме президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он говорил о том, что карьера ученого раньше была привлекательной, но сейчас такой не является.
 
Помимо отказа от проведения ЕГЭ Сергеев также призвал вернуться к «нормальной аспирантуре».
 
Опрос ВЦИОМа, о котором упомянул пресс-секретарь Минобрнауки, был проведен с 9 по 11 февраля среди 1200 респондентов. С тем, что ЕГЭ в полной мере позволяет избежать нарушений, согласны 12% опрошенных, скорее позволяет — еще 48%.
 
Впервые в экспериментальном режиме Единый госэкзамен был проведен в пяти регионах России по восьми учебным дисциплинам в 2001 году, постепенно список регионов расширялся. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных школьных экзаменов, а также основной формой вступительных испытаний в вузах.
 
16 марта в Госдуму был внесен законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении государственных экзаменов на основе образовательных программ. В пояснительной записке к проекту говорится, что экзамен не помог искоренить коррупцию в сфере образования, не обеспечил беспристрастной проверки знаний учеников. Кроме того, авторы отмечали, что расходы государства на проведение экзамена «растут из года в год», а правила проведения ЕГЭ «постоянно меняются».
 

Источник: khazin.ru

Метки: егэ
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7 коммент.»

  • 9340 7920
    Вячеслав 4 апреля 2018 в 10:28 Ссылка Пометить
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    “Пресс-секретарь министерства Андрей Емельянов в комментарии РБК сослался на данные опроса ВЦИОМа…” Нашли к кому прислушиваться… Это же первый рупор по оболваниванию лохов! Иудо-либерастов,- врагов всего славянского, можно сравнить с палачом, а топор палача – это ЕГЭ…

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    • 678 500
      Александр Вячеслав 4 апреля 2018 в 10:58 Ссылка Пометить
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      ЕГЭ – стимулирует запоминание, но не стимулирует поиск, анализ, эффективность, решения поставленных задач.

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        Вячеслав Александр 4 апреля 2018 в 11:23 Ссылка Пометить
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        Да, знаю… Это ответы-штамповки на узкий круг вопросов и проблем. А ещё образования, как такового у нас (да и вообще у всех) – просто нет… Нужно возродить образование (образа ваяние) наших волхвов…

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  • 7411 5617
    Павел 4 апреля 2018 в 10:47 Ссылка Пометить
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    т.е. попадья посажена ничего не менять…

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  • 85 33
    koba9 4 апреля 2018 в 10:54 Ссылка Пометить
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    Её и ставили , для добивания образования . Да и вообще , откуда в этом кремвлёском кагале взяться порядочному человеку .

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  • 3562 3059
    Леонид Петрович Плотников 4 апреля 2018 в 11:00 Ссылка Пометить
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    Как понимаю, на ЕГЭ завязано слишком много людей либерального направления. Если отменить ЕГЭ, то их придется увольнять. Либералы будут возражать, а они пока при силе и будут недовольны. Васильевой приходится как-то маневрировать и отступить…

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    • 9346 7926
      Вячеслав Леонид Петрович Плотников 4 апреля 2018 в 11:28 Ссылка Пометить
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      А ты в курсе, кто такой либерал? Если нет, то вот – его трактовка…
      ЛИБЕРАЛ:
      - ЛИБЕР – один из древних римских богов «плебейской» триады», отождествляющийся с безмерным пьянством, оргиями, извращениями и развратом.
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