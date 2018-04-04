В Минобрнауки ответили на призыв главы РАН отменить ЕГЭ

Власти совершенствуют систему Единого государственного экзамена и следят за тем, чтобы он проводился без нарушений, заявила Ольга Васильева. Глава РАН Александр Сергеев ранее во вторник призвал к отмене ЕГЭ

Ольга Васильева (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность россиянам поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся, заявила РБК министр образования и науки Ольга Васильева.

«Данная система совершенствовалась последние годы, выводя, в частности, из заданий тестовую часть. Министерство и впредь будет следить за комфортным и объективным проведением экзаменов, усиливая работу по их совершенствованию», — добавила она.

Пресс-секретарь министерства Андрей Емельянов в комментарии РБК сослался на данные опроса ВЦИОМа, в соответствии с которыми более 60% опрошенных заявили, что процедура ЕГЭ позволяет избежать нарушений. «Особо подчеркнем, что в настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны, и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу родителей и школьников», — добавил он.

Ранее во вторник с призывом отказаться от проведения ЕГЭ выступил на Московском экономическом форуме президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он говорил о том, что карьера ученого раньше была привлекательной, но сейчас такой не является.

Помимо отказа от проведения ЕГЭ Сергеев также призвал вернуться к «нормальной аспирантуре».

Опрос ВЦИОМа, о котором упомянул пресс-секретарь Минобрнауки, был проведен с 9 по 11 февраля среди 1200 респондентов. С тем, что ЕГЭ в полной мере позволяет избежать нарушений, согласны 12% опрошенных, скорее позволяет — еще 48%.

Впервые в экспериментальном режиме Единый госэкзамен был проведен в пяти регионах России по восьми учебным дисциплинам в 2001 году, постепенно список регионов расширялся. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных школьных экзаменов, а также основной формой вступительных испытаний в вузах.

16 марта в Госдуму был внесен законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении государственных экзаменов на основе образовательных программ. В пояснительной записке к проекту говорится, что экзамен не помог искоренить коррупцию в сфере образования, не обеспечил беспристрастной проверки знаний учеников. Кроме того, авторы отмечали, что расходы государства на проведение экзамена «растут из года в год», а правила проведения ЕГЭ «постоянно меняются».

Источник: khazin.ru