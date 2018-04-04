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Тьерри Мейсан. О послевоенном периоде на Большом Ближнем Востоке

16:01. 4 апреля 2018 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:

Отвергая лживые утверждения западной пропаганды, Тьерри Мейсан представляет своё видение международных отношений на длительный период. В Сирии не было гражданской войны, на протяжении семи лет на Большом Ближнем Востоке шла региональная война. Из этого масштабного конфликта, в котором Россия одержала победу над НАТО, постепенно вырисовывается новый миропорядок.

Во  всех войнах всегда есть победители и побеждённые. Последние семнадцать лет на Большом Ближнем Востоке не являются исключением [1]. Однако, хотя Саддам Хуссейн и Муаммар Кадафи были казнены, а Сирия выходит из войны победителем, проигравшим всё равно оказывается арабский народ.

Можно слукавить и утверждать, что проблема всего лишь в Сирии. И даже не в самой Сирии, а только в Восточной Гуте. А в Гуте «Армия Ислама» повержена. Но этого недостаточно, чтобы заявить об окончании вражды, которая разрушает целые города, и в них сотнями тысяч гибнут люди.

Сказки про эпидемию «гражданских войн» [2] позволяют 130 странам и международным организациям, участвовавшим в саммите «Друзей Сирии», отрицать свою ответственность и ходить с высоко поднятой головой. И поскольку они никогда не признают своего поражения, они будут продолжать бесчинствовать в других местах. Иначе говоря, войну в регионе они закончат, но она будет продолжена в другом месте.

Поэтому то, что произошло в Сирии после объявления в 2003 г. войны Соединёнными Штатами (Syrian Accountability Act), то есть почти 15 лет назад, будет определять новый миропорядок, и его контуры уже видны. Действительно, все страны «Большого Ближнего Востока» ослаблены и даже разрушены, одна Сирия устояла и осталась независимой.

Следовательно, стратегия адмирала Цебровски, направленная на разрушение наций и государств, не поддающихся глобализации, и на принуждение тех, кто поддался глобализации, предоставить доступ к своим природным богатствам и источникам энергии, не может больше использоваться Пентагоном ни здесь, ни в других местах.

Под давлением президента Трампа ВС США постепенно прекращают поддерживать джихадистов и начинают выходить с поля брани. И не из-за того, что стали филантропами, они реалисты и понимают, что пора положить конец вмешательству в дела других государств.

Ссылаясь на Атлантическую хартию, Лондон и Вашингтон в 1941 г. взяли под контроль морские пути и мировую торговлю, а сегодня США намерены создать препятствия своему торговому сопернику Китаю. Дональд Трамп реформирует группу Quads (США, Австралия, Япония и Индия) с целью ограничения передвижений китайского флота в Тихом океане. Одновременно он назначает советником по национальной безопасности Джона Болтона, известного тем, что во время президентства Джорджа Буша мл. ему удалось привлечь союзников к контролю над океанами и мировой торговлей с помощью вооружённых сил.

Китайский проект шёлковых путей (одновременно морских и сухопутных) вероятно не будет реализован в ближайшее время. Поэтому Пекин решил транспортировать свои товары через Турцию вместо Сирии, и через Белоруссию вместо Украины, так что теперь «смуты» будут происходить в этих двух странах.

Китай пытался в XV веке проложить шёлковый путь, создав гигантский флот из 30 000 человек под командованием мусульманского адмирала Чжен Хэ. Несмотря на радужный приём этой мирной армады в Персидском заливе, в Африке и Красном море, этот проект так и не состоялся. По приказу императора флот был сожжён. После этого Китай замкнулся в себе на пять веков. Президента Си его знаменитый предшественник вдохновил на разработку плана «один пояс – один путь», но не исключено, что, подобно императору Сюань-цзу династии Мин, он вынужден будет отказаться от собственной инициативы, каковы ни были вложенные в неё средства, и проиграть.

Что до Соединённого Королевства, оно продолжает вынашивать план «арабского восстания», с помощью которого в 1915 г. оно привело к власти ваххабитов от Ливии до Саудовской Аравии. А «арабские вёсны» которые на этот раз должны были, начиная с 2011 г., привести к власти Братьев-мусульман, разбились о сирийско-ливанское Сопротивление.

Лондон намерен воспользоваться американским планом «Опора на Азию» и восстановить былое величие бывшей империи. Он выходит из европейского союза и ориентирует свои вооружённые силы против России. Пытаясь привлечь на свою сторону как можно больше союзников с помощью «дела Скрипалей», он потерпел сразу несколько неудач, в числе которых отказ Новой Зеландии исполнять роль покорного доминиона. По логике он должен переориентировать своих джихадистов на Москву, как это он делал во время войн в Афганистане, Югославии и Чечне.

Россия – единственная победительница в ближневосточном конфликте – добилась реализации целей, намеченных царицей Ектериной Второй. Она получила выход к Средиземному морю и спасла колыбель христианской религии, на которой основана её культура. Теперь Москве предстоит продолжать развивать Евразийский союз, кандидатом которого с 2015 г. является Сирия. В то время вступление Сирии было приостановлено по требованию Армении, обеспокоенной вступлением в общее экономическое пространство государства, находящегося в состоянии войны, но сегодня ситуация изменилась.

Новый миропорядок или двуполярный мир наступил после того, как Россия заявила о своём новом ядерном оружии. Теперь мир будет разделён не железным занавесом, а только, по воле Запада, банковскими системами, а вскоре и интернетом. По одну сторону окажутся страны НАТО, а по другую вместо Варшавского договора – Организация Договора о коллективной Безопасности. За тридцать истекших лет Россия покончила с большевизмом и сменила свои ориентиры с Центральной Европы на Ближний Восток.

Подобно маятнику, Запад, который раньше считался «свободным миром», отклоняясь в противоположную сторону, превращается в огромный принудительно управляемый холдинг, в котором консенсус только кажущийся. В Европейском союзе бюрократии больше, чем в бывшем СССР. А поборником международного права вновь становится Россия.

Перевод 
Эдуард Феоктистов

[1] екомендовано к прочтению: Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа, Тьерри Мейсан, 2017.

[2] « Агрессия под видом гражданских войн », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 27 февраля 2018.

Источник: pravosudija.net

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