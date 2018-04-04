Тьерри Мейсан. О послевоенном периоде на Большом Ближнем Востоке

Отвергая лживые утверждения западной пропаганды, Тьерри Мейсан представляет своё видение международных отношений на длительный период. В Сирии не было гражданской войны, на протяжении семи лет на Большом Ближнем Востоке шла региональная война. Из этого масштабного конфликта, в котором Россия одержала победу над НАТО, постепенно вырисовывается новый миропорядок.

Во всех войнах всегда есть победители и побеждённые. Последние семнадцать лет на Большом Ближнем Востоке не являются исключением [1]. Однако, хотя Саддам Хуссейн и Муаммар Кадафи были казнены, а Сирия выходит из войны победителем, проигравшим всё равно оказывается арабский народ.

Можно слукавить и утверждать, что проблема всего лишь в Сирии. И даже не в самой Сирии, а только в Восточной Гуте. А в Гуте «Армия Ислама» повержена. Но этого недостаточно, чтобы заявить об окончании вражды, которая разрушает целые города, и в них сотнями тысяч гибнут люди.

Сказки про эпидемию «гражданских войн» [2] позволяют 130 странам и международным организациям, участвовавшим в саммите «Друзей Сирии», отрицать свою ответственность и ходить с высоко поднятой головой. И поскольку они никогда не признают своего поражения, они будут продолжать бесчинствовать в других местах. Иначе говоря, войну в регионе они закончат, но она будет продолжена в другом месте.

Поэтому то, что произошло в Сирии после объявления в 2003 г. войны Соединёнными Штатами (Syrian Accountability Act), то есть почти 15 лет назад, будет определять новый миропорядок, и его контуры уже видны. Действительно, все страны «Большого Ближнего Востока» ослаблены и даже разрушены, одна Сирия устояла и осталась независимой.

Следовательно, стратегия адмирала Цебровски, направленная на разрушение наций и государств, не поддающихся глобализации, и на принуждение тех, кто поддался глобализации, предоставить доступ к своим природным богатствам и источникам энергии, не может больше использоваться Пентагоном ни здесь, ни в других местах.

Под давлением президента Трампа ВС США постепенно прекращают поддерживать джихадистов и начинают выходить с поля брани. И не из-за того, что стали филантропами, они реалисты и понимают, что пора положить конец вмешательству в дела других государств.

Ссылаясь на Атлантическую хартию, Лондон и Вашингтон в 1941 г. взяли под контроль морские пути и мировую торговлю, а сегодня США намерены создать препятствия своему торговому сопернику Китаю. Дональд Трамп реформирует группу Quads (США, Австралия, Япония и Индия) с целью ограничения передвижений китайского флота в Тихом океане. Одновременно он назначает советником по национальной безопасности Джона Болтона, известного тем, что во время президентства Джорджа Буша мл. ему удалось привлечь союзников к контролю над океанами и мировой торговлей с помощью вооружённых сил.