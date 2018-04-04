Сигналы и признаки глубинных процессов

Все рассуждения об элитных раскладах чего-то стоят лишь в том случае, если их можно верифицировать. Когда мы сегодня видим, как начинают формироваться валютные зоны, о чём мы писали ещё в книге 2003-го года, это можно назвать аналитикой. Но при этом за этой аналитикой нет действующих лиц.

Что же касается рассуждений, например, о том, что Трамп противостоит транснациональной финансовой элите, то очень многие воспринимают их, как конспирологию, как байки о Ротшильдах и Рокфеллерах, о коварном Ватикане или ещё о ком-то. Увидеть в этом реальные материальные сигналы не получается.

Вчера же произошло чрезвычайно важное событие, которое чётко показало, что сигналы есть.

Давайте вспомним, что я писал про элитные расклады на мировом уровне.

Я говорил о том, что есть транснациональная мировая финансовая элита, которая была представлена на последних выборах в США госпожой Клинтон. Эта элита контролирует сейчас весь реальный мировой финансовый оборот. В нашей стране в она представлена либеральной командой.

Я довольно много писал о том, что дело Стросс-Кана в 2011-и году положило начало окрытому столкновению интересов финансовой элиты с интересами национальной элиты; что в 2014-м году Обама, остановив эмиссию доллара, поставил финансистов в тяжёлое положение; что отличие программ Обамы от той модели, которую взял Трамп, состоит в том, что в случае эмиссии ФРС, бенефициаром этой эмиссии является как раз транснациональная финансовая система в лице своих институтов, а в случае модели Трампа, бенефициарами эмиссии является государство, потому что на эту эмиссию выкупаются государственные долговые обязательства. Но всё это пока слова.

А есть ли какая-то чёткая симптоматика, которая бы показывала, что некие действия Путина против российской либеральной – то есть транснациональной финансовой элиты - ведут к какому-то позитиву со стороны Соединённых Штатов, со стороны лично Трампа? Ведь пока мы явно видим дикие наезды со стороны государственного аппарата Соединённых Штатов Америки в сторону России. Отметим, правда, что эти наезды, с точки зрения общегосударственной ситуации, являются, скорее, пропагандистскими, чем реальными. Хотя, в части ограничений на приход инвестиций, они для нас очень неприятны. Правда, надо отметить, что ограничение прихода инвестиций – это как раз заслуга транснациональной финансовой элиты, а вовсе не Трампа.

Путин, которого все обвиняют у нас в том, что он есть плоть от плоти либеральной команды, потому что он её не трогает, не обижает, в пятницу, наконец, совершил реальные действия против этой команды, точнее, с пятницы по воскресенье, а именно - нанёс жесточайший удар по одному из базовых активов этой либеральной команды, по империи братьев Магомедовых – группе «Сумма».

Это первое (и я сильно подозреваю, что далеко не последнее) действие, которое направлено против либеральной команды. Это действие можно воспринимать по-разному. Например: конкретные ребята из окружения Путина решили конкретно раздербанить конкретные активы и сделали это; можно это рассмотреть и как схватку за то, кто займёт место Дворковича, Шувалова и так далее. Иными словами, это можно рассматривать, как раннекапиталистические или дико-феодальные методы перераспределения собственности.

Я же уже писал, что эти действия, направлены не против лично Магомедовых, которые тут, как бы, вообще ни при чём. Они направлены против либеральной команды в целом.

Возникает вопрос: существуют ли какие-то сигналы, которые, во-первых, подтверждают мою гипотезу о том, что в Соединённых Штатах сегодня идёт схватка двух команд – условно говоря, национальной и транснациональной финансовой элиты (кстати, такая же схватка происходит и у нас) – или же это что-то другое?

Ответ мы получили вчера, когда Госдеп США подтвердил, что Трамп направил Путину предложение, по своей инициативе, встретиться в Вашингтоне.

Это чёткий, ярко выраженный сигнал. Официальное подтверждение приглашения от Госдепа пришло на следующий день, после того как стало понятно, что за Магомедовых взялись всерьёз; после того как задержание превратилось в арест.

Мы получили совершенно чёткое понимание того, что Трамп и стоящая за ним национальная элита Соединённых Штатов Америки действия Путина против братьев Магомедовых, лично на которых глубоко наплевать как Трампу, так и всему американскому истеблишменту, – восприняли, как позитивный и правильный шаг. Как доказательство того, что этот шаг направлен против российского подразделения международной финансовой элиты, главного врага коллективного Трампа.

Вчера, в понедельник, мы получили первый прямой и ярко выраженный сигнал, который очень хорошо демонстрирует, что в реальности произошло в нашей стране в конце прошлой недели, и кто нас в этом поддерживает, а кто, соответственно, нет.

Источник: khazin.ru