Эта статья — о санскрите. То, как можно увидеть его при очень беглом изучении, то, что бросается в глаза сразу же. Некоторые интересные факты о языке, прекратившем своё развитие формально, но не умершем!

На написание статьи натолкнуло меня недавнее обсуждения, затронувшее вопрос "зачем именно изучать "мёртвый" язык?". Не смогла удержаться, ведь и правда нельзя пройти мимо такой темы!

Санскрит (संस्कृतम् — совершенный) — это аже не язык, это целая культура! Правила написания очень сложны (начиная от алфавита — деванагри, в котором есть место сходным звукам в разном произношении (у нас, например, только звук "ка", а у них целая категория — заднязычные, ка (क), кха (с предыханием) - ख, га - ग, гха ("ха" тоже "лёгкая") - घ, и загадочный для нашего восприятия звук, похожий на "на", только произносится от задней частью языка и мягким нёбом (этих "на" у них аж 4 штуки! И все разные!!!) - ङ. Гласные, сливаясь с согласными, образубют причудливые знаки, и некоторые правила слияния тоже нужно запоминать отдельно. Разные, на первый взгляд слова, сливаются в одно слово, если заканчиваются на одну гласную букву. Или не сливаются.), правила произзношения запутаны (например у них есть знак — "висарга" — это эхо, повторяющее гласную, стоящую впереди. Она может произноситься, а может и не произноситься, в зависимости от… положения в слове или предложении!). Да, для стихов у них отдельные правила. У слов большое количество значений, так же легко перепутать слова, удлиннив не ту букву (например — маха-бала будет означать "могучий", а если удлинить гласную — маха-баала, то получим слово "большой глупец"). И это только начало — в дебри людям пугливым лучше не забираться!))

Некоторые считают, что санскрит — язык мёртвый, но это вовсе не так! Да, санскрит относится к пра-языкам, это язык элиты, жречества, а позднее и высших каст. Да, этот язык — основа огромного количества других языков, или пракритов. Они использовались простым народом, и сравнимы с "вульгарной" латынью — отличаются от основы упрощенными правилами и произношением. Например, хинди, бенгали. Были и вполне красивые искажения, например пали, который эволюционировал и заслуженно считался священным будисстским языком. Ну и как этот язык мог умереть, если столько произведений эпоса написано именно на нём, а пракриты — лишь жалкое искажение великого языка? Примечательно, что и Веды, и подавляющее большинство произведений поэзии сохранялись первоначально в устном виде, не претерпевая изменений. Санскрит удивителен именно своей многозначностью, удивительной магией. И поэты пользовались этим! Порой, в особо сложных произведениях, при помощи игры слов и значений достигался поразительный эффект. Повествование имело не одну сюжетную линию, а рисовало разные картины о различных событиях! То есть, текст можно было трактовать по-разному и получать связыне и красивейшие истории благодаря игре языка! Это же… невообразимо? Саскрит — богатейший язык, в котором огромное количество слов. И именно благодаря ему можно сформулировать предложение максимально коротко. На нём продолжают создаваться красивейшие произведения литературы, он — один из государственных языков Индии, и внутри этой загадочной страны сохранился штат (Уттаракханд) и многочисленные деревеньки, в которх говорят именно на нём, есть и газеты на санскрите. Долгое время этот удивительный язык применяли для повествований "из уст в уста", и единой системы написания, единого алфавита, санскрит не имел. Изучение этого языка и его систематизация, как ни удивительно, пришла в Индию благодаря интересу… других стран. На деванараги — санскритский алфавит, повлиял хинди, а до его появления различалось около 30 шрифтов, отличных в написании!

А Вы знали, что санскрит и для компьютеров более полезный? Программы, написанные на нём, более совершенны, и НАСА даже заявило о новом поколении компьютеров, готовящихся к выпуску. Эти компьютеры основаны на санскритском программном коде.

Санскрит — совершенный язык. Бытует мнение, что это язык, от которого произошли другие языки. Об этом можно только гадать, но факт остаётся фактом — если хватит сил изучить этот богатеёший язык, другие языки будет и понимать проще, и изучать гораздо легче. Забавно, но санскрит улучшает и память, и способности раскрывает. Студенты, изучающие этот язык, начали демонстрировать лучшие успехи и в математике, и в других точных науках.

Мистическая сторона вопроса. Бытует стойкое мнение, что санскрит оказывает влияние на энергетику челвоека. Его изучение, разговоры на нём, чтение санскритских текстов влияют на энергетику человека. Тафталогия, но изучающий санскрит становится более энергичным, стойким к болезням и жизненным невзгодам. Охотно верю этой точке зрения!

Особенно хотелось бы затронуть родство между языками и культурами — нашей и Индийской. Русский и правда очень схож с санскритом!

Слово "мама" схоже на всех языках мира, его можно и не трогать. У нас — "мама", у них — "матаа"., "матри".

Проще прикрепить картинку, для пущей наглядности. Но это далеко-далеко не всё!

Скажу так же "отсебятину", которую доказать не могу. Просто слышала от дяди — от по образованию философ, очень инетерсуется подобными вопросами и подходит к делу серьёзно. Он рассказывал, как в наш музей попали специалисты из Индии. Они осмотрели народные орнаменты, о которых наши музейные работники не имели особых данных, и восхитились. Оказалось, что в их традициях есть подобные узоры, и они подробно рассказали о значении тех или иных условных знаков. Это удивительно!

Уверена, что наши культуры родственны, как и языки. Хоть наш язык и варварски упрощался, коверкался, и я даже не знаю, где теперь брать его истоки… Всё равно наш язык — ближайший родственник самого богатого, красивого, иносказательного и ёмкого языка на свете!

Источник: slavyanskaya-kultura.ru