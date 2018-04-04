Самый опасный враг русского человека – его собственный эгоизм
11:14. 4 апреля 2018 Просмотров - 178 6 коммент. Опубликовал: brahman
Например, в городе открылись две новые школы, три детсада, новая поликлиника и пять новых предприятий, где тысячи людей получили работу. А у человека, к примеру, так неудачно сложились обстоятельства, что его сократили с работы… Вы, думаете, что он будет писать в соц-сетях? Что в России открываются новые школы, сады, заводы? Нет, он будет вонять на весь интернет, какая хреновая власть в стране, что «всех» сокращают, ничего нового не строится, не производится и т.д.
То есть, только на одном своём, ЧАСТНОМ примере увольнения, человек, под воздействием обиды и собственного эгоизма создаёт крайне негативный фон, затмевая реальные и значимые позитивные достижения в стране.
Одного сократили на работе. Второму машина дорогу не уступила. Третьему плохо снег перед домом расчистили. И вот, весь этот поток частного негатива, эгоистичные люди бездумно выливают в интернет. Но, это часть беды. Главная опасность в другом. В искусственном увеличении уровня вашего эгоизма.
В интернете и социальных сетях есть огромное количество известных и не очень блогеров, групп, сообществ, ютуб-каналов которые за деньги США/Запада или же по собственному идиотизму – ежедневно, специально ищут любые негативные новости из России, репостят их, приукрашивают и возводят в абсолют. Вы их читаете и зарАжаетесь негативом, увеличивая уровень собственного эгоизма: – дороги везде плохие, чиновники все гады, ничего вообще не строится, кругом одно быдло, власть поголовно ворует, один Я-Я-Я-Я и ТОЛЬКО Я – белый и пушистый.
Такая пропаганда льётся на нас громадным потоком – видео, стримы, текстовые новости, реклама, блоги, картинки, «юмор», «сарказм», музыка и т.д. 24 часа в сутки на вас выливают тонны негатива и эгоизма, в результате чего вы его уже даже не замечаете и в итоге – просто перестаёте ВОСПРИНИМАТЬ позитивные достижения страны, которых в ДЕСЯТКИ раз больше, чем негативных.
Можно ли переломить ситуацию? В обозримом будущем – НЕТ. За 27 лет «демократического», информационно бесконтрольного общества “тренд” эгоизма и восприятия негатива выше, чем позитива – прочно укоренился. Ситуацию может переломить только конституционная реформа, которая вернёт в страну Идеологию, частью которой станет, как было в советское время – больше реагировать на позитив, чем на негатив. Больше жить для общества, а не для себя. Когда детей с садика, со школы будут учить так жить. Вот тогда начнутся перемены.
Что можно делать сейчас? Однозначного ответа нет, но, определённо можно сделать следующее. Каждому, индивидуально – отписываться от блогеров, групп в соц-сетях, «друзей» и ютуб-каналов, которые постоянно выливают в новостные ленты притянутый за уши, частный негатив и грязь про Россию. Искать и вступать в сообщества, где больше позитива и добра. И главное – самому этот эгоизм и негатив не тиражировать и не репостить. Всегда думать, как на ваших друзей или подписчиков будет влиять то, что вы публикуете или репостите.
Это не означает, что нужно закрывать глаза на проблемы, как язвительно сейчас многие напишут. Нет. Это означает, что нужно учиться противостоять навязанной пропаганде эгоизма и негативных вбросов, одновременно с этим, учиться искать, публиковать и распространять позитивные новости и достижения. К примеру, вот тут они каждый день публикуются. https://sdelanounas.ru/blogs/public/
Источник: nashaplaneta.su
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К сожалению, Вы правы. Выросло целое поколение эгоистов, которые даже не знают, что это такое – коллективизм.
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Причем окопались главным образом во властных структурах..
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Отход от понятий коллективизма и возобладание эгоизма связано в большой степени с поднятием уровня жизни народа. Когда люди ютились в комммуналке по 5 человек в комнате, когда ни у кого ничего лишнего не было, тов этой тесноте и скудости люди чаще делились друг с другом последним и всегда помогали друг другу. Так же и в деревне, все соседи могли поддержать в трудную минуту – помочь построиться, присмотреть за детьми, за скотиной. Сейчас большинство живёт в комфортных условиях, а до соседей и дела нет. Буквальное выживание вынуждает к коллективизм.
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Самый опасный враг человека – это он сам и его собственная глупость , за которую дорого приходиться платить .Не желание учиться на чужих ошибках , потому как мы самые умные и с нами ничего плохого в принципе случиться не может , а это не всегда правда .
Но мне интересно другое – ведь кто то пишет подобные статьи ( они просто заполонили интернет ) и возможно получает за них деньги , которые удерживаются в виде налогов с тех же людей , которых , за их же деньги в последствии и одурачивают , подобными статьями . Другие поддакивают создавая общественное мнение ( массовку ) или затопчут любого не согласного с официальной точкой зрения . Система одумалась и оценила интернет ,а если где то и встречались интересные сайты то вскоре , они ни чем не будут отличаться от телевизора .
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Нач учили слову МЫ, а сейчас главная буква Я! Дело не в патриотизме да же, а в реальной жизни. Вот по Питеру пройти просто после выпавшего снега просто нельзя. Сразу вспоминаешь своё детство в Сибири и юность в Ленинграде. В школе нас строил физрук и ставил задачу, территория школы и прилегающую улицу надо очистить от снега, мол что бы ваши родители и родственники, не упали и не было травм. Серьёзное учебное заведение Ленинград, в три часа ночи нас поднимают по тревоге, город завалило снегом, надо помочь, ведь утром взрослые и пожилые пойдут по своим делам и мы до восьми утра убирали снег с одного из центральных проспектов, а потом на учёбу. Это маленький пример, того как нас воспитывали, что мы не только потребители, но и граждане своей страны. С малого начинается большое.
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Автор статейки, по сути, предлагает нам всё время петь песенку, “А, в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо” в которой точно показаны процессы, происходящие в нашей стране.
Автор статейки пишет: “нужно учиться противостоять навязанной пропаганде эгоизма и негативных вбросов”.
А, я считаю, что нужно учиться противостоять навязанной пропаганде ПАРАЗИТИЗМА, который разлагает страну изнутри.