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Русские лебёдушки

16:02. 4 апреля 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

Несколько примеров того, какими должны быть настоящие танцы. Девушки танцуют, слово лебёдушки плывут по серебристой реке.

Движения в танце плавные, воздушные, чисто девичьи, без каких-либо резких шагов, махов ногами и руками, прыжков и подскоков. Девушки движутся в хороводе цепочкой, змейкой или в две линии, вращаются друг вокруг друга или парами вокруг центра танцевальной компании. Шаги в берёзке мелкие и частые, напоминающие скольжение по водной глади.

Источник: www.kramola.info

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