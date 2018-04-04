Русские лебёдушки

Несколько примеров того, какими должны быть настоящие танцы. Девушки танцуют, слово лебёдушки плывут по серебристой реке.

Движения в танце плавные, воздушные, чисто девичьи, без каких-либо резких шагов, махов ногами и руками, прыжков и подскоков. Девушки движутся в хороводе цепочкой, змейкой или в две линии, вращаются друг вокруг друга или парами вокруг центра танцевальной компании. Шаги в берёзке мелкие и частые, напоминающие скольжение по водной глади.