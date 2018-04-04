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Правительство Молдовы выслуживается перед Лондоном и Вашингтоном

19:54. 4 апреля 2018 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: actualitati.md
Мифическая солидарность молдавского правительства с Великобританией в деле Скрипаля является не чем иным, как желанием правящей власти выслужиться перед западом. Об этом в интервью для программы «Полюс» на телеканале Акчент ТВ заявил российский общественный деятель, писатель Николай Стариков.

«Из России это выглядит несколько смешно. Когда достаточно дружественное России государство, имеющее многовековую историю добрососедства, совместного ведения хозяйства, борьбу с соперниками, пытается ради некой мифической солидарности, не имея никаких доказательств, просто так выслать российских дипломатов, то перед нами просто желание сегодняшнего руководства и правительства Молдовы выслужиться перед Лондоном и Вашингтоном, причем, в ущерб своей собственной стране», — заявил Стариков.

Стариков подчеркнул, что высылка российских дипломатов из Молдовы отражает не мнение молдавского народа, а всего лишь мнение немногочисленной группы людей, которые пока называются властью.

«Я думаю, что в России к этому относятся с пониманием, и мы понимаем, что это не молдавский народ отрицательно относится к России и испытывает какие-то негативные чувства к нам, а всего лишь несколько человек, которые сегодня называются правительством Молдовы. В этой связи мне хотелось бы вспомнить слова товарища Сталина. Он когда-то сказал, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Вот точно так же политиканы в Молдове приходят и уходят, а молдавский народ будет всегда», — подытожил эксперт.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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