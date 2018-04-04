Похоже, «войну нервов» начинает выигрывать Ким

Источник: regnum.ru

Хотя Абэ «наступает на горло своей песне», его прямой контакт с лидером КНДР – шаг в правильном направлении.



Еще совсем недавно заклинавший мир «максимально давить и давить на северокорейский режим» премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как уже неоднократно бывало во внешней политике Страны восходящего солнца, похоже, «переориентируется» на 180 градусов и, что необычно, через Ассоциацию северокорейских граждан в Японии направил Пхеньяну предложение о проведении двустороннего саммита. То есть происходит то, что не раз предлагалось в публикациях на данную тему ИА REGNUM. А именно, преодолев неуемные амбиции и привитую пропагандой ненависть к КНДР и ее лидерам, использовать опыт предшественника — бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми, в сложный момент обострения японо-северокорейских отношений дважды, как считают некоторые, даже вопреки своему сюзерену — США, нанесшего визиты в Пхеньян для переговоров с тогдашним лидером КНДР Ким Чен Иром. Тогда японский гость, несмотря на отсутствие между странами дипломатических отношений, был принят на высоком правительственном уровне. В результате состоявшихся переговоров северокорейский руководитель не только принес официальные извинения за захват японских граждан и незаконный вывоз вопреки их воле в КНДР, но и позволил пятерым захваченным посетить родину, где они, вопреки обещанию вернуться, остались и были впоследствии превращены в «знамя» борьбы за возвращение всех похищенных.

Безусловно, на решение премьера Абэ во многом повлияли последние события. А именно: выход властей КНДР из уготованной им изоляции и блокады в результате участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, состоявшиеся между Сеулом и Пхеньяном контакты на высоком уровне, сообщения о готовности президента США Дональда Трампа организовать его встречу с Ким Чен Ыном, и, наконец, демонстративный визит северокорейского руководителя в Пекин для переговоров с обретающим всё больший вес и влияние китайским лидером.

В этой ситуации японцы реально могут, как они говорят, «опоздать на автобус», остаться со своими амбициями в стороне от процесса нормализации в Северо-Восточной Азии, предстать державой, не способной вырабатывать и проводить самостоятельную внешнюю политику. Видимо, повлияли и сообщения о том, что на совещании руководства Трудовой партии Кореи поднимался вопрос о встречах с лидерами всех стран — участников шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова — Южной Кореи, США, Китая, Японии и России.

Однако не только перечисленное побуждает премьер-министра Абэ кардинально изменить свою позицию в отношении Пхеньяна. В связи с разразившимся финансовым скандалом, в который напрямую вовлечена супруга премьера, и резким падением поддержки японского лидера народом появилась необходимость смелого неожиданного хода, дабы вернуть интерес японского избирателя к Абэ как политической фигуре, продемонстрировать его способность решать важные дипломатические проблемы. Не случайно японские СМИ подчеркивают стремление премьер-министра при контактах с северокорейским лидером решить и проблему с похищенными японскими гражданами, сохраняющую свою остроту в японском обществе. При этом отмечается, что КНДР в ответ может потребовать от Японии выплаты многомиллионных компенсаций за колонизацию Кореи в 1910—1945 годах.

Видимо, не остались незамеченными и оценки Ким Чен Ына, данные ему не так давно президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним эти оценки:

«По мнению президента России, вопреки транслируемым западными СМИ домыслам, лидер КНДР Ким Чен Ын является «абсолютно грамотным и уже зрелым политиком», который путем создания в своей стране ракетно-ядерного оружия большой дальности решил главную стратегическую задачу и обеспечил её безопасность от США».

«Он решил свою стратегическую задачу — у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. км, которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае — любой точки на территории его вероятного противника», — сказал Владимир Путин.

При этом глава российского государства подчеркнул, что в вопросах денуклеаризации Корейского полуострова надо исходить из реалий, идти путем переговоров.

По мнению Владимира Путина, теперь северокорейский руководитель, «конечно, заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить».

«Думаю, что как бы сложно это ни казалось, но в конечном итоге возможно», — сказал президент России, подчеркнув, что «если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована без ядерного оружия».

И всё же не будем спешить, предрекая успех объявленным руководителями США и Японии переговорам с целью положить конец опасной конфронтации вокруг Корейского полуострова. Тем более что планы Трампа уже не раз менялись. Такой успех возможен лишь при условии не конъюнктурного подхода к ситуации, а искреннего желания оградить народы своих и других стран от усилившегося чувства опасности возникновения в регионе серьезного вооруженного конфликта, чреватого использованием оружия массового поражения.

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru