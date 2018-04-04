Клим Жуков про закон о казачестве

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Хронометраж:

0:31 – Два слова о творческих планах

1:28 – Выступление в СМИ атамана Кубанского казачьего войскового общества

3:51 – Народ ли казаки?

8:18 – Иногда выгоднее было убежать

10:39 – В XVII-XVIII веках казаки отстаивали чисто сословные привилегии

14:25 – Казачество не являлось монолитом

16:18 – При Иване III начался процесс расказачивания

21:15 – Инициативы наших современных “казаков” далеко не новы

29:25 – Закон “О порабощенных народах”

32:36 – Педалирование этнической самости является готовой бомбой

36:21 – Если вы называете казаков народом, то определите, что, по-вашему, является народом

39:02 – Любая серьезно подготовленная провокация может развязать бойню на границе с Кавказом



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com