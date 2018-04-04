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Клим Жуков про закон о казачестве

16:08. 4 апреля 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

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Хронометраж:
0:31 – Два слова о творческих планах
1:28 – Выступление в СМИ атамана Кубанского казачьего войскового общества
3:51 – Народ ли казаки?
8:18 – Иногда выгоднее было убежать
10:39 – В XVII-XVIII веках казаки отстаивали чисто сословные привилегии
14:25 – Казачество не являлось монолитом
16:18 – При Иване III начался процесс расказачивания
21:15 – Инициативы наших современных “казаков” далеко не новы
29:25 – Закон “О порабощенных народах”
32:36 – Педалирование этнической самости является готовой бомбой
36:21 – Если вы называете казаков народом, то определите, что, по-вашему, является народом
39:02 – Любая серьезно подготовленная провокация может развязать бойню на границе с Кавказом

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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