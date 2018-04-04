Как смекалка русского олимпийского атлета изменило конькобежный спорт

На фото: Конькобежец Виктор Косичкин в женских колготках и свитере, 1960 год.

Благодаря смекалке советского стайера Виктора Косичкина в конькобежном спорте началась «нейлоновая» эра. Именно он первым понял, что синтетика способна творить чудеса.

Вышло это совершенно случайно, рассказывает Виктор Косичкин:

“В Давосе (на чемпионате мира–1960) на “червонце” я попал во вторую группу. Под вечер похолодало. Катаюсь и чувствую: мерзну. Захожу в раздевалку, а там американки и немки. Говорю им: “Дайте какой–нибудь “дресс” мне!” Они мне суют колготки. Я их надеваю, а они же малы, черт бы их побрал. Взял, обрезал, натянул верхнюю часть, катаюсь, смотрю: так тонизирует ноги этот нейлон! Бегу “червонец” — лед не тот, погода не та, но все равно показываю второй результат. Первый был Йоханнесен. Подъехал к девкам, показываю им обрезанные колготки, они смеются… На банкете сижу с Кудрявцевым, говорю ему: “Константиныч, во–первых, я девчонкам колготки должен, а во–вторых, у меня идея появилась. Надо в магазин сходить”. А в город по одному советские спортсмены выходить не могли. Тем более вечером. Вытащил я из–за стола Кудрявцева и веду его в магазин, где накануне видел в витрине огромную женщину в черных колготках, прошитых двойным швом. Заходим, я говорю продавцу: “Мне вот такие колготки на “биг фрау”. Приносят. Попросил такой же черный свитер. И его принесли. Облегал он туловище потрясающе! Девчонкам я колготки вернул.

Приехали в Москву, напутствия на Олимпиаду и все прочее… До Америки летим дня четыре. Устали, как черти! В Скво–Велли приехали часов в 11 вечера. Разместились и заснули мертвым сном. А мне не спится. Я же купил! Мне надо попробовать! Насилу дождался, пока рассвело. Было примерно 6.30 утра. А на стадион одному идти тоже нельзя! Я к Константинычу — тот спросонья отмахивается: да брось ты, дай поспать! А я ему: “Константиныч! Мне надо попробовать, чтобы потом не было стыдно в женских колготках. Надо мне еще что–то надевать или нет, я же должен знать?!” Он и пошел со мной. Лед припорошен. Размялся чуть–чуть и говорю: ну, давай “троечку” попробуем. Еду четвертый круг, а Константиныч кричит: “Да стой ты! Стой!” Подъезжаю: “В чем дело, Константиныч?” А он мне: “Не понимаю, то ли секундомеры у меня врут, то ли ты рекорд мира побил на 20 секунд… Рекорд на “тройке” 4.37, а ты бежишь 4.16″. “Константиныч, — говорю, — удалось!” После завтрака начинаю тренироваться в этом черненьком костюмчике, всех обхожу. Подъезжает Женя Гришин: “Витя! Дай я тоже попробую!” Попробовал, глаза круглые: “Витя! Что ж ты мне раньше не сказал!” Вот в этом костюмчике Женя Гришин выиграл в Долине Индианок две золотые медали”

На той Олимпиаде в Скво–Вэлли Косичкин выиграл золото и серебро, а в конькобежном спорте начался нейлоновый век.